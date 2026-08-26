Iniziato il XVII Campionato Interprovinciale per velisti con disabilità – Svelare senza Barriere

A Leno e Desenzano le prime vittorie di giornata.

Con le prime regate ha preso il via il momento più atteso di Svelare senza Barriere, l’iniziativa basata interamente sul volontariato divenuta modello di inclusione sociale.

Al Gruppo Nautico Dielleffe di Desenzano del Garda spettacolo assicurato sino a sabato 29 agosto.

Oltre al titolo di Campioni Interprovinciali, saranno assegnati il IX Trofeo Luigina, il 2° Memorial Cino Anelli, e i Trofei realizzati da Walter Xausa.

Desenzano del Garda- Con una partecipata cerimonia d’apertura, alla quale hanno preso parte anche il Consigliere della Regione Lombardia Floriano Massardi e l’Assessore al Comune di Pozzolengo Guido Baroni- e le prime quattro regate di flotta, ben visibili dal lungolago e seguite in sicurezza dai gommoni e dalle barche appoggio dell’organizzazione, si è aperto ufficialmente il XVII Campionato Interprovinciale per velisti con disabilità, momento clou di Svelare senza Barriere, l’iniziativa basata interamente sul volontariato, voluta e ideata nel 2008 dal Gruppo Nautico Dielleffe e divenuta modello di inclusione sociale.

Sino a sabato, il golfo di Desenzano del Garda farà, infatti, da splendido palcoscenico al Campionato al quale stanno partecipando sette equipaggi in rappresentanza delle cinque Associazioni coinvolte e cioè Fobap Anffas Brescia, Anffas Desenzano-Rivoltella, Cooperativa C.D.D. Collaboriamo di Leno (presenti fin dal 2008), Anffas Mantova (dal 2024) e, per la prima volta, la Cooperativa Sociale Fiordaliso di Castiglione delle Stiviere.

Protagonisti di questa prima giornata le Squadre 1 di Leno (Educatore Angelo Boselli con Ermanno Bresciani e Manuel Borboni) e di Desenzano-Rivoltella (Educatore Giorgio Calanna con Massimo Tomenzoli e Alessandro Tuterti), entrambe vincitrici di due prove.

“In queste quattro giornate di Campionato, ogni Associazione, rappresentata da uno o due equipaggi formati da due persone con disabilità, un loro accompagnatore responsabile e un osservatore dell’organizzazione, regaterà a bordo delle quattro imbarcazioni del nostro sodalizio, tre J92 e un Dehler 29. – ha spiegato il presidente del Gruppo Nautico Dielleffe, Gianluigi Zeni -Svelare senza Barriere evidenzia gli effetti positivi della Vela come strumento di intervento nelle varie aree del disagio sociale, fisico e mentale e non si limita ad una semplice e sporadica uscita in barca a vela ma un è vero e proprio programma articolato durante tutto l’anno che culmina in questo Campionato durante il quale si incontrano tutti insieme gli Amici delle varie Associazioni. “

“Siamo molto soddisfatti perchè siamo riusciti a completare il programma, portando a termine tutte e quattro le prove previste in questa prima giornata. Il vento, molto debole all’inizio, ha fatto temere il peggio ma poi è girato da ovest ed è aumentato sui 5 nodi, permettendo di completare quattro belle prove veloci. Tutti contenti… direi molto bene per il primo giorno. Per domani sono in programma altre regate con partenza prevista alle ore 10.30.” ha commentato il presidente del Comitato di Regata, Raffaele Valsecchi che in queste giornate sarà coadiuvato da Francesco Salvini e Salvatore Secci, e affiancato dai volontari del GN Dielleffe coinvolti a terra e in acqua. Tra loro, oltre al presidente Zeni, Betti Bonomini, Annalisa Bulgari, Antonio Diaco, Roberto Ferlucci, Mara Giorgi, Andrea Iozzi, Maurizio Maffi, Giancarlo Marini, Gianni Saccomani, Pietro Tasquier, Adriano Zambolo, Silvia Zeni Negri e Sergio Zumerle.

“Ho partecipato con grande piacere alla cerimonia di apertura di questa bellissima iniziativa basata interamente sul volontariato.- ha commentato il Consigliere Massardi -Forse proprio il lago ci insegna la lezione più bella: il vento non fa differenze e, quando si sale insieme sulla stessa barca, ciò che conta non sono i limiti, ma la voglia di arrivare insieme alla meta. Complimenti al presidente Zeni, ai tantissimi volontari e a tutto il Gruppo Nautico Dielleffe per la passione e la sensibilità con cui, da tanti anni, portano avanti questo straordinario progetto.”

Oltre alle regate, anche in questa edizione 2026 sono previsti tanti momenti conviviali presso la sede del GN Dielleffe dove sabato 29 alle ore 14 alla presenza di tutti i concorrenti, delle autorità e degli organizzatori-volontari, si svolgerà la premiazione: una vera festa conclusiva durante la quale verranno premiati non solo i vincitori ma tutti i partecipanti.

Oltre al titolo di Campione Interprovinciale 2026, saranno anche assegnati il IX Challenge Luigina -il trofeo in marmo di Carrara istituito nel 2016 per ricordare l’amica Luigina Bressanelli Iozzi-, il Memorial Cino Anelli -un pezzo unico realizzato con alluminio riciclato dalla sarda Shivachic di San Teodoro, omaggio affettuoso e riconoscente per un grande Amico, già sindaco di Desenzano per due mandati (1998-2002 e 2007-2012), che sostenne il progetto di Svelare Senza Barriere e della nuova sede del sodalizio fin dagli esordi- e otto sculture donate dall’artista Walter Xausa che ha realizzato Inside Two Sails, la scultura contemporanea più alta del Lago di Garda installata sul Lungolago Battisti.

Il XVII Campionato Interprovinciale per velisti con disabilità, inserito nel calendario della XIV Zona Fiv, è organizzato con il patrocinio del Comune Città di Desenzano del Garda e il supporto di Cembre, BCC Carate Brianza e Treviglio, Lancar, Centrale del Latte di Brescia, Caffè Cartapani, Consorzio Grana Padano, Pescheria Abate, Azienda Gobbi Frattini, Anna Calzature e di altri sostenitori.

Le Squadre impegnate in questa 16° edizione:

Fondazione Anffas di Desenzano-Rivoltella: SQUADRA 1: Educatore Giorgio Calanna con Massimo Tomenzoli e Alessandro Tuterti;

SQUADRA 2: Educatrice Naomi Bottaccini con Roberta Bompieri e Michele Ugolini.

Coop. C.D.D. sociale onlus Collaboriamo di Leno: SQUADRA 1 Educatori Angelo Boselli/Emanuela Mombelli Boselli con Ermanno Bresciani e Manuel Borboni.

Anffas onlus di Mantova: SQUADRA 1 Educatrice Alice Baronio con Cinzia Vezzù e Andrea Vanni; SQUADRA 2 Educatore Moris Bellini con Fiorenza Boselli e Serena Soncina.

Fobap Anffas Onlus di Brescia: SQUADRA 1 Educatore Riccardo Cerqui con Lorenzo Vantaggi e Valerio Grassi.

Coop. Sociale Fiordaliso di Castiglione delle Stiviere: SQUADRA 1: Educatore Nicola Datteri con Luca Annibale e Andrea Beschi.