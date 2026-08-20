Mondiali Assoluti e Pararowing: sedici barche azzurre in gara ad Amsterdam

Saranno sedici gli equipaggi azzurri in gara ai Mondiali Assoluti e Pararowing di Amsterdam da lunedì 24 a domenica 30 agosto. Al via undici barche nelle specialità olimpiche (singolo maschile e femminile, due senza maschile e femminile, doppio maschile e femminile, quattro senza maschile e femminile, quattro di coppia maschile, otto maschile e femminile), una non olimpica (doppio misto) e quattro paralimpiche (singolo maschile e femminile PR1, doppio mix PR2 e quattro con mix PR3).

Novità nel quattro di coppia maschile con Luca Rambaldi (ora al secondo carrello) e Andrea Panizza (terzo) che invertono le posizioni in barca: insieme al capovoga Giacomo Gentili e al prodiere Luca Chiumento, gli azzurri vicecampioni olimpici a Parigi 2024 scenderanno in acqua per difendere il titolo mondiale conquistato a Shanghai nel 2025 dopo aver quest’anno collezionato un oro in Coppa del Mondo a Plovdiv e la vittoria alla Henley Royal Regatta.

Laura Meriano e Alice Codato, terze agli Europei 2026 di Varese, quarte un anno fa in Cina e primo equipaggio femminile azzurro (in 187 anni di storia) a imporsi alla Henley Royal Regatta, disputeranno il loro secondo Mondiale in due senza femminile. Dopo i terzi posti in Coppa del Mondo a Plovdiv e nella recente rassegna continentale varesina, Matteo Lodo e Giovanni Codato affronteranno il loro esordio iridato nel due senza maschile.

Codato e Lodo saranno i nuovi innesti dell’otto maschile (oro in Coppa del Mondo e bronzo agli Europei), specialità in cui si misureranno al primo e al secondo carrello insieme a Giuseppe Vicino, Leonardo Pietra Caprina, Matteo Sartori, Giovanni Abagnale, Alfonso Scalzone e Nunzio Di Colandrea con al timone Alessandra Faella. Di conseguenza, variazioni anche nel quattro senza maschile con capovoga Alessandro Gardino, Emanuele Gaetani Liseo e Salvatore Monfrecola centro barca e Davide Comini prodiere.

Invariati anche i doppi: maschile con Niels Torre e Marco Selva (quarti in Coppa del Mondo e quinti agli Europei), femminile con Alice Gnatta e Clara Guerra (oro in Coppa del Mondo). Confermati i singolisti Sophie Souwer e Gabriel Soares.

Il quattro senza femminile vedrà protagoniste Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini e Giorgia Pelacchi. Le azzurre, insieme a Codato, Meriano, Gnatta e Guerra, comporranno anche l’otto femminile, già bronzo agli Europei, con al timone Emanuele Capponi.

Nel doppio misto si cimentano Niels Torre e Sophie Souwer.

Attesa nel Pararowing per il singolista PR1 Giacomo Perini e per il quattro con mix PR3 (Martina Osualdini, Carolina Foresti, Marco Frank, Stanislau Litvinchuk, tim. Chiara Reto), entrambi vicecampioni d’Europa. Esordio assoluto per la singolista Katia Aere (bronzo nel paraciclismo a Tokyo 2020) mentre nel doppio PR2 tocca ancora a Ilenia Colanero e Daniele Stefanoni.

Il programma dei Mondiali prevede finali su quattro giorni. Giovedì 27 doppio mix PR2 (17:20) e quattro con mix PR3 (17:40), venerdì 28 due senza femminile (16:28), due senza maschile (16:43), doppio maschile (17:17) e doppio femminile (17:35), sabato 29 singolo maschile PR1 (11:05), singolo femminile PR1 (11:22), quattro senza maschile (11:41), quattro senza femminile (11:58) e quattro di coppia maschile (12:16), domenica 30 agosto otto maschile (13:38), singolo femminile (13:52), otto femminile (14:07), singolo maschile (14:28) e doppio mix (14:46).

TUTTI GLI EQUIPAGGI

Singolo femminile: Sophie Souwer (SC Pescate)

Singolo maschile: Gabriel Soares (Marina Militare)

Due senza femminile: Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), Alice Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate)

Due senza maschile: Matteo Lodo (Fiamme Gialle), Giovanni Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate)

Doppio femminile: Alice Gnatta (Fiamme Gialle/CUS Torino), Clara Guerra (Fiamme Gialle/Pro Monopoli)

Doppio maschile: Niels Torre (Carabinieri/SC Viareggio), Marco Selva (Marina Militare/SC Cernobbio)

Quattro senza femminile: Silvia Terrazzi (Marina Militare/SC Arno), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle/SC Moltrasio), Angelica Merlini (RCC Tevere Remo), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse)

Quattro senza maschile: Davide Comini (Fiamme Oro/SC Moltrasio), Salvatore Monfrecola (Marina Militare/RYCC Savoia), Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare/SC Telimar), Alessandro Gardino (SC Armida)

Quattro di coppia maschile: Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/SC Moto Guzzi), Luca Rambaldi (Fiamme Gialle), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati)

Otto femminile: Clara Guerra (Fiamme Gialle/Pro Monopoli), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Angelica Merlini (RCC Tevere Remo), Alice Gnatta (Fiamme Gialle/CUS Torino), Silvia Terrazzi (Marina Militare/SC Arno), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle/SC Moltrasio), Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), Alice Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate), tim. Emanuele Capponi (Fiamme Gialle)

Otto maschile: Nunzio Di Colandrea (Marina Militare/RYCC Savoia), Alfonso Scalzone (Marina Militare/RYCC Savoia), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Matteo Sartori (Fiamme Gialle), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle/CC Aniene), Giuseppe Vicino (Fiamme Oro), Matteo Lodo (Fiamme Gialle), Giovanni Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate), tim. Alessandra Faella (Marina Militare/CUS Torino)

Doppio misto: Niels Torre (Carabinieri/SC Viareggio), Sophie Souwer (SC Pescate)

Singolo femminile PR1: Katia Aere (SC Corgeno)

Singolo maschile PR1: Giacomo Perini (Fiamme Gialle)

Doppio mix PR2: Ilenia Colanero (SC La Pescara), Daniele Stefanoni (CC Aniene)

Quattro con mix PR3: Martina Osualdini (CC Aniene), Carolina Foresti (RYCC Savoia), Marco Frank (CC Aniene), Stanislau Litvinchuk (SC Corgeno), tim. Chiara Reto (SC Corgeno)

Riserve: Gennaro Di Mauro (CC Aniene), Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle/SS Murcarolo), Davide Verità (Marina Militare/AC Monate)

Riserve Pararowing: Luca Conti (SC Lago di Pusiano), Ludovica Tramontin (CC Aniene)

Nelle foto: la squadra olimpica; il quattro di coppia (ph Luca Pagliaricci / Canottaggio.org); la squadra paralimpica (ph Roberto Porrini / Canottaggio.org)