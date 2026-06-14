Coppa del Mondo: Italia tre volte d’oro a Plovdiv, primo storico successo per il doppio femminile

PLOVDIV – Cinque medaglie per l’Italia nella seconda prova di Coppa del Mondo di Canottaggio. A Plovdiv, in Bulgaria, la Nazionale del Direttore Tecnico Antonio Colamonici conquista l’oro nel doppio femminile, nel quattro di coppia maschile e nell’otto maschile, unitamente al bronzo nel due senza maschile e nel quattro senza femminile.

Il doppio femminile di Clara Guerra e Alice Gnatta realizza un capolavoro. Le azzurre non si lasciano scomporre dalla partenza veloce della Cina, la recuperano sul passo di gara e superano in prossimità dei 1500. All’arrivo Guerra e Gnatta sono prime con 2.36 sugli Stati Uniti e 2.37 sulla Cina. Quello ottenuto dalle due vogatrici delle Fiamme Gialle, la veronese Clara e la lignanese Alice, è il primo storico oro dell’Italia in Coppa del Mondo nella specialità del doppio femminile.

Riconferma per il quattro di coppia maschile che prosegue la striscia positiva dopo le affermazioni conseguite nel 2025 in Coppa del Mondo a Varese e ai Mondiali di Shanghai. I campioni mondiali e vicecampioni olimpici Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili superano la Cina nella seconda parte del percorso, staccandola di quattro secondi e tre decimi.

La terza perla di giornata arriva dall’otto maschile: Emanuele Gaetani Liseo, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Salvatore Monfrecola, Nunzio Di Colandrea e Giuseppe Vicino (tim. Alessandra Faella) staccano di oltre cinque secondi gli Stati Uniti (bronzo Mondiale 2025).

Il due senza maschile di Matteo Lodo e Giovanni Codato, all’esordio nel circuito internazionale, conquista il bronzo al termine di una finale molto combattuta dove a precederli sono gli equipaggi di Nuova Zelanda e Stati Uniti.

Terza piazza anche per il quattro senza femminile. Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini e Giorgia Pelacchi si attestano dietro Stati Uniti e Nuova Zelanda, sfiancando la Romania che, senza successo, prova ad attaccarle.

Quarto posto per il doppio maschile di Niels Torre e Marco Selva e per il singolista Gabriel Soares, sesti il due senza femminile di Laura Meriano e Alice Codato e il quattro senza maschile di Davide Comini, Riccardo Peretti, Francesco Pallozzi e Alessandro Bonamoneta.

Nelle immagini (ph Julia Kowacic/Canottaggio.org): dall’alto, il doppio femminile in azione e sul podio, il quattro di coppia maschile, l’otto maschile, il due senza maschile e il quattro senza femminile.

RISULTATI 14/06



Tabella Risultati Azzurri

