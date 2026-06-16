2026 EurILCA Europa Cup: Iniziate le regate di finale, le classifiche prendono forma

Riva del Garda – Si avvia alla conclusione la tappa dell’EurILCA Europa Cup 2026 organizzata dalla Fraglia Vela Riva: dopo tre giornate di regate e con l’avvio oggi delle final series, tutti i gruppi, di conseguenza gli oltre seicento velisti, vantano sei prove valide e confidano nella giornata di domani per completare il programma.

Quello odierno è stato senza dubbio il pomeriggio più complicato dal punto di vista meteorologico dall’inizio dell’evento. Nonostante ciò, i Comitati di Regata guidati da Giuliano Tosi e Marcello Montis, sotto la supervisione del PRO Zlatko Jakelic, sono riusciti a portare a termine le due prove previste, la seconda delle quali completata poco prima dell’arrivo della calma di vento.

I risultati di oggi, i primi maturati dalle flotte Gold e quindi dal confronto diretto tra i migliori della fase di qualificazione, hanno in alcuni casi ridisegnato le classifiche. Nella classe ILCA 7 si conferma al comando il francese Alexandre Kowalski, autore di due vittorie di giornata. Alle sue spalle guadagna una posizione Oskar Madonich: il velista ucraino precede di tre punti l’israeliano Omer Vered Vilenchik, protagonista di una giornata sottotono. Alla vigilia delle prove decisive, in programma domani a partire dalle ore 12, quarta e quinta posizione sono occupate dal francese Lorenzo Mayer e dall’italiano Kenje Sam Werpers.

Non ha invece rivali Emma Mattini, dominatrice dell’ILCA 6 femminile, dove può vantare cinque vittorie nelle sei prove disputate e un margine ormai considerevole sulla seconda classificata, Nicol Segnini, e sulla terza, l’americana Isabela Cabezas Mendoza. Completano la top five Marina Murri e Zofia Wojcik.

Tra gli ILCA 6 maschili, Lorenzo Ghirotti ha piazzato un allungo significativo, aumentando il vantaggio sugli inseguitori, fino a ieri molto più vicini. L’olandese Alexander Hartsink, sempre secondo, accusa ora un ritardo di cinque punti dal fragliotto, mentre Henk Manuel Vos, portacolori della Fraglia Vela Malcesine, segue a undici lunghezze dalla vetta.

Tra gli ILCA 4, Enrico Morina, dominatore della fase iniziale ma già gravato da un UFD, precipita in classifica a causa di un BFD rimediato oggi e cede il comando al portacolori della Fraglia Vela Riva Marco Emanuele Aloisi. Alle sue spalle si attestano l’emiratino Simoen Hristov e Leandro Scialpi, anch’egli in regata per il sodalizio di via Maroni. Di rilievo anche la prestazione di Sofia Berteotti: la velista della Fraglia Vela Riva è la migliore tra le ragazze e occupa addirittura il sesto posto della classifica assoluta.

La tappa dell’EurILCA Europa Cup 2026 in corso di svolgimento a Riva del Garda si concluderà nel pomeriggio di domani con la cerimonia di premiazione, prevista presso la clubhouse della Fraglia Vela Riva.

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