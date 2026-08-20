The Ocean Race Atlantic premia l’impegno per l’oceano

©Vincent Curutchet / The Ocean Race

Il “Racing For The Ocean Teams Challenge” si amplia e introduce nuovi premi dedicati all’impatto sull’oceano

L’edizione inaugurale di The Ocean Race Atlantic 2026 comprenderà due competizioni: la prima è una regata transatlantica riservata ai migliori team della vela d’altura; la seconda vede gli stessi velisti impegnati nella protezione del nostro pianeta blu. Il Racing For The Ocean Teams Challenge premierà i concorrenti per il loro impegno nel ridurre la propria impronta ambientale e nel generare un impatto positivo destinato a durare ben oltre la regata.

Creata in collaborazione con IMOCA e con il sostegno di 11th Hour Racing, Impact Partner di The Ocean Race Atlantic, la sfida prevede la valutazione dei sei team sulla base di 30 criteri di sostenibilità, che spaziano dalla gestione operativa alla ricerca scientifica, dalla divulgazione alla costruzione sostenibile delle barche, fino all’impatto climatico e alle attività di sensibilizzazione, lungo la traversata da New York (Stati Uniti) a Lorient (Francia).

Saranno inoltre valutati gli sforzi per promuovere diversità, equità e inclusione, insieme ai progetti e alle iniziative che ogni team dedica alla creazione di un impatto positivo. Attraverso queste aree chiave, la competizione riconoscerà il team e le persone che avranno dato il contributo complessivo più significativo alla salute dell’oceano, all’azione per il clima e all’equità nello sport.

Lo scorso anno The Ocean Race Europe 2025 ha ospitato la prima edizione del Racing for the Ocean Teams Challenge, vinta dal team Holcim – PRB. Per The Ocean Race Atlantic 2026 l’ambizione cresce, con una serie di nuovi riconoscimenti in palio. Oltre al vincitore assoluto, saranno premiati l’impronta di carbonio più bassa, il miglior contributo individuale di un membro dell’equipaggio, il sostegno all’accesso e all’equità e la più efficace attività di comunicazione scientifica sull’oceano.

Lucy Hunt, Ocean Impact Director di The Ocean Race, ha dichiarato: “I velisti di The Ocean Race trascorrono in mare più tempo di quasi chiunque altro e conoscono quindi in prima persona le pressioni sempre più forti a cui l’oceano è sottoposto. Questo dà loro una piattaforma unica per ispirare gli altri, raccontare con autenticità il valore dell’oceano e spiegare perché sia così essenziale proteggerlo”.

“Molti team portano già avanti iniziative per la salute dell’oceano e per il clima: il Racing for the Ocean Teams Challenge nasce per dare riconoscimento a questo lavoro, spingere i team a fare ancora di più e motivare altri ad agire al loro fianco. Trasformandolo in una competizione, dimostriamo che il successo nel nostro sport non si misura solo tagliando per primi il traguardo, ma anche nell’impatto positivo che i team sanno generare al di fuori del campo di regata”.

I vincitori saranno annunciati a settembre, a Lorient, durante l’Awards Night di The Ocean Race Atlantic. Oltre al trofeo, realizzato in plastica oceanica riciclata, riceveranno 1.000 euro da destinare al proprio progetto con l’Impact Partner, a sostegno di un cambiamento ambientale e sociale positivo.

The Ocean Race Atlantic 2026 è la prima regata da porto a porto in oltre 50 anni di storia di The Ocean Race. Realizzato in collaborazione con l’Impact Partner 11th Hour Racing, l’evento nasce da una missione condivisa: generare un impatto concreto per il nostro pianeta blu promuovendo la ricerca e la cultura del mare, dando prova di eccellenza nella gestione sostenibile degli eventi e sostenendo equità e inclusione grazie al primo obbligo in assoluto di equipaggi paritari, con due donne e due uomini a bordo.

©Amory Ross / 11th Hour Racing / The Ocean Race