Seconda giornata al XVII Campionato Interprovinciale per velisti con disabilità – Svelare senza Barriere

Le Squadre 1 di Desenzano e Mantova protagoniste entrambe di due vittorie di giornata.

Salgono a otto le prove disputate dai protagonisti del momento più atteso dell’iniziativa ideata dal Gruppo Nautico Dielleffe, basata interamente sul volontariato e divenuta modello di inclusione sociale. A Desenzano del Garda spettacolo sino a sabato 29 agosto.

Desenzano del Garda-Con altre quattro regate di flotta, ben visibili dal lungolago e seguite in sicurezza dai gommoni e dalle barche appoggio dell’organizzazione, sta proseguendo regolarmente nelle acque benacensi di Desenzano il XVII Campionato Interprovinciale per velisti con disabilità, momento clou di Svelare senza Barriere, l’iniziativa che, articolata durante tutto l’anno e basata interamente sul volontariato, è stata ideata nel 2008 dal Gruppo Nautico Dielleffe ed è divenuta modello di inclusione sociale.

Alla manifestazione stanno partecipando sette equipaggi in rappresentanza di cinque Associazioni: Fobap Anffas Brescia, Anffas Desenzano-Rivoltella, Cooperativa C.D.D. Collaboriamo di Leno (presenti fin dal 2008), Anffas Mantova (dal 2024) e, per la prima volta, la Cooperativa Sociale Fiordaliso di Castiglione delle Stiviere.

“In queste quattro giornate di Campionato, ogni Associazione, rappresentata da uno o due equipaggi formati da due persone con disabilità, un loro accompagnatore responsabile e un osservatore dell’organizzazione, sta regatando a bordo delle quattro imbarcazioni del nostro sodalizio, tre J92 e un Dehler 29. – ha spiegato il presidente del Gruppo Nautico Dielleffe, Gianluigi Zeni

Soddisfazione di tutti i regatanti e del Presidente del Comitato di Regata, Raffaele Valsecchi che in questo Campionato, coadiuvato da Francesco Salvini e Salvatore Secci, è affiancato dai volontari del GN Dielleffe coinvolti a terra e in acqua: “Anche oggi abbiamo concluso positivamente la giornata. All’inizio c’era poco vento però siamo riusciti ugualmente a fare quattro belle prove: le prime due col Pelér che calava ma poi, per fortuna, il vento è girato in gardesana e siamo riusciti a concludere in bellezza anche il programma di oggi. Quindi direi molto bene. Ci vediamo domani per altre avvincenti regate, sempre con partenza alle ore 10.30.”

Protagoniste di questa seconda giornata le Squadre 1 di Desenzano-Rivoltella (Educatore Giorgio Calanna con Massimo Tomenzoli e Alessandro Tuterti) e di Mantova (Educatrice Alice Baronio con Cinzia Vezzù e Andrea Vanni), entrambe vincitrici di due prove a bordo del J92 Jack Rabbit, con Osservatore d’eccezione del GND, il tecnico federale FIV Fabio Zeni.

Dopo le ultime prove in programma, il XVII Campionato Interprovinciale per velisti con disabilità si concluderà con la cerimonia delle premiazioni prevista presso la sede del GN Dielleffe, sabato 29 alle ore 14 alla presenza di tutti i concorrenti, delle autorità e degli organizzatori-volontari: sarà ancora una volta una vera festa durante la quale verranno premiati non solo i vincitori ma tutti i partecipanti. Oltre al titolo di Campione Interprovinciale 2026, saranno assegnati anche il IX Challenge Luigina, il Memorial Cino Anelli e alcune sculture donate dall’artista Walter Xausa.

Il XVII Campionato Interprovinciale per velisti con disabilità, inserito nel calendario della XIV Zona Fiv, è organizzato con il patrocinio del Comune Città di Desenzano del Garda e il supporto di Cembre, BCC Carate Brianza e Treviglio, Lancar, Centrale del Latte di Brescia, Caffè Cartapani, Consorzio Grana Padano, Pescheria Abate, Azienda Gobbi Frattini, Anna Calzature e di altri sostenitori.

FOTO: Giancarlo Marini

Le Squadre impegnate in questa 17° edizione:

Fondazione Anffas di Desenzano-Rivoltella: SQUADRA 1: Educatore Giorgio Calanna con Massimo Tomenzoli e Alessandro Tuterti;

SQUADRA 2: Educatrice Naomi Bottaccini con Roberta Bompieri e Michele Ugolini.

Coop. C.D.D. sociale onlus Collaboriamo di Leno: SQUADRA 1 Educatori Angelo Boselli/Emanuela Mombelli Boselli con Ermanno Bresciani e Manuel Borboni.

Anffas onlus di Mantova: SQUADRA 1 Educatrice Alice Baronio con Cinzia Vezzù e Andrea Vanni; SQUADRA 2 Educatore Moris Bellini con Fiorenza Boselli e Serena Soncina.

Fobap Anffas Onlus di Brescia: SQUADRA 1 Educatore Riccardo Cerqui con Lorenzo Vantaggi e Valerio Grassi.

Coop. Sociale Fiordaliso di Castiglione delle Stiviere: SQUADRA 1: Educatore Nicola Datteri con Luca Annibale e Andrea Beschi.