Gli Staristi Paolo Insom e Nicolas Seravalle vincono il Trofeo di Mezza Estate Star 2026

Disputate regolarmente a Viareggio le due prove del tradizionale appuntamento organizzato dalla Velica Viareggina che prosegue l’iniziativa per promuovere la Star anche fra gli Under 30.

Viareggio– Bissando il successo della passata edizione, gli staristi Paolo Insom e Nicolas Seravalle si sono aggiudicati la vittoria al Trofeo di Mezza Estate 2026, il tradizionale appuntamento ben organizzato, sotto l’egida della Fiv, dalla Società Velica Viareggina nelle acque di Viareggio.

Due le regate disputate in una calda giornata estiva da una decina di equipaggi della Classe Star e caratterizzate da vento sugli 8/9 nodi, mare calmo e cielo sereno.

Nella prima prova la vittoria è andata all’olimpionico FD Paolo Nazzaro in equipaggio con il finnista Gianluca Dati su Dafne, Ita 8527. Nella loro scia Graziano Bonanno con Giovanni Giorguli (su Machiavelli, Ita 8569) e Marco Viti con Davide Bortoletto (su Gemmasofia, Ita 8597).

Nella seconda ed ultima regata, invece, il Presidente SVV Insom e Seravalle -giovane ma già affermato prodiere di Star, solitamente a prua anche di campioni fuoriclasse come Flavio Favini-, hanno tagliato per primi il traguardo, imponendosi su Viti-Bortoletto e su Bonanno-Giorguli.

Con questa vittoria e il quarto posto nella prova d’apertura, Insom-Seravalle su ITA 8595 Darling hanno quindi conquistato il gradino più alto del podio di questa edizione, chiudendo la classifica finale a 5 punti, ex aequo con il forte equipaggio della SVV composto da Marco Viti e Davide Bortoletto (3,2 i parziali), e con i compagni di circolo Graziano Bonanno e Giovanni Giorguli (2,3). Podio sfiorato per Nazzaro-Dati (6 punti; 1,5)

Il Comitato di Regata è stato presieduto dall’U.d.R. Silvio Dell’Innocenti, coadiuvato da Carlo Tessi, Cecilia Pagni e i posaboe di bolina Camilla Insom e Daniele Celot.

Prossimo appuntamento con la Società Velica Viareggina e la Classe Star è, invece, fissato per domenica 6 settembre con la terza giornata del Campionato d’Autunno, regata zonale Red Event I.S.C.Y.R.A. articolata su quattro tappe (12 e 26 luglio, 6 e 20 settembre) e otto prove.

La classifica provvisoria stilata al termine della seconda giornata del Campionato d’Autunno Star 2026, dopo le prime quattro prove, vede al comando il portacolori della SVViareggina Antonio Balderi con Claudio Parboni -alternatosi in alcune regate con Alberto Santerini- (Oca Ita 8057; 6 punti; 2,1,4,3).

Seguono Marco Viti con Alessandro Cattaneo -alternatosi a prua con Davide Bortoletto- (7 punti; 4,2,3,2) e Ennio Buonomo e Daniele Bresciano – alternatosi con Marco Esposito- (12 punti; 3,4,5,6).

Quarto posto, invece, per i vincitori della passata edizione e delle due prove della seconda giornata (ma assenti nella manche d’apertura) Enrico Chieffi e Claudio Parboni (SVV, Ita 8563 Clan; 15 punti; dnc,dnc,1,1).

Nell’intenso calendario agonistico 2026 della SVV, oltre al Campionato di Flotta, al Trofeo Burlamacco, al Trofeo Darling Star, alla Coppa di Pasqua, al Campionato di Primavera, al Trofeo Gemmasofia, al Trofeo Seven Stars, al LXII Trofeo Internazionale Emilio Benetti Historical Event ISCYRA, al Trofeo di Mezza Estate e al Campionato d’Autunno, sono in programma il Trofeo Bizzosa (3-4 ottobre), e il Campionato d’Inverno (1, 15 e 29 novembre e 13 dicembre).

Obiettivo prioritario anche per il 2026 resta comunque la promozione della Star tra i velisti Under 30, iniziativa che punta a rendere Viareggio -che già ospita una delle più importanti Flotte Star di tutto il mondo, seconda soltanto come numero di Star alla Flotta di Miami in Florida- il punto di riferimento per i giovani equipaggi per i quali il sodalizio presieduto da Paolo Insom mette a disposizione inviti, agevolazioni, imbarcazioni e iniziative dedicate. Il socio Antonio Balderi che ogni giorno sta allenando nuovi prodieri sulla Star, sta ottenendo ottimi risultati e i giovani velisti saranno presto anche in grado di partecipare alle regate.