IL RED BULL ITALY SAILGP TEAM PRONTO PER IL ROCKWOOL GERMANY SAIL GRAND PRIX A SASSNITZ

Sassnitz, Germania– Il Rolex SailGP Championship prosegue la sua stagione europea e, dopo Portsmouth, si sposta in Germania per il secondo appuntamento consecutivo nel continente. Il 22 e 23 agosto la flotta degli F50 torna infatti a Sassnitz, sull’isola di Rügen, per l’ottava tappa della Season 6 e per la seconda edizione del Germany Sail Grand Prix.

Il debutto di Sassnitz nel circuito, lo scorso anno, ha regalato uno degli eventi più spettacolari della stagione. Il campo di regata, posizionato a pochi metri dalla costa e direttamente davanti al SailGP Race Stadium, ha permesso al pubblico di seguire gli F50 da una prospettiva privilegiata, mentre le particolari condizioni del vento hanno messo a dura prova gli equipaggi.

Con il vento proveniente da terra e le alte scogliere alle spalle del campo di regata, le raffiche e i continui salti di pressione hanno infatti creato condizioni estremamente variabili, rendendo la gestione dell’F50 particolarmente complessa. Una sfida soprattutto per wing trimmer e flight controller, chiamati ad adattarsi continuamente ai cambiamenti di intensità e direzione del vento per mantenere la barca stabile e veloce sui foil.

Anche quest’anno è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Dopo i numerosi spettatori accorsi sulla costa di Sassnitz durante il debutto del 2025, le tribune del SailGP Race Stadium si preparano nuovamente ad accogliere migliaia di fan tedeschi e provenienti da tutta Europa, con l’arrivo posizionato proprio davanti agli spalti.

Sassnitz è inoltre già entrata nella storia del campionato per la velocità raggiunta dagli F50. Proprio nelle acque tedesche, durante l’edizione dello scorso anno, ROCKWOOL Racing ha stabilito il record di velocità SailGP raggiungendo i 103,93 km/h, confermando il potenziale di un campo di regata capace di combinare condizioni tecnicamente impegnative e velocità estreme.



(Credit: SailGP)

Il Red Bull Italy SailGP Team arriva in Germania pronto ad affrontare il secondo appuntamento della fase europea della Season 6, con l’obiettivo di continuare il percorso di crescita intrapreso nel corso della stagione e sfruttare quanto imparato durante la prima esperienza sul particolare campo di regata di Sassnitz.

Per il weekend tedesco il Red Bull Italy SailGP Team conferma la propria formazione, con Phil Robertson al timone e Jana Germani nel ruolo di strategist, affiancati dal campione SailGP e di America’s Cup Kyle Langford come wing trimmer, Andrea Tesei come flight controller, dal due volte medagliato olimpico Will Ryan in qualità di Grinder 2 e da Matteo Celon, nel ruolo di Grinder 1.

Con una flotta che ha raggiunto 13 team nazionali e altrettanti F50, anche a Sassnitz il Rolex SailGP Championship adotterà il nuovo format di gara introdotto a Portsmouth, con la suddivisione delle squadre in Group A e Group B sia sabato sia durante la Super Sunday.

La finale vedrà invece quattro F50, anziché tre, contendersi la vittoria dell’evento, aumentando ulteriormente il livello di competitività e spettacolarità della sfida decisiva.

Jimmy Spithill, CEO del team, ha commentato: “Sassnitz è stata una vera sorpresa, considerando che per la maggior parte di noi era la prima volta lì. Alla fine si è rivelato un campo di regata davvero spettacolare, tutto sold out e condizioni dinamiche, caratterizzate da raffiche di vento. Non vediamo l’ora di tornare!”

Tutto è pronto quindi per un nuovo weekend di regate in uno degli scenari più spettacolari del calendario, dove velocità, condizioni imprevedibili e la vicinanza del pubblico al campo di regata promettono ancora una volta due giornate ad altissima intensità.

Le regate saranno trasmesse in Italia su Sky Sport e sul canale YouTube di SailGP. La prima prova è in programma sabato 22 agosto alle ore 14, prima della Super Sunday di domenica 23 agosto che assegnerà la vittoria del ROCKWOOL Germany Sail Grand Prix di Sassnitz.



(Credit: Red Bull Italy SailGP Team)