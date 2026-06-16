Due belle regate per gli atleti della Liberi nel Vento in vista del prossimo importante appuntamento: la Regata Nazionale 2.4mR di inizio Luglio a Porto San Giorgio

Altra bellissima giornata di regate nel mare antistante il Comune Porto San Giorgio in occasione della seconda giornata di regate del Campionato 2026 Liberi nel Vento Trofeo Sollini Gino srl – Sollini Unip Lda.

Sei timonieri della classe 2.4mR ed otto della classe Hansa 303 si sono sfidati nelle due prove coordinate dall’Ufficiale di Regata Fabio Barbieri che ringraziamo per la gentile collaborazione.

Nella classe 2.4mR doppia vittoria di Giancarlo Mariani e nella classe Hansa 303 tutte e due le prove sono state vinte dall’equipaggio formato da Luna e Giovanni Di Biagio.

Graditissimo ospite che ha collaborato nella realizzazione della manifestazione sportiva Paolo Scendoni che a fine gara ha deliziato il palato dello staff e dei timonieri con buonissimi salumi del Salumificio Ciriaci.

Una bella giornata di regate che ha fatto da test per il prossimo impegno sportivo che si svolgerà al porto turistico SanGiorgio Marina.

Il 4 e 5 Luglio la Liberi nel Vento organizzerà la XIX edizione della Regata Nazionale 2.4mR – Trofeo Sandro Ricci – Trofeo Rotary Club Fermo – Memorial Francesco Raccamadoro Ramelli.

Hanno già iniziato ad iscriversi i timonieri della classe velica 2.4mR per partecipare a questa importante manifestazione sportiva che è diventata tappa fissa del circuito nazionale. Una manifestazione sportiva che riserverà alcune sorprese dal punto di vista organizzativo a cui sta lavorando il team della Liberi nel Vento.

Venerdì 19 Giugno in collaborazione con INAIL Direzione Regionale delle Marche e Comitato Italiano Paralimpico della Regione Marche al porto turistico SanGiorgio Marina, presso la base nautica Liberi nel Vento, si svolgerà l’Open Day di Vela Paralimpica rivolta a persone che hanno subito un infortunio sul lavoro.

Tanta attività, tante iniziative che si possono organizzare grazie alla vicinanza ed al sostegno di privati, aziende, enti e fondazioni che credono e sostegono le finalità associative: il mare e le sue emozioni per tutti!!!

L’attività sportiva è realizzata grazie al sostegno di Sollini Accessori Calzature, Sollini Unip Lda, Vega Italian Style for Lift, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Premiata, Solettificio Biccirè, Simulq Srl, Energean, Sace MarineCork, Triride Italia Srl, Solgas Fermo, Rotary Club di Fermo, Farmacia Luisa Pompei, Calzaturificio Effemme Srl. In collaborazione con Lega Navale Italiana di Porto San Giorgio, Porto Turistico SanGiorgio Marina, Armare Ropes, , Ambito Sociale Territoriale, cantiere CNM&Co, Centronautico Mare, Tecnomare, Croce Azzurra, Protezione Civile di Porto San Giorgio, e ANMIL Marche.

Foto:

1-I partecipanti alla regata del Campionato 2026 del 14 Giugno 2026

2-Immagini dal campo di regata a

3-Immagini dal campo di regata b

4-La base nautica accessibile della Liberi nel Vento

5-Campionato 2026 classe 2.4mR – classifica dopo la regata del 14.6.2026

6-Campionato 2026 classe Hansa 303 – classifica dopo la regata del 14.6.2026