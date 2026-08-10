44ma Copa del Rey MAPFRE: Il Bluenext Sailing Team chiude al sesto posto una partecipazione da applausi

Palma di Maiorca – Con un totale di otto prove valide, la 44ma Copa del Rey MAPFRE è andata in archivio con la meritata vittoria, nel competitivo Gruppo 0 ABANCA, del TP52 Vudu di Mauro Gestri. Un evento animato dalla partecipazione del Bluenext Sailing Team, cui certamente sono mancati i “numeri” in fatto di ORC, ma non certo l’onore e la capacità di un team che, prima sul Melges 32 e poi sul TP52, nel corso di più stagioni ha dimostrato di poter raggiungere importanti traguardi sportivi.

Finito sesto, una manciata di punti dietro al Soto 52 Urbania, cresciuto molto sia in termini tecnici sia prestazionali nel corso dell’ultimo anno, e davanti al già campione iridato ORC Red Bandit, scafo gemello del TP52 Blue in uso alla compagine riminese, il team dell’imprenditore digitale Bonfiglio Mariotti è stato tra i protagonisti di quasi tutte le regate. Specie nelle fasi di pre-partenza, gli uomini del Team Manager Fabrizio Boromei hanno dato filo da torcere agli avversari: a parte un OCS, comunque frutto del tentativo di uscire con il massimo vantaggio dalla linea, in tutte le altre regate Blue è scattato in controllo sulla flotta, finendo poi sorpassato da barche più recenti e, di conseguenza, dotate di maggiore passo e/o di un miglior rating.

Impossibile, quindi, replicare il grande risultato di un anno fa, quando il Bluenext Sailing Team salì sul secondo gradino del podio della 43ma Copa del Rey MAPFRE, ottenendo anche l’argento europeo ORC, ma non per questo orgoglio, determinazione e meticolosa ricerca della performance sono stati da meno.

“È stata una gran bella settimana di regate. Blue ha migliorato il passo giorno dopo giorno e l’equipaggio ha manovrato in modo impeccabile, senza sbagliare mai un approccio in boa. Anche l’interpretazione del campo da parte del nostro tattico, Afonso Domingos, è stata sempre di altissimo livello. Il livello della flotta era altissimo: più che una regata in tempo compensato, è sembrata una vera e propria sfida in monotipia. Abbiamo chiuso al sesto posto, a meno di un minuto dal primo, in una classifica incredibilmente corta e compressa. Un sentito ringraziamento al nostro armatore Bonfiglio Mariotti per la splendida opportunità e a tutti i ragazzi del Bluenext Sailing Team”, ha commentato Fabrizio Boromei, Team Manager della squadra supportata da Bluenext, azienda che opera nell’innovazione per la gestione digitale nel settore Life Science e nello sviluppo di software ERP.

“Abbiamo regatato bene, mostrando un ottimo boat handling durante tutta la settimana: ecco perché mi sento di dire che il sesto posto in classifica non rispecchia in pieno quello che ho visto a bordo. Se poi parliamo di numeri, la storia è diversa e a incidere sono stati i rating: molte delle barche in regata erano vecchie conoscenze e sono state ottimizzate molto bene nel corso dell’inverno, raggiungendo un rapporto tra performance e numeri migliore del nostro. Resta comunque la soddisfazione di aver mostrato un’ottima conduzione e l’orgoglio di aver visto crescere il gruppo evento dopo evento, regata dopo regata. Onore al merito di Bonfiglio Mariotti, senza il quale non saremmo qui a commentare la partecipazione a una regata come la Copa del Rey”, è stato il commento del tattico Afonso Domingos.

A regatare a bordo di Blue di Bonfiglio Mariotti tra le boe della 44ma Copa del Rey MAPFRE sono stati Michele Mazzotti, Afonso Domingos, Nuno Barreto, Fabrizio Boromei, Luca Pierdomenico, Luca Camilli, Niccolò Maistri, Tommaso Boiani, Carlo Fracassoli, Stefano Angeloni, Gian Matteo Paulin, Davide Pazzaglia, Francesco Mione, Matteo De Luca e Matteo Savelli. Ha completato le fila Claudio “Toro” Magrini, responsabile dello shore team e comandante dell’imbarcazione.

La stagione 2026 del Bluenext Sailing Team, che regata sotto il guidone dello Yacht Club Rimini, è supportata dalla software house Bluenext e da Banca Mediolanum.

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