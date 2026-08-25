Manca una settimana: The Ocean Race Atlantic inaugura una nuova era per le regate IMOCA a equipaggio pieno

Tra una sola settimana, sei dei principali team di vela d’altura al mondo partiranno da New York City per l’edizione inaugurale di The Ocean Race Atlantic, una nuova regata transatlantica che vedrà sfidarsi sei squadre. Tra queste, due barche IMOCA di ultima generazione gareggeranno per la prima volta, introducendo anche un’innovativa regola sull’equipaggio 50-50, con ogni barca composta da due donne e due uomini in gara fianco a fianco.

Ciascun team offrirà un racconto della vita in mare mai visto prima. La copertura media include aggiornamenti in tempo reale attraverso l’appuntamento quotidiano OnBoard Live show e lo streaming da bordo di ogni imbarcazione tramite il tracker ufficiale della regata su www.theoceanrace.com.

La regata prenderà il via il 1° settembre: la flotta partirà al largo di New York City per attraversare l’Atlantico settentrionale verso Lorient, in Francia, il cuore della comunità velica IMOCA. L’arrivo delle barche a Lorient è previsto tra l’8 e il 9 settembre.

I sei team in gara sono Team Malizia (GER), Team Francesca Clapcich Powered by 11th Hour Racing (USA), United by the Ocean (FRA), DMG MORI Sailing Team (JPN), Embrace The Challenge (SUI) e MSIG Europe (NZL).

Questa è una regata pensata per mettere alla prova velocità, strategia e lavoro di squadra. Le barche foiling IMOCA sono in grado di raggiungere prestazioni straordinarie in mare aperto, ma in uno sprint transatlantico gli equipaggi dovranno bilanciare costantemente la velocità pura con le scelte tattiche, il meteo, la gestione delle forze e l’affidabilità del mezzo. Questo varrà a maggior ragione per DMG MORI e Team Malizia, al loro debutto assoluto con barche nuove. L’Atlantico settentrionale può regalare sistemi meteorologici molto potenti in questo periodo dell’anno, offrendo ai team che troveranno il giusto equilibrio la possibilità concreta di battere il record di percorrenza nelle 24 ore di 641 miglia nautiche. Infine, ogni barca avrà a bordo un OBR (On Board Reporter) per portare i fan nel cuore dell’azione e far vivere da vicino l’esperienza e la realtà dei velisti in oceano.

RACING FOR THE OCEAN

The Ocean Race Atlantic unisce la vela d’élite a una missione più ampia a tutela dell’oceano: per l’edizione inaugurale del Racing for the Ocean Teams Challenge, i velisti e le squadre si sfideranno infatti anche su diversi parametri di sostenibilità. The Ocean Race Atlantic è organizzata con il supporto dell’Impact Partner 11th Hour Racing, condividendo l’impegno su scienza, alfabetizzazione oceanica, pratiche di gestione sostenibile degli eventi, equità e inclusione.

Durante la traversata atlantica, i team raccoglieranno preziosi dati oceanici e climatici destinati alla ricerca scientifica. Sia a New York City che a Lorient sarà inoltre attivo un ricco programma di iniziative legate al “Battesimo della vela”, alla salute dell’oceano e all’educazione ambientale.

Francesca Clapcich, skipper dell’imbarcazione di 11th Hour Racing (battente bandiera statunitense) e già vincitrice del giro del mondo 2022-23, esprime tutto il suo entusiasmo per la rotta veloce e per la partenza da New York City: “Penso che vedremo velocità elevate e, se saremo fortunati con il meteo a fine estate, potremmo assistere a una transatlantica da record”, ha dichiarato, aggiungendo: “È davvero speciale partire da New York: qui abbiamo tantissimi tifosi e sarà fantastico dare loro l’opportunità di vivere da vicino il nostro sport”.

Paul Meilhat, skipper vincitore di The Ocean Race Europe la scorsa estate e co-skipper del team francese United by the Ocean, ha commentato: “Questa è una rotta transatlantica classica, una regata che ci dà l’opportunità di raccontare ciò che viviamo in mare giorno per giorno. L’arrivo a Lorient, nella Sailing Valley che ospita molti di noi, rende tutto ancora più speciale”.

SEGUI LA REGATA

I fan potranno seguire la flotta durante tutta la traversata atlantica attraverso i canali digitali ufficiali di The Ocean Race, con notizie sulla regata, video, foto, storie dei velisti e aggiornamenti diretti dai team. Lo show quotidiano OnBoard Live, trasmesso in diretta su theoceanrace.com tutti i giorni alle 17:00 CEST / 15:00 UTC / 11:00 EDT, sarà l’appuntamento imperdibile per gli appassionati. Sarà inoltre trasmessa in diretta la partenza cerimoniale da New York City il 1° settembre alle 18:00 CEST / 16:00 UTC / 12:00 EDT. Le informazioni aggiornate su dove e come seguire la regata (inclusi i canali televisivi ufficiali) sono disponibili qui: https://www.theoceanrace.com/en/how-to-follow.

Il Race Tracker ufficiale, sviluppato in collaborazione con PredictWind, offrirà un’ulteriore finestra sull’azione, garantendo ai fan l’accesso in tempo reale ai dati delle barche, ad approfondimenti e a collegamenti video.

Gli appassionati potranno inoltre mettersi alla prova nel gioco ufficiale tramite Virtual Regatta.



Per chi desidera vivere The Ocean Race Atlantic dal vivo, la flotta farà tappa presso la Brooklyn Bridge Marina nella settimana precedente lo start. I fan potranno assistere alle Speed Run il 28 e 29 agosto, prima che la flotta molli gli ormeggi il 1° settembre. La partenza cerimoniale vedrà le barche sfilare davanti alla Statua della Libertà, prima di dare il via ufficiale allo sprint transatlantico in serata da una linea di partenza posizionata più al largo.

Dall’altra parte dell’Atlantico, Lorient accoglierà la flotta con un Ocean Live Park a ingresso gratuito aperto dal 9 al 13 settembre: un’occasione unica per incontrare velisti e team, approfondire i temi della tutela degli oceani, immergersi nel mondo della vela d’altura e godersi concerti e intrattenimento per famiglie.