XXV TROFEO DEI MITI: APERTE LE ISCRIZIONI ALLA CLASSICA REGATA DEL DIPORTO VELICO VENEZIANO

In acqua le barche che hanno fatto la storia della vela d’altura

VENEZIA – Con la pubblicazione del Bando di Regata si aprono ufficialmente le iscrizioni alla XXV edizione del Trofeo dei Miti, uno degli appuntamenti più caratteristici del calendario del Diporto Velico Veneziano.

La manifestazione, organizzata dal DVV su delega della Federazione Italiana Vela, è dedicata alle imbarcazioni che hanno fatto epoca e che, nonostante gli anni, conservano ancora tutta la voglia e la capacità di confrontarsi sul campo di regata.

Passatore, Cognac, Armagnac, Alpa, Meteor, Show, Arpege, Muscadet, Comet, Pierrot, Sciacchetrà, Ziggurat, Grand Soleil, Brigand e Dullia sono solo alcuni dei modelli che possono prendere parte al Trofeo: barche progettate prima del 31 dicembre 1990 e con più di trent’anni di storia, alle quali il Trofeo dei Miti restituisce ogni anno un ruolo da protagoniste.

Accanto alla categoria Miti, riservata agli yacht monoscafi cabinati da crociera progettati prima del 1991, il Bando prevede anche le categorie Modern, Micro Class e IOR, permettendo così una partecipazione più ampia e articolata.

La XXV edizione si svolgerà sabato 12 e domenica 13 settembre nelle acque antistanti il litorale del Lido di Venezia, con partenze a sud della diga foranea del porto di San Nicolò.

«Il Trofeo dei Miti è molto più di una regata: è un appuntamento attraverso il quale il Diporto Velico Veneziano celebra la storia della vela e delle imbarcazioni che ne hanno segnato l’evoluzione. Arrivare alla venticinquesima edizione è per noi motivo di grande soddisfazione. Queste barche hanno trent’anni e oltre, ma quando tornano in acqua dimostrano di avere ancora carattere, fascino e, soprattutto, tanta voglia di regatare.

Il nostro obiettivo è continuare a mantenere vivo questo patrimonio, creando allo stesso tempo un evento capace di coinvolgere armatori, equipaggi e appassionati di generazioni diverse. Il Trofeo dei Miti rappresenta proprio questo: tradizione e agonismo, memoria e passione per la vela, con Venezia e il Lido a fare da scenario a una manifestazione che è ormai parte della storia del nostro Circolo. Ci auguriamo di vedere in acqua ancora una volta tante delle protagoniste delle passate edizioni e nuove imbarcazioni pronte a raccogliere la sfida.» ha commentato il presidente del Diporto Velico Veneziano Alvise Dolcetta.

Il programma prevede due prove: una regata su percorso a triangolo nella giornata di sabato e una prova su percorso costiero domenica. Il briefing di sabato è fissato alle ore 10 presso la terrazza della sede sociale del DVV, mentre il segnale di avviso della prima prova è previsto alle 12.25 nel tratto di mare a sud della diga di San Nicolò del Lido.

La classifica sarà elaborata in tempi compensati attraverso il sistema FIV Power by ORC, con metodo “Time on Time”, permettendo di mettere a confronto imbarcazioni differenti attraverso un sistema di rating dedicato.

Non mancherà la componente conviviale che da sempre accompagna il Trofeo. Al termine della manifestazione di domenica sono previste le premiazioni sul prato del DVV, mentre le imbarcazioni iscritte potranno usufruire gratuitamente degli ormeggi del Circolo per la durata della manifestazione e, previo accordo con la Segreteria, anche per un periodo precedente o successivo all’evento.

Particolarmente significativo anche il Trofeo Vanni Ussardi, premio perpetuo dedicato alla memoria del socio Giovanni “Vanni” Ussardi e riservato alle barche classiche e d’epoca con scafo in legno. Il trofeo viene assegnato all’imbarcazione del DVV che avrà ottenuto il miglior punteggio, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.