MADDALENA SPANU È VICECAMPIONESSA MONDIALE FORMULA WING

Maddalena Spanu, atleta del programma Young Azzurra dello YCCS, è vicecampionessa mondiale Formula Wing

L’atleta del programma Young Azzurra conquista la medaglia d’argento al Formula Wing World Championship di Istanbul

Istanbul– Maddalena Spanu, atleta del programma Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda, ha conquistato oggi la medaglia d’argento al Formula Wing World Championship disputato a Istanbul, in Turchia. Al termine di cinque giorni di regate, il titolo mondiale è andato alla francese Vaïna Picot, mentre Maddalena ha chiuso al secondo posto confermandosi ancora una volta ai vertici internazionali della disciplina.

Il Campionato Mondiale ha visto le due atlete confrontarsi fin dalla prima giornata in una flotta composta da 24 partecipanti. Maddalena ha progressivamente incrementato il suo ritmo fino ad arrivare al terzo giorno dell’evento in cui ha registrato quattro vittorie su cinque prove disputate. Una costanza che le ha permesso di ridurre il distacco con l’atleta francese mantenendo la seconda posizione overall, grazie alla quale ha avuto accesso diretto alla Grand Final. Oggi, intorno alle 14.10, le 4 finaliste si sono affrontate in condizioni di vento forte, con una intensità di 18 nodi e raffiche fino a 30. Maddalena è stata protagonista di un’ottima partenza che l’ha vista in testa fino alla prima boa, nel lato di poppa l’atleta francese è stata premiata dalla scelta tattica fino a tagliare per prima il traguardo e conquistare il titolo mondiale.

“Fin dal primo giorno è stata battaglia serrata con Vaina, abbiamo vissuto una settimana davvero intensa, in cui ogni lato del percorso ci ha messo alla prova. Sono felice di vedere che il livello della competizione sta crescendo sempre di più, è uno stimolo importante per me e, allo stesso tempo, per tutte le atlete che amano e praticano questa disciplina. Naturalmente, il mio obiettivo era riconfermare il titolo mondiale conquistato lo scorso anno. Oggi ho combattuto fino alla fine, quando Vaina mi ha superata nel penultimo lato ho dato tutto quello che avevo per recuperare il distacco. Non è stato sufficiente per conquistare il titolo, ma sono comunque molto soddisfatta del risultato. Essere vicecampionessa del mondo di Formula Wing è un traguardo importante, che accolgo con orgoglio e che rappresenta anche una nuova motivazione per continuare a lavorare e puntare ancora più in alto. Ho ancora tanti obiettivi che vorrei raggiungere e mi ripeto sempre che questo è solo l’inizio.”

Con l’argento conquistato nella giornata odierna, Maddalena si conferma tra le protagoniste del WingFoil a livello internazionale in una stagione in cui ha ottenuto la vittoria alla Defi Wing di Gruissan, il primo posto nella World Cup di Silvaplana e al momento si trova in seconda posizione nel ranking della WingFoil World Cup.

Lo Yacht Club Costa Smeralda si congratula con Maddalena Spanu per l’eccellente risultato conseguito.