ROLEX TP52 WORLD CHAMPIONSHIP, SLED E VAYU AL COMANDO A PARI PUNTI DOPO IL PRIMO GIORNO

La flotta dei TP52 al lasco nel Golfo di Arzachena

Le prime due prove tra le boe si sono svolte nell’anfiteatro naturale del Golfo di Arzachena

I vincitori delle singole prove sono stati Alkedo Vitamina e Sled

Porto Cervo- Il Rolex TP52 World Championship, valido anche come seconda tappa della 52 Super Series, è iniziato oggi nel migliore dei modi sulle acque dell’Arcipelago di La Maddalena. La partenza, puntuale come da programma, è stata data a mezzogiorno con una brezza di 10 nodi da est/nord-est. Il Comitato di regata ha posizionato il campo nel Golfo di Arzachena, al largo di Baja Sardinia e con l’isola di Caprera sullo sfondo. Al netto della scelta tecnica ineccepibile, non avrebbe potuto esserci ambientazione migliore per offrire ulteriore spettacolarità alle regate, che vedono competere per la prima volta il numero record di 15 barche della classe TP52, tutte ad un livello altissimo.

Dopo due prove sono al comando con 6 punti ciascuna la barca americana Sled, con l’italiano “Checco” Bruni alla tattica e Vayu della famiglia Whitcraft, di bandiera thailandese e con lo spagnolo Manu Weiler nel ruolo di tattico. Seguono con 8 punti No Way Back e, appaiati a 10 punti, Alkedo Vitamina e Platoon Aviation. Se Vayu ha fatto della costanza l’arma vincente, Sled ha sommato al quinto posto della prima prova una vittoria autorevole nella seconda.

Sled (num. di prua 05) in testa alla flotta nella seconda prova di giornata, Rolex TP52 World Championship.

Crediti foto: 52 Super Series/Nico Martinez

La prima prova è stata vinta dall’italiano Alkedo Vitamina che all’inizio dell’ultimo lato ha passato la francese Teasing Machine, la quale aveva condotto la regata per i primi tre lati. La seconda prova è stata dominata da Sled, autore di una partenza mure a sinistra sul pin, che gli ha permesso di incrociare verso la parte destra del campo davanti all’intera flotta e via via allungare.

﻿Una manovra decisamente particolare, spiegata personalmente da Checco Bruni: “È stata una piacevole sorpresa trovare questo vento sia nella prima che nella seconda prova. Le condizioni erano molto simili a quelle dei giorni scorsi, con il lato destro del campo che continuava a offrire un vantaggio significativo, motivo per cui tutti cercavano giustamente di portarsi da quella parte. Il Comitato di Regata aveva impostato una linea di partenza leggermente favorevole al pin end, per evitare un eccessivo affollamento in prossimità della barca comitato, e noi siamo riusciti a sfruttare bene questa configurazione. Era una possibilità che avevamo studiato nei giorni precedenti e che oggi si è presentata: quando abbiamo visto l’opportunità, abbiamo deciso di metterla in pratica. L’orografia dell’area tende infatti a favorire il lato destro del percorso, rendendolo quasi una scelta obbligata. La differenza, però, sta nel modo in cui si riesce a raggiungerlo”.

Con due terzi posti Vayu (num. di prua 27) conduce la classifica provvisoria insieme a Sled, Rolex TP52 World Championship. Crediti foto: 52 Super Series/Nico Martinez

Il Rolex TP52 World Championship 2026 è organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con la 52 Super Series e la Classe TP52.

La prima partenza domani è prevista domani alle ore 13,00. Le previsioni meteo indicano venti leggeri a prevalente regime di brezza.

Le regate del Rolex TP52 World Championship saranno visibili in live streaming sul canale ufficiale della 52 Super Series.

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