Trionfo di Valerio Pucci sul Garda e buone prove della timoniera Zoe Lunardi

Un oro, due argenti ed il Trofeo Armare come miglior timoniere.

Questo il bottino sportivo di Valerio Pucci, 10 anni, timoniere del Club Nautico Marina di Carrara allenato da Matteo Zanza che nell’arco di 10 giorni è salito sul podio delle tre manifestazioni veliche internazionali del Lago di Garda.

A bordo dell’Optimist, la monoposto che accompagna i giovani velisti dall’iniziazione alle regate internazionali del Circuito, Valerio ha concluso con l’oro la “Gold Cup 2026” al termine di otto serratissime regate, impreziosite da tre primi posti parziali. Pucci ha preceduto sul podio il francese Blanchet Ethan e il turco Can Yaman Oktay.

La vittoria della “Gold Cup” rappresenta la gemma di una striscia di risultati di rilievo ottenuti nell’arco di dieci giorni nelle acque gardesane. In precedenza, Pucci aveva infatti conquistato due medaglie d’argento ai Trofei Internazionali “Simone Lombardi” e “Ora Cup Ora” aggiudicandosi inoltre il Trofeo Armare Ropes per il miglior risultato nella combinata.

Matteo Zanza (Allenatore CN Marina di Carrara): «È stata una maratona caratterizzata dall’altissimo livello agonistico dei partecipanti. Sono molto contento della gestione di Valerio che è risultato il miglior velista in gara nei tre appuntamenti internazionali del Garda. Valerio ha saputo gestire la pressione e confrontarsi con i migliori in condizioni meteo impegnative a cui non siamo abituati nelle acque di casa.»

“Il successo di Valerio Pucci, nella sequenza eccezionale di tre podi in dieci giorni -ha commentato Carlandrea Simonelli, presidente del Club Nautico Marina di Carrara- è la prova tangibile di una straordinaria maturità personale e tattica, per altro dimostrate nel corso di tutta la stagione. Le nostre congratulazioni vanno a Valerio per la tenacia e al tecnico Matteo Zanza. Questo risultato conferma la validità del percorso del nostro Circolo che, da oltre 70 anni, investe nel settore giovanile e continua con immutato rigore a sostenere gli atleti e a promuovere i valori dello sport.”

BUONE PROVE PER LA TIMONIERA GIALLOBLU ZOE LUNARDI

Il successo di Valerio nella Divisione-B si accompagna all’importante risultato ottenuto dalla timoniera del Club Nautico Marina di Carrara, Zoe Lunardi nella Divisione-A, Juniores, nel “Trofeo Gold Cup”.

Zoe ha gareggiato tra i migliori 283 timonieri internazionali e ha concluso al settimo posto femminile, seconda tra le italiane.

“Sono contentissimo per Zoe, un risultato importante -ha commentato Zanza- che premia la dedizione e l’impegno della nostra timoniera che, gareggiando con i migliori, ha navigato benissimo nella Gold Cup.”

Il risultato di Zoe Lunardi segue quello conseguito pochi giorni prima al “Trofeo Lombardi” in cui la timoniera gialloblu si era piazzata nella parte alta della classifica generale risultando 11esima femminile.

A completare la squadra del Club Nautico Marina di Carrara nella lunga trasferta sul Lago di Garda: Piero Telara (Div.-B); Vincenzo Pucci, Lorenzo Rosso e Giovanni Antonelli (CV La Spezia, allenato al Club Nautico) nella Div.-A.

Questo il palmares di Valerio Pucci nella stagione in corso che si concluderà con le ultime due tappe del Trofeo Nazionale Kinder Optimist in ottobre.

-2025 Oro al Campionato Italiano Cadetti.

-2026 Oro al Meeting del Garda, manifestazione internazionale con i migliori

giovani timonieri del mondo.

-2026 Oro alla Youth Centenary Regatta, manifestazione internazionale.

-2026 Oro alla prima e seconda tappa del Circuito Nazionale Kinder Joy of

Moving con i cento migliori timonieri d’Italia.

-2026 Oro al Trofeo Optimist d’Argento, antico trofeo internazionale.

-2026 Argento ai Campionati Italiani di Gaeta.

-2026 Argento al Trofeo Lombardi, trofeo internazionale.

-2026 Argento al Trofeo Ora Cup Ora, trofeo internazionale.

-2026 Trofeo Armare Ropes (al miglior timoniere nella combinata Lombardi-Ora Cup Ora).

-2026 Oro alla Gold Cup, trofeo internazionale.