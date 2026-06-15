Enrico Chieffi e Manlio Corsi vincono a Viareggio il LXII Trofeo Internazionale Emilio Benetti Historical Event ISCYRA

Concluso dopo cinque prove lo storico appuntamento riservato alle Star, nel campo di regata ottimale per la Classe sulla quale si cimentano i migliori velisti di tutti i tempi. Per Chieffi è la nona vittoria, un record assoluto nella storia del Trofeo.

A Marco Viti e Alessandro Cattaneo il Trofeo Perpetuo Andrea Bandoni 2026.

Premiati anche i vincitori delle prove di giornata Locatelli-Bresciano, Poggi-Mugnaini e Chieffi-Corsi, il primo timoniere Master Bruno Prada, Gran Master Enrico Chieffi, Exalted Guido Falciola, la prima Lady Cecilia Pagni e il primo Under 30 Claudio Parboni.

Viareggio– Concluso con successo nelle acque di Viareggio -che ospita una delle più importanti Flotte di tutto il mondo e che è considerato uno dei più apprezzati campi di regata Star, circondato dalla cornice delle Alpi Apuane- il Trofeo Internazionale Emilio Benetti Historic Event ISCYRA, la prestigiosa manifestazione giunta alla sessantaduesima edizione e ben organizzata da Società Velica Viareggina e Club Nautico Versilia, su delega della Fiv, in collaborazione con la LNI sez. Viareggio, l’assistenza della Capitaneria di Porto di Viareggio e il supporto di Telemar Yachting Italy.

Con un tris di vittorie sulle cinque prove disputate complessivamente nelle tre giornate di gara da oltre venti equipaggi, il timoniere fuoriclasse Enrico Chieffi, questa volta in equipaggio con Manlio Corsi (Ita 8563 Clan, SVV, 6 punti,3,1,4,1,1), si è aggiudicato il gradino più alto del podio vincendo per la nona volta l’ambito Trofeo: un record assoluto nella storia della manifestazione https://velicaviareggina.altervista.org/storia/archivio/risultati/albo-doro-trofeo-benetti/-

Seconda posizione per il pluricampione brasiliano (due volte alle Olimpiadi) Bruno Prada con il cugino Fabio Prada (Bra 8603; 8 punti, 2,3,2,2,2) e terza per il vincitore di cinque edizioni del Trofeo Benetti Giampiero Poggi con il viareggino doc Davide Mugnaini (Ita 8578 SevenStars, AVBracciano; 10 punti, 4,2,1,3,5).

Podio sfiorato, invece, per il fuoriclasse mandellese Vincenzo Locatelli (presente a ben 42 edizioni, vinte 4 volte) con il pluricampione viareggino Daniele Bresciano (Ita 8596 De Stijl, LNI Mandello del Lario; 13 punti; 1,5,7,4,3) e per i campioni locali Marco Viti e Alessandro Cattaneo (Ita 8596 Gemmasofia; SVV, 23 punti; 7,4,6,6,13).

Nel corso della premiazione svoltasi presso le sale del Club Nautico Versilia, il Presidente SVV Paolo Insom, il Consigliere CNV Massimo Canali, il Segretario e Direttore Sportivo CNV Muzio Scacciati, il segretario della Classe Star Massimo Cicio Canali e l’Assistente di Classe Star Silvio Dell’Innocenti hanno ricordato che il Trofeo Benetti ha prima assunto la qualifica di evento Classic e successivamente grazie all’Iscyra è stato considerato anche Historic permettendone la consacrazione a livello internazionale, venne istituito negli anni ’60 da Maurizio -allora titolare con il fratello del cantiere MB Benetti- per ricordare il padre Emilio, uno dei personaggi più importanti della marineria viareggina, capostipite della dinastia di costruttori di velieri, bastimenti a vela, barcobestia, rimorchiatori e mercantili che hanno fatto conoscere Viareggio in tutto il mondo sin dalla fine dell’800.

Dopo aver ringraziato per l’ottimo lavoro svolto il Comitato di Regata presieduto da Claudio Bagnoli con Silvio Dell’Innocenti e Carlo Tessi, sono stati premiati i primi cinque classificati assoluti (Chieffi-Corsi, Prada-Prada, Poggi-Mugnaini, Locatelli-Bresciano e Viti-Cattaneo); i vincitori delle singole prove di giornata (Locatelli-Bresciano, Poggi-Mugnaini e Chieffi-Corsi), il primo timoniere Master (Bruno Prada), Gran Master (Enrico Chieffi), ed Exalted (Guido Falciola), la prima Lady (Cecilia Pagni) e il primo Under 30 (Claudio Parboni) a riprova dell’impegno della Velica Viareggina nel promuovere la Star fra i più giovani.

“Sono stati tre giorni di regate intense, divertenti e molto tecniche: le prime due disputate venerdì, due sabato e una domenica.- ha spiegato Silvio Dell’Innocenti -Tempo splendido, vento appropriato per la Classe, condizioni ottimali per rendere le regate agguerrite e coinvolgenti con una bella lotta per i primi posti in classifica. Tanto agonismo in mare ma anche tanti bei momenti conviviali e di relax una volta a terra. La Classe Star è sempre grande… belle barche, equipaggi di livello, molto bravi tutti, complimenti! Il bilancio è stato ancora una volta positivo con tutti gli equipaggi molto soddisfatti. Molto gradita dai concorrenti anche la tradizionale cena di benvenuto nella serata del sabato sulla terrazza panoramica del ristorante del Club Nautico Versilia.”

I padroni di casa Marco Viti e Alessandro Cattaneo, inoltre, si sono, aggiudicati il Trofeo Perpetuo Andrea Bandoni 2026: il regolamento, infatti, prevede che il Trofeo Bandoni vada al primo equipaggio della classifica generale interamente associato FIV alla Flotta della Società Velica Viareggina o del Club Nautico Versilia ma che, nel caso si trattasse dello stesso equipaggio vincitore del Trofeo Benetti, il Trofeo debba essere assegnato al secondo classificato con i medesimi requisiti.

Tutte le informazioni utili su: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/14678/event