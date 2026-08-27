Ad Amsterdam il quattro di coppia maschile vince la semifinale, quarto posto per il quattro con mix PR3

Ad Amsterdam, in occasione della quarta giornata dei Mondiali Assoluti, il quattro di coppia maschile conquista il pass per la finale che si terrà sabato alle 12:19. Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili prevalgono su Olanda e Polonia, rispettivamente per 57 e 91 centesimi al termine di duemila metri di grande intensità. Decisivo il secondo quarto di gara, con il sorpasso ai danni di croati e polacchi: gli azzurri, vicecampioni olimpici e campioni mondiali uscenti in questa specialità, dimostrano coesione e carattere su un campo di regata, il Bosbaan, segnato da un consistente vento laterale.

Sfuma per un secondo e sei decimi il bronzo per il quattro con mix PR3: Martina Osualdini, Carolina Foresti, Marco Frank e Stanislau Litvinchuk, con al timone Chiara Reto, vengono superati a poche palate dal traguardo dalla Francia. Italia quarta ma protagonista di una grande prova di determinazione, carattere e cuore in una finale che vede gli Stati Uniti porre fine alla supremazia della Gran Bretagna, vincitrice di 58 gare consecutive negli ultimi 15 anni.

Sesti in semifinale il quattro senza femminile (Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini, Giorgia Pelacchi) e il quattro senza maschile (Davide Comini, Salvatore Monfrecola, Emanuele Gaetani Liseo, Alessandro Gardino) che sabato gareggeranno in finale B rispettivamente alle 10:45 e alle 10.50.

Nelle gare paralimpiche, Giacomo Perini, vincitore della terza batteria davanti all’israeliano Daniel e al brasiliano Campos Pereira, sarà impegnato domani pomeriggio nelle semifinali nel singolo maschile PR1. Katia Aere, all’esordio in azzurro nel singolo femminile PR1, termina al quarto posto la sua batteria e si misurerà sabato mattina alle 10:25 nella finale B. Chiusura all’ottavo posto, invece, per il doppio misto PR2 di Ilenia Colanero e Daniele Stefanoni.

Domani ci saranno le prime tre finali nelle specialità olimpiche. Si comincia con il due senza femminile di Laura Meriano e Alice Codato alle 16:28, seguito dal due senza maschile di Matteo Lodo e Giovanni Codato alle 16:43 e dal doppio femminile di Clara Guerra e Alice Gnatta alle 17:35.

Il programma prevede anche la singolista Sophie Souwer in gara nei quarti di finale alle 13:20, il doppio maschile di Niels Torre e Marco Selva nella finale B alle 14:13, il singolista Gabriel Soares nella finale E alle 14:26, il singolista PR1 Giacomo Perini in semifinale alle 16:05.

Nella foto (ph Julia Kowacic / Canottaggio.org): il quattro di coppia maschile ; il quattro con PR3 mix