In più di seicentoquaranta alla Fraglia Vela Riva per uno degli eventi clou della stagione

Riva del Garda– Sforzo organizzativo simile a quello profuso in occasione del Meeting del Garda Optimist per la Fraglia Vela Riva che, tra domani e mercoledì, ospita la sesta tappa del 2026 EurILCA Europa Cup. Circuito riservato alla più competitiva delle Classi Olimpiche, ha convogliato a Riva del Garda oltre seicentoquaranta atleti, in rappresentanza di ben trentotto Nazioni, annunciati protagonisti di una manifestazione dall’elevato valore agonistico, specie se valutata in chiave giovanile.

L’entry list, impreziosita da qualche nome altisonante, vede schierati tutti i migliori interpreti Under 15 e Under 19, per i quali questo appuntamento gardesano rappresenta un importante momento di crescita e superamento dei propri limiti.

Reduce dall’ottima trasferta in terra croata, dove ha piazzato ben tre atleti ai primi quattro posti dell’ILCA 6 giovanile, al via non mancherà la Squadra Agonistica ILCA della Fraglia Vela Riva. A guidarla il Direttore Tecnico del sodalizio rivano, Mauro Berteotti, che ha commentato: “Ci aspettano quattro giorni di regate intense e competitive, con il compito ‘morale’ di confermarci ai livelli mostrati in Croazia: non sarà facile, tanto per il livello degli avversari, quanto per il fatto che quando si regata in casa, causa pressione, tutto appare più complicato. A dare ancor più valore alla regata è il fatto che si tratta di un appuntamento considerato valutativo da parte della Federazione Italiana Vela che ha inviato alcuni tecnici e questo non fa che aumentare il carico sulle spalle dei ragazzi. Ciò detto, le sensazioni sono buone e ognuno dei componenti il team è focalizzato sui propri obiettivi”.

“Siamo alla vigilia di uno degli eventi più attesi del nostro calendario agonistico e le macchina organizzativa, che è nostro motivo di vanto, sta lavorando a pieno regime. ILCA è garanzia di regate combattute, elevato livello tecnico e numeri importanti in fase di iscrizione: la magia si sta ripetendo perchè seicentoquarantadue atleti, e con essi le sigle di trentotto Nazioni, non si contano tutti i giorni” ha commentato Chiara Carloni, presidente di Fraglia Vela Riva.

Organizzata di concerto con EurILCA, l’appuntamento si concluderà mercoledì e si articolerà su due giornate di qualificazioni e due di finali. Aperta alle classi ILCA 4, ILCA 6 e ILCA 7 la manifestazione, prevista su due campi di regata posizionati dal team in acqua guidato dal consulente tecnico di Fraglia Vela Riva, Fausto Maroni, e gestiti dai Race Officials Giuliano Tosi e Marcello Montis, sarà coordinata dal PRO Zlatko Iakalic e dal primo assistente Javier Blanco. A presiedere la Giuria Internazionale, composta da dieci elementi, è stato chiamato l’esperto Uros Zvan.

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