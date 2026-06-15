QUINDICI BARCHE SCHIERATE A PORTO CERVO PER IL ROLEX TP52 WORLD CHAMPIONSHIP 2026

Practice race ufficiale per la flotta impegnata da domani nel Rolex TP52 World Championship.

Crediti foto: 52 Super Series/Nico Martinez

È la flotta più numerosa nella storia del Campionato del Mondo TP52

Per la quarta volta lo Yacht Club Costa Smeralda ospita il Campionato del Mondo TP52



La prima partenza domani, 16 giugno, alle ore 12,00

Porto Cervo– Il Rolex TP52 World Championship 2026, organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con la 52 Super Series e la Classe TP52 entra nel vivo oggi con la Practice Race, seguita dallo Skipper Briefing e dal Welcome Cocktail sulla terrazza dello Yacht Club Costa Smeralda. Le regate valide per l’assegnazione del titolo mondiale prenderanno il via domani a mezzogiorno nelle acque di Porto Cervo.



Rolex è Title Sponsor dell’evento e partner istituzionale dello YCCS.

Per il Rolex TP52 World Championship si tratta di un ritorno in una delle sue sedi più iconiche. Quella del 2026 sarà infatti la quarta volta che lo Yacht Club Costa Smeralda ospita il campionato del mondo della classe TP52, dopo il Rolex TP52 Global Championship del 2007 — disputato prima del riconoscimento ufficiale della classe da parte di World Sailing — e le edizioni mondiali del 2011 e del 2014.

Sono ben 15 le barche della classe TP52 provenienti da 11 nazioni che da domani fino al 20 giugno si sfideranno sul campo di regata di Porto Cervo per conquistare il titolo mondiale. Si tratta della flotta più numerosa mai vista nella storia del Campionato del Mondo TP52 e di uno degli schieramenti più competitivi degli ultimi anni.﻿

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I TP52 rappresentano una delle espressioni più evolute della vela professionistica. Lunghi 15,85 metri, questi racer puri vengono sviluppati nel rispetto di rigorosi parametri dimensionali e strutturali che favoriscono l’innovazione progettuale e l’evoluzione delle prestazioni, rendendo la competizione particolarmente serrata sia in acqua sia sul piano tecnico. L’evento di Porto Cervo è valevole come seconda tappa del circuito 52 Super Series, nel quale regata il top della vela professionistica mondiale, insieme ad armatori altamente competitivi.

Tra i grandi nomi presenti a Porto Cervo figurano, tra gli altri, Francesco Bruni a bordo di Sled, Vasco Vascotto su Platoon Aviation, Guille Parada su Gladiator, Cameron Appleton e Alberto Bolzan su Alkedo Vitamina, Santi Lange e Cole Parada su Provezza, Ed Baird su Trinity, Loick Peyron su Paprec, oltre a numerosi altri campioni olimpici, iridati e protagonisti dell’America’s Cup e The Ocean Race.

Tra i principali candidati al titolo figurano Sled di Takashi Okura, campione del mondo nel 2021 e vincitore della prima tappa stagionale disputata a Puerto Portals, Platoon Aviation di Harm Müller-Spreer, tre volte campione del mondo TP52, e il britannico Gladiator di Tony Langley, vincitore dell’edizione 2024 disputata a Newport.

Grande attenzione anche per No Way Back di Pieter Heerema, reduce dal terzo posto ottenuto a Puerto Portals, prima tappa della 52 Super Series e forte di un equipaggio composto in larga parte da velisti provenienti dal programma American Magic Quantum Racing guidati da Terry Hutchinson. Per il mondiale di Porto Cervo rientra a bordo come stratega Lucas Calabrese, medaglia di bronzo olimpica nel 470 a Londra 2012.

Tra i team che potrebbero recitare un ruolo da protagonisti figura l’italiano Alkedo Vitamina di Andrea Lacorte, una delle imbarcazioni più veloci della flotta e unica vincitrice di due prove nella tappa inaugurale di Puerto Portals. Da seguire con attenzione anche Provezza di Ergin Imre e Alegre di Andy Soriano, entrambe accreditate per un ruolo di primo piano nella lotta per il titolo.

Grande interesse anche per il debutto nella 52 Super Series del secondo team italiano Vudu, il TP52 armato da Mauro Gestri e basato a Scarlino. L’imbarcazione, varata originariamente come Azzurra nel 2015, arriva a Porto Cervo dopo aver recentemente conquistato il secondo posto all’ORC World Championship e sarà guidata dal tattico Michele Regolo.

L’ultima volta che il Campionato del Mondo TP52 si è disputato a Porto Cervo fu nel 2014, quando Quantum Racing conquistò il titolo con un margine di soli due punti su Azzurra, il team portacolori dello Yacht Club Costa Smeralda. Considerato il livello della flotta, il pronostico appare più aperto che mai. Oltre la metà degli equipaggi al via può realisticamente ambire al titolo mondiale, in un contesto tecnico nel quale costanza di rendimento e capacità di limitare gli errori saranno fattori determinanti.

Andrea Recordati, Commodoro dello YCCS, ha commentato: “Ospitare per la quarta volta il Rolex TP52 World Championship è per lo YCCS un grande onore, che ci riporta al decennio in cui la nuova Azzurra, armata dai nostri soci della famiglia Roemmers, ha regatato e vinto nella 52 Super Series. Ringrazio il nostro partner istituzionale Rolex, la 52 Super Series, gli armatori e i loro equipaggi per averci raggiunti così numerosi a Porto Cervo. Sarà un campionato di altissimo livello, come si conviene alla classe di barche a chiglia più competitiva. Buon vento a tutti!”.

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﻿La partenza della prima prova è prevista domani alle ore 12,00. Le previsioni meteo della settimana indicano venti leggeri a prevalente regime di brezza.

Le regate del Rolex TP52 World Championship saranno visibili in live streaming sul canale ufficiale della 52 Super Series.



Pprogramma dell’evento



Giro di boa nel corso della practice race del Rolex TP52 World Championship.

Crediti foto: 52 Super Series/Nico Martinez