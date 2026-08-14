Mondiali Universitari: En plein Italia dopo la prima giornata

LONDON (Canada) – Parte con il piede giusto l’avventura dell’Italia ai Mondiali Universitari. A London, nella provincia dell’Ontario, sette equipaggi staccano il pass per le finali di sabato mentre la singolista Sara Borghi disputerà oggi la semifinale.

In grande evidenza Edoardo Rocchi che prima conquista il successo nella batteria del singolo maschile e poco più di un’ora dopo, insieme a Sebastiano Renzi, conquista un nuovo posto in finale, questa volta nella specialità del doppio maschile in ragione del terzo posto con favorevole riscontro cronometrico. Bella affermazione per il quattro senza maschile di Alessandro Timpanaro, Giuseppe Bellomo, Francesco Pallozzi e Simone Pappalepore.

La seconda posizione premia gli sforzi del doppio femminile di Elena Sali e Melissa Schincariol. Ugual soddisfacente piazzamento anche per il quattro senza femminile di Sara Lisi, Sofia Ascalone, Giorgia Sciattella e Irene Gattiglia.

Buona performance e ingresso nell’élite delle potenze universitarie anche per il due senza di Leonardo Sostegni e Lorenzo Cracco, secondo all’arrivo. Disco verde, con la terza piazza, anche per il due senza femminile di Matilde Barison e Susanna Pedrola. Promozione in semifinale, dopo aver tagliato il traguardo per seconda, anche per Sara Borghi.

Nella foto (ph Canottaggio.org / Anthony Benoit): il 4 senza maschile vincitore oggi a London

Tabella riassuntiva azzurri

