Mondiali Under 19: Italia sul trono del singolo con Alizee Ribolzi 10 anni dopo Clara Guerra

PLOVDIV – Secondo titolo mondiale Under 19 per l’Italia a Plovdiv. Dopo il due senza femminile di Carolina Cassani e Letizia Martorana, tocca alla singolista Alizee Ribolzi festeggiare dopo una finale dominata per tutti i duemila metri. L’azzurra della Canottieri Corgeno, già campionessa europea lo scorso 24 maggio a Brandeburgo, ferma il cronometro a 7.34.16 con sei secondi e mezzo di vantaggio sulla svizzera Leunig e otto secondi e tre decimi sulla greca Mouratidou. L’Italia torna così a vincere l’oro nel singolo femminile Under 19 a dieci anni di distanza dall’ultima volta, quando a imporsi sul bacino di Rotterdam fu Clara Guerra.

“Sin dalla partenza sapevo di poter disputare una bellissima gara. Ero molto tesa, posso anche dire nervosa, per le tante energie in questa settimana di gare, ma ero convinta di avere nelle gambe e nella testa la possibilità di vincere questo Mondiale – afferma Alizee Ribolzi –. Dopo l’oro agli Europei, puntavo a ripetermi e sono felice di aver regalato una gioia all’Italia remiera che mancava da 10 anni in questa specialità. Dedico questa vittoria a me stessa, per aver sostenuto tutti gli allenamenti di questi mesi insieme alla pressione del raduno e delle gare, oltre che ai miei genitori e alla mia allenatrice societaria Paola Grizzetti perché è sempre con me ed è venuta qui a Plovdiv per sostenermi in maniera speciale”.

La terza medaglia per l’Italia, terza nel medagliere dietro Germania e Romania, arriva dal doppio misto. Roberta Romani (Fiamme Gialle) ed Elia Bressan (SC San Giorgio) sono secondi, con un ritardo di 1.33 rispetto ai tedeschi Benz e Woelk. Gli azzurri lottano sino all’arrivo per l’oro e allo stesso tempo respingono gli attacchi dell’Ungheria, terza a 12 centesimi.

Quarto posto per l’otto femminile di Aurora Gerosa, Eva Gagetti, Isabella Mihalescu, Neve Aroldi, Camilla Trombetta, Bianca Bancora, Annet De Vincenzi e Vittoria Piller (tim. Lorenzo Tronconi) e per l’otto misto (Novak Mitrovic, Pietro Blasig, Carolina Cassani, Letizia Martorana, Eduardo Moschella Primicerio, Jacopo Tesei, Anna Cincinelli, Aurora Toffanello, tim. Roy Rabah). Sesto l’otto maschile di Mattia Carboncini, Alessandro Leonardi, Umberto Thomas, Carlo Cavallaro, Giovanni Di Dio Buonocore, Pietro Gozzi, Lorenzo Soncin e Cristian Bausano (tim. Roy Rabah). Nono il singolista Andrea Gugole.

Nelle foto (ph Julia Kowacic / Canottaggio.org): Alizee Ribolzi con la medaglia d’oro; Alizee in azione a Plovdiv; il doppio misto Bressan-Romani argento iridato

Riepilogo Risultati 09/08



Tabella Risultati Azzurri



Medagliere

