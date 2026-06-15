SUL GARDA LA PRIMA VOLTA OPEN DEL “T-REX” DI MARCO GIANNINI

A TORBOLE SORPRENDE TUTTI GLI AVVERSARI NELL’ACT 3 DELLA RS21 CUP

NEI CORINTHIAN SUCCESSO DI “SPIRIT OF NERINA” DI ROBERTO CARESANI

Terzo appuntamento con la RS21 Cup di vela e terzo vincitore diverso. A Torbole, sul Lago di Garda, è andato in scena l’Act 3 del prestigioso circuito riservato alla classe RS21, inserito a calendario Fiv, che ha confermato come la lotta per le posizioni di vertice sia serratissima.

A vincere sul Garda è stato il “T-Rex” del bergamasco di Lovere Marco Giannini sino all’appuntamento di Torbole nella categoria Corinthian di velisti non professionisti. L’inserimento nel team di Alessandra Dubbini delle Fiamme Gialle ha portato il “T-Rex” nella ranking Open. Resta comunque una impresa fantastica quella del team di Marco Giannini (Avas Lovere), con gli amici Alfredo Capodanno, Emanuele Savoini e stavolta anche con Alessandra Dubbini, a dimostrazione di come il livello della classe sia salito notevolmente e la differenza fra Open e Corinthian non sia poi così abissale.

Ma torniamo alle regate di Torbole, con l’attenta e qualificata regia del Circolo Vela Torbole, che hanno visto la flotta della RS21 impegnata su un programma di otto prove molto combattute alle prese con il Pelèr forte vento da Nord la mattina e l’Ora vento termico da Sud il pomeriggio.

“T-Rex” ha legittimato il successo grazie anche a due successi parziali e ottimi piazzamenti nella top ten. Ha prevalso di cinque punti su “Kindako” del triestino Stefano Visintin (Yc Torri del Benaco Vr) pure lui a segno in due prove confermandosi rivelazione della stagione della RS21 Cup dopo le prime tre tappe. Terzo gradino del podio per “Viva” di Alessandro Molla (Avav Luino) che ha concluso a pari punti con “Kindako” grazie ad una serie di piazzamenti importanti. Ai piedi del podio il presidente della RS21 Italian Class, Marco Pocci con il suo “Les Freaks” (Royal Hong Kong Yacht Club).

Soddisfatto per il successo l’ingegnere meccanico del Lago d’Iseo con la passione per la vela: «Lo dico anche a nome di tutto il team – spiega Marco Giannini –, quella che stiamo vivendo è una emozione forte, intensa. Vincere su un campo di regata importante ed impegnativo come quello di Torbole ci riempie d’orgoglio. Noi siamo un gruppo di amici appassionati di vela e solo in questa occasione abbiamo avuto il rinforzo di Alessandra Dubbini. Per noi è la prima vittoria in assoluto e penso ci servirà da stimolo per gli impegni importanti come il Campionato Italiano ed il Mondiale. Ma ora godiamoci questa vittoria».

Sorride nella categoria Corinthian Roberto Caresani che ha portato al successo il suo “Spirit of Nerina” (Associazione Velica Alto Lario Gravedona Co) con Francesco Bianchi, Alexandra Ufnarovskaia e Riccardo Carenini. Il team del Lario ha preceduto di soli due punti le “ragazze terribili” di “Magique et Terrible” capitanato da Malika Bellomi (Cv Arco Trento) ormai una realtà. Terzo il team polacco di “Ultrastar” di Lukasz Wosinski (Slava Racing).

Ma ecco la top ten “Open” dell’Act 3 della RS21 Cup a Torbole con scarto tra parentesi: 1. “T-Rex” (Marco Giannini – Avas Lovere Bg – 6/5/(15)/1/11/6/6/1); 2. “Kindako” (Stefano Visintin – Yc Torri del Benaco Vr – (23)/3/10/5/2/1/1/19); 3. “Viva” (Alessandro Molla – Avav Luino – (13)/9/11/2/4/4/3/8); 4. “Les Freaks” (Marco Pocci – Royal Yacht Club Hong Kong – 5/4/(22)/11/5/10/12/3); 5. “Pirogovo Sailing Team” (Aleksandr Ezhkov – Yc Pirogovo Mne – 1/11/1/4/17/(23)/15/10); 6. “Path” (Pavel Grachev – Dubai offshore Sailing – 4/14/(18)/7/9/11/17/6); 7. “Bogatyrs” (Igor Rytov – Ain – 9/18/2/(23)/10/14/14/5); 8. “Ptichki” (Elvira Pinchuk – Ain – 2/17/4/3/22/16/9/(27)); 9. “Freccia” Blu” ” (Marco Franchini – Yc Rimini – 8/2/(17)/16/14/7/13/13); 10. “Frida Racing” (Paolo Cordiglia – Uv Maccagno – 7/16/8/14/(25)/2/19/9).

Il podio “Corinthian”: 1. “Spirit of Nerina” (Roberto Caresani – Associazione Velica Alto Lario Gravedona Co – 20/(25)/20/17/7/13/11/4); 2. “Magique et Terrible” (Malika Bellomi – Cv Arco Trento – 11/1/6/18/19/(25)/22/17); 3. “Ultrastar” (Lukasz Wosinski – Slava Racing Polonia – 18/7/12/15/(24)/8/24/12).

Le classifiche complete su: https://www.hubsail.it/classifica/26029

I prossimi Act della RS 21 Cup: 17/19 luglio Malcesine e 24/27 settembre Scarlino con la disputata anche del Campionato Italiano.