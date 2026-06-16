Luca Boccia vince a Napoli il Trofeo Optimist dedicato a Barbara Noviello

Al Club Nautico della Vela disputata la prima Selezione Zonale per la V Zona Campania

Luca Boccia del Circolo del Remo e Vela Italia alza il Trofeo Barbara Noviello (ph. Carlo Di Santo/CNV)

Luca Boccia del Circolo del Remo e della Vela Italia ha vinto il trofeo Barbara Noviello della classe Optimist, assegnato a Napoli domenica presso il Club Nautico della Vela che ha istituito in memoria della socia sostenitrice del sodalizio napoletano, appassionata velista, formatrice e manager di successo della multinazionale Teoresi Group. Tre le prove disputate in occasione della I Selezione Zonale Optimist V Zona FIV Campania che ha visto la partecipazione di oltre sessanta atleti dai 9 ai 15 anni. Un vento da sud ovest intorno ai 10 nodi ha permesso di disputare tre splendide prove davanti al lungomare Caracciolo. Organizzazione impeccabile da parte del direttore della manifestazione, Francesco Marino, coadiuvato dallo staff del club e dagli ufficiali di regata nominati dalla Federazione Italiana Vela.

Il presidente del comitato di Regata, Francesco Coraggio, ha gestito nel migliore dei modi la regata, supportato dagli ufficiali di regata in Giuria, coordinati da Maurizio Iovino, che hanno garantito il rispetto del regolamento di regata da parte dei giovani concorrenti. Nella divisione A, terzo posto assoluto per Pietro Francesco Forte della LNI Napoli, che ha lasciato il secondo gradino del podio a Caterina Varriale Allodi (Circolo del Remo e Vela Italia), vincitrice della classifica in rosa. Vittoria assoluta di categoria per Giovanni Brecci della LNI Napoli. Nella Divisione B (nati nel 2016 e 2017) la vittoria è andata da Luca Boccia del CRVI, mentre Annamaria Forte della LNI Napoli si è aggiudicata il primo posto femminile di categoria. Durante la cerimonia di premiazione, tenutasi presso la favolosa terrazza del Club Nautico della Vela, sono stati premiati i migliori timonieri nati nel 2015, 2016, 2017: i riconoscimenti sono andati rispettivamente a Francesco Pietro Forte (LNI Napoli), Luca Boccia (CRVI) e Raffaele Filosa (LNI Napoli).

Il vicepresidente del club organizzatore, Giulio Piccialli, ha voluto esprimere un forte ringraziamento alla Marina Militare, alla Lega Navale Italiana di Napoli, al Circolo Canottieri Napoli, al Circolo del Remo e Vela Italia e al Reale Yacht Club Canottieri Savoia per l’immancabile e indispensabile supporto, ospitando i team venuti da tutto il territorio regionale. “Abbiamo istituito questo trofeo – ha detto Piccialli – per ricordare la nostra socia Barbara prematuramente scomparsa e che ha rappresentato, con il suo carisma, la sua professionalità e intelligenza, una guida per molti soci che si sono avvicinati e appassionati alla vela. Vedere tanti giovani regatare qui in questa giornata, è la conferma che l’intitolazione di un trofeo alla sua memoria è il modo migliore per ricordarla”. La regata è valida come qualificazione per la Coppa del Presidente FIV, Coppa Cadetti e Coppa Primavela in programma a Gaeta a fine giugno e al Campionato Italiano Optimist che si terrà dal 27 Agosto al 1 Settembre a Marina di Ravenna.

Foto: Carlo Di Santo/CNV