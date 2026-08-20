2026 ILCA 6 World Championship: Erik Scheidt sbanca Aarhus, mentre Lorenzo Ghirotti (FVR) è terzo

Aarhus – Nuove soddisfazioni iridate giungono a impreziosire la già prolifica estate della Fraglia Vela Riva. Protagonista della nuova impresa sportiva è stato Lorenzo Ghirotti, giunto terzo in occasione dell’ILCA 6 World Championship, evento super competitivo che ad Aarhus, tra oltre trecento atleti, ha visto laurearsi campione mondiale Erik Scheidt. Portacolori come il padre della nazionale brasiliana e cresciuto agonisticamente nella Squadra Agonistica della Fraglia Vela Riva, in occasione della trasferta danese Scheidt si è unito al team guidato da Mauro Berteotti ritrovando i vecchi compagni di allenamento dei tempi dell’Optimist.

Proprio il Direttore Tecnico della Fraglia Vela Riva è stato il primo con il quale, tagliata la linea della prova finale, ha festeggiato la conquista del titolo, ottenuto con un margine di ben 43 punti sul secondo classificato.

Come si diceva in apertura, a finire terzo alle spalle dello spagnolo Nikko Paloro al termine di una serie protrattasi per ben dodici prove, è stato Lorenzo Ghirotti che, partito fortissimo nella serie di qualificazione, ha rallentato il passo una volta entrato in Gold Fleet dove ha chiuso alla pari con il greco Kostantios Portosalte, finito quarto in virtù dei peggiori parziali.

In Gold Fleet hanno ben figurato anche i fragliotti Claudio Crocco (22°) e Giovanni Bedoni (26°) che, dopo le prime giornate, si erano ritagliati un posto in Top Ten, mentre Leo Floren chiudeva ai primi posti della Silver Fleer. Giorgio Boggio e Leonardo Grossi, invece, hanno terminato la trasferta danese incrociando in Bronze Fleet.

“E’ stato un campionato molto complesso: ho iniziato con il piede giusto, posizionandomi nelle parti alte della classifica, prima di andare incontro a qualche momento più complicato che sono riuscito a superare grazie all’appoggio determinate del coach e dei miei compagni di squadra, che ringrazio per come mi hanno supportato. Alla fine è giunto un terzo posto che mi riempie di gioia e mi ripaga del tanto lavoro svolto: sognavo di salire sul podio iridato in quella che è la regata più importante dell’anno” ha commentato Lorenzo Ghirotti a margine della premiazione.

“In Danimarca mi sono ritrovato a gestire una squadra super motivata e convinta dei propri mezzi: lo dimostra l’ottimo inizio fatto registrare da quasi tutti i ragazzi. Dopo tre ottime giornate, complice l’ingresso di un ponte freddo, le condizioni sono peggiorate e il vento è diventato instabile tanto in angolo che in intensità: prendere decisioni si è rivelato molto difficile e in quella fase Erik Scheidt è riuscito con merito a fare la differenza. In questa fase Lorenzo Ghirotti non è riuscito a performare al meglio, ma ha trovato le risorse per reagire e conquistare il podio grazie a un ottimo finale. Come coach sono contentissimo della motivazione mostrata e dei risultati ottenuti dai ragazzi” è stato il commento di Mauro Berteotti, Direttore Tecnico di Fraglia Vela Riva.

“Complimenti vivissimi a Lorenzo Ghirotti per la conquista del podio iridato nell’ambito di un evento che, è bene ricordarlo, ha radunato oltre trecento velisti: è un traguardo meritato da parte di un talento che, ormai da tempo, porta il guidone di Fraglia Vela Riva nelle parti altissime delle regate cui prende parte ed è ormai considerato un riferimento da parte di avversari e compagni di squadra.

Un grande applauso ad Erik Scheidt, uno dei prodotti più brillanti della nostra cantera che ci onoriamo di accogliere tra le nostre fila quando motivi di opportunità lo rendono possibile. Più in generale un bravo a tutta la squadra, protagonista di un avvio tecnicamente ineccepibile. Infine, un sentito ringraziamento va a Mauro Berteotti che, ormai da anni, mette capacità ed esperienza a disposizione dei nostri atleti per aiutarli a migliorarsi e, sovente, a raggiungere l’eccellenza” ha commentato Nicola Zanoni, Direttore Sportivo del sodalizio rivano.

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