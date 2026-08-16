Italia quattro volte d’oro ai Mondiali Universitari: in Canada en plein con undici medaglie e il Trofeo FISU

LONDON (Canada)- Sorride l’Italia del Canottaggio al termine dei Mondiali Universitari. A London (Canada) sono undici le medaglie conquistate dagli undici equipaggi finalisti. Quattro gli ori firmati da otto maschile, quattro senza maschile, singolo femminile e due senza maschile. Due gli argenti arrivati grazie al quattro di coppia misto e al doppio femminile. Cinque i bronzi conquistati dall’otto femminile, dal singolo maschile, dal doppio maschile, dal quattro senza femminile e dal due senza femminile. Risultati di grande prestigio che valgono alla delegazione FIC-Federcusi la conquista del Trofeo FISU come nazione capace di totalizzare il maggior punteggio della competizione.

L’otto maschile domina la sua finale con un’azione autorevole e perentoria. Paolo Falossi, Filippo Angella, Valentino Perugini, Giovanni Acatrinei, Mattia Soldo, Luigi Tommaso Riccelli, Guglielmo Melegari e Giulio Zuccalà con al timone Ilaria Colombo. Ammiraglia in testa dalla prima all’ultima palata, con la Gran Bretagna e l’Olanda staccate al traguardo rispettivamente di 3.58 e 5.15. Gradino più alto del podio anche per il quattro senza maschile di Alessandro Timpanaro, Giuseppe Bellomo, Francesco Pallozzi e Simone Pappalepore, capace di fare la differenza negli ultimi 500 metri e di imporsi così sulla Gran Bretagna. Oro anche per la singolista Sara Borghi, capace di guadagnare ampio margine nel terzo parziale di gara e di ben difendersi nella parte finale di gara, chiusa con 45 centesimi di vantaggio sull’olandese Tijhuis. Il poker viene calato dal due senza maschile di Lorenzo Cracco e Leonardo Sostegni, bravi a prendere il comando dopo il primo quarto di gara senza farsi impensierire da Germania e Gran Bretagna.

Melissa Schincariol, Elena Sali, Sebastiano Renzi e Paolo Falossi conquistano l’argento con il quattro di coppia misto, preceduti al traguardo di due secondi e quattro decimi dalla Germania. Seconda posizione anche per il doppio femminile di Elena Sali e Melissa Schincariol, superate soltanto dalla Gran Bretagna, ma giunte davanti alla Germania per 52 centesimi.

Bronzo per il due senza femminile di Matilde Barison e Susanna Pedrola, in una finale vinta dall’Olanda davanti alla Gran Bretagna con le azzurre brave a contrastare il ritorno delle canadesi padrone di casa. Terzo Edoardo Rocchi sia in singolo, dove è autore di una prova di costanza lungo tutto il percorso, sia nel doppio maschile dove porta a termine una bella rimonta con Sebastiano Renzi. Grande soddisfazione anche per il quattro senza femminile di Sara Lisi, Sofia Ascalone, Giorgia Sciattella e Irene Gattiglia: sorpasso compiuto nelle ultime palate ai danni delle statunitensi, precedute di cinque centesimi. Bronzo anche per l’otto femminile di Alessandra Grasselli, Maria Lanciano, Benedetta Bonino, Aurora Spirito, Giulia Orefice, Lucrezia Monaci, Matilde Paoletti e Giulia Clerici, con al timone Martina Bonalumi.

Nelle foto (ph Canottaggio.org / Anthony Benoit): il quattro senza maschile; l’otto maschile; Sara Borghi; il due senza maschile

Tabella riassuntiva azzurri

