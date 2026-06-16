2026 EurILCA Europa Cup: Qualificazioni completate a Riva del Garda: Oggi le finali

Riva del Garda – La tappa EurILCA Europa Cup 2026 organizzata dalla Fraglia Vela Riva non conosce soste e dopo due giornate manda in archivio la fase di qualificazione, le cui prime regate sono in programma domani a partire dalle ore 13.

Nonostante condizioni meno solide rispetto a quelle di ieri, l’ottima sinergia tra Ufficiali di Regata e team in acqua della Fraglia Vela Riva ha comunque consentito il rapido svolgimento delle due prove previste sfruttando un’Ora entrata con decisione ma affievolitasi altrettanto rapidamente.

A seguire le regate, da bordo del gommone media guidato da Albano Candolfo insieme ad alcuni giovani componenti della Squadra Agonistica Optimist, anche il sindaco di Riva del Garda Alessio Zanoni e il vice sindaco Barbara Angelini.

“Avanziamo passo a passo con il programma e questa è sempre una nota positiva: rispetto a eri il meteo è stato più capriccioso, ma nonostante questo la gestione del campo di regata è stata pressoché perfetta e ci presentiamo all’inizio della penultima giornata pronti per dare il via alle finali. Di meglio non potevamo chiedere” ha commentato il Principal Race Officer Zlatko Jakelic

Nella classe ILCA 7, la leadership provvisoria è ancora nella mani del francese Alexandre Kowalski che, ai due primi di ieri, fa seguire due terzi. Alle sue spalle resiste l’israeliano Omer Vered Vilenchik, che ha chiuso la giornata con due secondi, mentre il terzo gradino del podio provvisorio è occupato da Oskar Madonich che si conferma velista di alta classifica. Grazie a un primo e a un sedicesimo, poi scartato, il talento ucraino ha staccato Nicolò Giuseppe Cassitta, fino a ieri terzo a pari merito con lui. Il portacolori dello Yacht Club Olbia si conferma miglior italiano della flotta ed occupa il quarto posto davanti al francese Theo Peyre, lontano due punti.

Ha un leader di sostanza la divisione ILCA 6 femminile dove la talentuosa Emma Mattivi, cresciuta presso la Fraglia Vela Riva e ora componente il Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle, ha messo a segno una serie di primi e comanda la classifica con tre punti, il minimo possibile. C’è bagarre alle sue spalle, con quattro atleti radunati in una manciata di punti: Nicol Segnini e l’americana Isabela Cabezas Mendoza sono seconde alla pari, la spagnola Marga Perello è quarta mentre la polacca Zofia Wojcik è quinta.

Tra gli ILCA 6 maschili, i primi dieci sono radunati in altrettanti punti: Lorenzo Ghirotti della Fraglia Vela Riva è attualmente primo con tre punti, fritto di altrettanti primi, gli stessi dell’olandese Alexander Hartsink che ha anch’esso come peggior parziale un sesto. La terza posizione è dell’irlandese Connor Cronin con il fragliotto Giovanni Bedoni e lo spagnolo Nikko Palou rispettivamente al quarto e al quinto posto.

Tra gli ILCA 4 domina la scena Enrico Morina: il portacolori della Fraglia Vela Riva ha un punto di margine su Francesco Stabile e due sul compagno di squadra Leandro Scialpi. Lo seguono, a pari punti, in tre: l’emirato Simoen Hristov, il turco Asilkan At e un altro fragliotto, Marco Aloisi.

Come si diceva, da martedì via alle prove di finale nel corso delle quali i velisti qualificati nelle flotte Oro lotteranno per la vittoria finale.

“E’ un piacere vedere la Fraglia Vela Riva invasa da così tanti giovani: così come accaduto qualche anno fa, ogni tappa dell’EurILCA Europa Cup è una vera e propria festa. In un contesto del genere, è stato un grande piacere accogliere il sindaco e il vice sindaco di Riva del Garda che, con la loro presenza ai margini del campo di regata, hanno ancora una volta fatto sentire la vicinanza e l’interesse del Comune verso le attività da noi organizzate” ha commentato il presidente di Fraglia Vela Riva, Chiara Carloni.

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