Regate combattute e programma completo nella prima giornata della 2026 EurILCA Europa Cup

Riva del Garda – L’EurILCA Europa Cup 2026 entra nel vivo alla Fraglia Vela Riva con una giornata inaugurale da record. Sono infatti quasi 650 gli atleti provenienti da tutta Europa che hanno raggiunto il Garda Trentino per uno degli appuntamenti più importanti della stagione internazionale 2026.

Le condizioni meteo hanno permesso di disputare due prove per tutte le flotte, distribuite sui due campi di regata predisposti dall’organizzazione. L’Ora gardesana si è presentata puntuale regalando una prima giornata spettacolare e consentendo al Comitato di Regata di completare regolarmente il programma previsto.

“Sono contento della prima giornata – ha commentato il Principal Race Officer Zlatko Jakelic –. L’Ora ha iniziato fin da subito a mostrare lo spettacolo del Garda a questa bellissima flotta. C’è un grande lavoro di squadra tra il Comitato di Regata e lo staff della Fraglia Vela Riva e spero che sia stato un buon inizio per tutti. Auspichiamo di continuare con condizioni altrettanto favorevoli per disputare altre due regate domani e poi passare alle serie finali da martedì”.

Nella classe ILCA 7, la leadership provvisoria è nelle mani del francese Alexandre Kowalski, impeccabile autore di due vittorie. Alle sue spalle si trova l’israeliano Omer Vered Vilenchik, che ha chiuso la giornata con un secondo e un quinto posto, mentre il terzo gradino del podio provvisorio è occupato dall’Ucraino Oskar Madonich grazie ai parziali di 6-2. A pari punti con il terzo classificato segue Nicolò Giuseppe Cassitta dello Yacht Club Olbia, attualmente miglior Italiano della flotta.

Nella ILCA 6 femminile, composta da 62 atlete, dominio assoluto per Emma Mattivi. L’azzurra ha firmato due successi parziali e guida la classifica generale a punteggio pieno. Seconda posizione per la francese Paoline Milleret, autrice di un 3-5, mentre la polacca Zofia Wojcik occupa il terzo posto provvisorio con i parziali di 5-4.

Grande equilibrio nella divisione ILCA 6 maschile, la seconda flotta più numerosa dell’evento con ben 187 concorrenti. La classifica, soprattutto nelle posizioni di vertice, è estremamente serrata: l’intera top-15 è racchiusa in appena nove punti. Al comando si trova l’irlandese Conor Cronin grazie a due vittorie, seguito dall’olandese Alexander Hartsink con un secondo e un primo posto. Terza posizione per lo spagnolo Nikki Palou, autore di un primo e un secondo.

La flotta più numerosa della manifestazione è la ILCA 4, dove gli italiani monopolizzano le prime posizioni del ranking. In testa troviamo Enrico Morina della Fraglia Vela Riva ed Elia Uffreduzzi del Circolo Velico Ravennate, entrambi a punteggio pieno grazie a due vittorie nelle rispettive prove. Terza assoluta e prima tra le ragazze è Melissa Falica con i parziali di 1-3, seguita da Leandro Scialpi, autore di due secondi posti consecutivi. Completa la top five l’ungherese Zsolt Szalay con un terzo e un secondo.

Domani il programma prevede altre due prove per tutte le flotte, ultimo atto della fase di qualificazione prima dell’avvio delle final series in programma martedì e mercoledì.

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Foto: © Fraglia Vela Riva|Zerogradinord