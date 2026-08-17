2026 Formula Wing World Championship: Alessandro José Tomasi (Fraglia Vela Riva) è campione del mondo

Istanbul – Continua l’estate d’oro della Fraglia Vela Riva: giunge da Istanbul un nuovo titolo iridato per opera di Alessandro Josè Tomasi, vincitore sul Bosforo del 2026 Formula Wing World Championship, evento partecipato da quasi settanta tra i migliori specialista della classe.

Il fragliotto, da tempo ai vertici della disciplina e già vincitore della prova di Coppa del Mondo di Gizzeria, ha confermato nella giornata conclusiva quanto di buono fatto vedere durante le prime fasi della manifestazione, articolatasi su un totale di ventuno prove.

Qualificatosi direttamente per la Grand Final insieme a Francesco Cappuzzo, Tomasi ha dovuto attendere l’esito della Golden Ticket Race, dei quarti e delle semifinali per individuare in Gregorio Pugliese il terzo finalista.

Forti del punto di vantaggio assegnato al termine delle qualifiche, Tomasi e Cappuzzo sono partiti all’attacco già nella prima prova della serie finale, consapevoli che una sola vittoria sarebbe bastata a entrambi per assicurarsi il titolo iridato.

La separazione seguente il via ha premiato l’atleta della Fraglia Vela Riva, capace di allungare sulla destra del campo, guadagnando un margine importante. Alessandro José Tomasi ha quindi progressivamente incrementato il proprio vantaggio e non si è più voltato indietro, tagliando il traguardo e conquistando il titolo più importante della sua carriera davanti a Cappuzzo, secondo come lo scorso anno, e Pugliese,

“Sono felice e mi sento benissimo. Provo sensazioni uniche: ho vinto altre competizioni, tutte importanti nel mio percorso agonistico, ma tagliare per primo il traguardo in un Campionato del Mondo è qualcosa di completamente diverso” ha dichiarato Tomasi poco dopo la conquista del titolo.

“Grazie ad Alessandro Josè Tomasi festeggiamo la conquista di un titolo iridato in una classe dinamica e di ultima generazione come il Wingfoil. Sin dalle prime uscite Tomasi ha mostrato di avere le potenzialità per imporsi ai massimi livelli e questo successo certifica la qualità del lavoro svolto e della passione profusa nella ricerca della performance” ha commentato il presidente di Fraglia Vela Riva, Chiara Carloni.

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