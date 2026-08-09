Prosecco’s Cup 2026: mare, vento e agonismo alla Base a Mare CNSM

A Caorle tre prove combattute con la bora a 12 nodi. Crescono gli iscritti alla Scuola Vela e alla Scuola Sup del Circolo Nautico Santa Margherita

Vento, mare e agonismo sono stati gli ingredienti della Prosecco’s Cup 2026, la regata per derive organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita nella propria Base a Mare in Spiaggia di Levante con la partnership di Cantina Colli del Soligo e Dial Bevande.

La regata, disputata sabato 8 agosto, ha trovato condizioni ideali dopo le settimane di caldo intenso: una fresca bora intorno ai 12 nodi ha permesso di completare tre prove combattute sul percorso a bastone posizionato davanti a uno dei tratti più suggestivi del litorale di Caorle, ben visibile anche dalla spiaggia e dalla passeggiata a mare nei pressi della Chiesa della Madonna dell’Angelo.

A contendersi il Trofeo Soligo sono state diverse tipologie di derive, singole, doppie e catamarani, tra cui ILCA 4, ILCA 6, Classe A, 470, 420 e Laser Bahia. Le imbarcazioni hanno gareggiato sullo stesso percorso grazie al sistema di compensi RYA, che attraverso l’applicazione di un handicap consente a scafi differenti per caratteristiche e prestazioni di confrontarsi in un’unica classifica.

La vittoria Overall della Prosecco’s Cup e del Trofeo Challenge è andata a Riccardo Basso con il suo Ilca 6, che si aggiudica anche il podio della classe Derive Singole davanti a Paolo Striuli e Antonio Giro su Ilca 4.

In classe Derive Doppie il successo è andato a Luca Stefanutto e Graziano Manfrè, imprendibili sul loro veloce 470 sempre in testa alla flotta, secondo posto per il Laser Bahia con a bordo gli istruttori Enrico Chitarello e Agnese Migloranza e l’allieva Carlotta Trapani, terza posizione per Lorenzo Marcorin-Andrea Voltarel sempre su Laser Bahia.

Nei Catamarani Singoli si è aggiudicato lo jeroboam Soligo per il primo classificato Luca Sartor con il Classe A, mentre tra gli RS Feva, grande entusiasmo e competitività degli allievi della Scuola Vela CNSM, con la vittoria della coppia Giovanni Silvestrini-Alessandro Trapani.

“La Prosecco’s Cup è da sempre una festa di sport e amicizia e rappresenta il clou dell’estate presso la nostra Base a Mare.” commenta Gian Alberto Marcorin, Presidente del Circolo Nautico Santa Margherita “Anche quest’anno sono felice di aver visto in acqua molti atleti e tanti giovani allenati dai nostri istruttori, che stanno crescendo tecnicamente. La Scuola Vela ha registrato un significativo incremento nel numero degli allievi ed è andata molto bene anche la Scuola Sup”.

L’attività estiva del CNSM conferma una crescita che non riguarda soltanto la vela d’altura. Durante la stagione, la Base a Mare in Spiaggia di Levante è infatti il punto di riferimento per corsi di vela, attività con le derive, Stand Up Paddle e lezioni individuali, rivolte a bambini, ragazzi, famiglie e adulti.

“Quest’anno siamo inoltre particolarmente felici di aver rinnovato la collaborazione con Caorle Spiaggia e Ulss 4, che ci consente di offrire uscite in mare nell’ambito del progetto Turismo Sociale e inclusivo nelle spiagge del Veneto.” prosegue Marcorin “È un’attività alla quale teniamo molto e che conferma la volontà del Circolo di rendere il mare e gli sport nautici sempre più accessibili e inclusivi”.

Al termine delle tre prove si sono svolte le premiazioni delle diverse classi, seguite dal tradizionale brindisi con il Prosecco Soligo, per festeggiare insieme il giro di boa dell’estate.

Le attività della Base a Mare CNSM proseguiranno fino alla fine dell’estate: i corsi di vela per bambini e ragazzi saranno attivi fino alla fine di agosto, mentre le lezioni individuali, le uscite in Sup e le attività dedicate a famiglie e adulti proseguiranno fino a metà settembre.