Jebedee del Capo Flotta Nino Soriano si impone a Molfetta nella Regata Nazionale J24

Un podio tutto formato dai giovani grazie anche a L’Emilio e a Marbea.

Dopo sei prove, si è conclusa con successo la manche del Circuito Nazionale che per la prima volta ha fatto tappa in Puglia.

Molto gradita l’ospitalità e l’organizzazione del Circolo della Vela Molfetta.

Vincente la collaborazione tra Circoli e anche tra le Flotte.

Molfetta– Due ottime giornate quelle vissute dagli undici equipaggi scesi nelle acque prospicienti il litorale molfettese -città a nord di Bari che ospita la maggior parte dei J24 della Flotta di Puglia- in occasione della Regata Nazionale valida come quinta manche del Circuito Nazionale che quest’anno ha fatto tappa in Puglia, ospite della Circolo della Vela Molfetta e della Compagnia del Mare.

Una parte significativa della flotta pugliese, protagonista della crescita costante della Classe J24 nella regione, è infatti rappresentata da questa Associazione da anni impegnata nella diffusione delle attività veliche e nella promozione della cultura del mare e del rispetto per l’ambiente: valori che trovano piena espressione proprio nella Classe J24, monotipo capace di coniugare agonismo, formazione e spirito di squadra.

In più di un’occasione il Presidente della Classe Italiana J24 Massimo Frigerio ha rivolto i complimenti al Capo Flotta e a tutti i componenti e agli amici della Flotta J24 di Puglia per l’impegno e la determinazione dimostrati in questi ultimi anni nel riportare in acqua numerosi J24, dedicando tempo, passione e cuore alla crescita e al valore della Classe. Ed è stato proprio per questo impegno che la Flotta Pugliese J24 si è aggiudicata l’assegnazione di una delle dieci tappe del Circuito Nazionale 2026 che assegnerà che assegnerà come sempre il Trofeo Challenge Perpetuo Francesco Ciccolo e il Trofeo J24 Timoniere-Armatore.

“La situazione meteomarina è stata ideale con maestrale di circa 10 nodi sabato e termica di greco-levante di crescente intensità domenica- ha spiegato il Capo Flotta Nino Soriano -Le barche presenti in acqua provenivano sia dai circoli pugliesi (Circolo Vela Molfetta, LNI sez. Molfetta, CN Il Maestrale Bari) che dalle flotte di altre regioni come Mauro Benfatto della Flotta Lario con il suo Pilgrim e Francesco Nucara della Flotta Golfo dei Poeti con il suo Ninja, e uno speciale ringraziamento va proprio a questi due equipaggi che con la loro presenza hanno onorato la manifestazione. Uno speciale ringraziamento va anche agli UdR con Vito Laforgia, Vito Onofrio Crismale ed Enrico Scalera che hanno ben amministrato il campo di regata.”

Ottima l’organizzazione che ha visto collaborare il CV Molfetta, la LNI sez Molfetta, il CN Ippocampo ed il Circolo Nautico Il Maestrale ma soprattutto la Compagnia del Mare -capitanata da Ciccio Mastropierro- tra l’altro armatrice di quattro delle barche presenti in acqua, e che costantemente investe nella crescita della Flotta e del suo livello, coinvolgendo soprattutto i giovani per garantire continuità e passione per la vela e per la classe J24.

E infatti, l’equipaggio U25 schierato dalla Compagnia del Mare su L’Emilio ha primeggiato piazzandosi al secondo posto della classifica generale. Interamente U25, con Remo Soriano al timone, Francesco Carrieri alla tattica, Jordi Roglan Biscotti albero, Giorgio Pappagallo a prua, l’equipaggio creato dall’idea Gabriele Allegretta (tailer) è stato capace di una serie positiva di piazzamenti e l’unico a impensierire il leader di classifica Jebedee a cui ha strappato un primo posto nella quinta e penultima prova.

Anche Jebedee si presentava con equipaggio U25 con Andrea Camporeale al timone, Francesca Sofia Birardi al centro, Sofia Mazza albero, Samuele Laricchia, Alessandro Favia a prua e il fuori quota Nino Soriano e giustamente la scelta del Comitato organizzatore di premiare la formazione interamente U25 è stata ben accolta.

Terzo equipaggio classificato è quello di Marbea, anche questo formato da giovani in cui Brunella Azzolini armatrice e Carlo La Porta timoniere (CN Il Maestrale) hanno guidato Mimmo Guglielmi, Fabio Rana e Nicola Giancaspro a ottimi risultati sul campo e rappresentano di sicuro un gruppo in crescita.

“La buona riuscita della manifestazione sta sicuramente nella collaborazione tra circoli e anche tra le flotte.” Ha commentato Ciccio Mastropierro nel corso della premiazione alla quale è intervenuto anche il Capo flotta di Agropoli Beppe Manganelli per rinnovare l’invito a tutti per la loro tappa (12 e il 13 settembre LNI Agropoli), cosa che fa sperare in un bel numero di barche in acqua anche per quella occasione.

Dopo Marina di Carrara, Livorno, Anzio, Gaeta e Molfetta, il Circuito Nazionale J24 proseguirà sempre nel mese di giugno con la sesta delle dieci tappe in programma nelle più belle località italiane. Nel fine settimana del 27 e 28, l’appuntamento, sarà infatti sul lago di Caldonazzo dove l’Associazione Velica Trentina e il Capo Flotta Garda-Caldonazzo Giuliano Cattarozzi accoglieranno come sempre i regatanti in occasione della tradizionale Regata Nazionale (coeff. 2).

L’attività J24 può essere seguita anche sul sito e attraverso le pagine Facebook e Instagram dell’Associazione Classe Italiana J24.