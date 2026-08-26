LA SETTIMANA DELLE BOCCHE TORNA NEL CALENDARIO DELLO YACHT CLUB COSTA SMERALDA

Save the Date Settimana delle Bocche, 26 aprile – 1 maggio 2027

In occasione del 60° anniversario dello YCCS sarà in programma dal 26 aprile al primo maggio 2027 con rating ORC

Porto Cervo-Il prossimo anno, in occasione del 60° anniversario dello Yacht Club Costa Smeralda, la Settimana delle Bocche torna nel calendario sportivo del Club. La regata che nel 1972 inaugurò l’attività velica internazionale dello YCCS sarà nuovamente in programma dal 26 aprile al 1° maggio, riportando in Costa Smeralda e nell’Arcipelago di La Maddalena uno degli appuntamenti che hanno segnato la storia della vela d’altura nel Mediterraneo e dello YCCS.

L’idea alla base della manifestazione era stata quella di creare in Sardegna una settimana di regate ispirata al modello della Cowes Week, riunendo a Porto Cervo alcune delle imbarcazioni più rappresentative del panorama mediterraneo. La prima edizione vide al via alcuni tra i protagonisti dell’epoca, tra cui Giorgio Falck con Guia, l’Ammiraglio Agostino Straulino con Kerkyra, Gian Marco Moratti e Nicolò Donà dalle Rose con Viva, Serena Zaffagni con Mabelle, il Commendatore Monzino con Mait II e lo statunitense Bill Ficker al timone di Charisma, uno degli yacht più competitivi della flotta internazionale del tempo.

“La Settimana delle Bocche ha un valore speciale per il Club. Nel 1972 fu la prima competizione internazionale organizzata dallo YCCS e segnò l’inizio di un percorso che, negli anni, ha portato lo Yacht Club Costa Smeralda a diventare uno dei principali punti di riferimento della vela internazionale. Riproporla oggi significa celebrare la nostra storia, valorizzare il nostro patrimonio sportivo e offrire agli armatori, velisti, appassionati un appuntamento che guarda al futuro”. Questo il commento del Commodoro YCCS, Andrea Recordati.

Il Pre-Bando di Regata della Settimana delle Bocche sarà disponibile sul sito dello Yacht Club Costa Smeralda a partire dal mese di ottobre, saranno ammesse le imbarcazioni che rientrano nei criteri specificati nel pre-bando sotto il rating ORC.

L’edizione 2027 vedrà un format che alterna prove a bastone sulle boe e una regata costiera lunga sui campi di regata della Costa Smeralda e dell’Arcipelago di La Maddalena.

Il ritorno della Settimana delle Bocche nel 2027 si inserisce in un anno particolarmente significativo per lo Yacht Club Costa Smeralda. Sessant’anni dopo la sua fondazione, il Club guarda alla propria storia sportiva per proseguire un percorso che ha portato Porto Cervo a diventare uno dei principali campi di regata internazionali.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.yccs.com

Un’immagine d’archivio della Settimana delle Bocche