CHIOGGIAVELA 2026, DOMANI AL VIA LA XV EDIZIONE: UN MESE DI VELA, INCLUSIONE E SPORT

Sabato 29 agosto il Rally Laguna Sud apre ufficialmente la quindicesima edizione.

Il presidente del Circolo Nautico Chioggia Michele Bellemo: «Vogliamo portare il Circolo sempre più vicino alla città»

CHIOGGIA – Ci siamo. Dopo settimane di preparativi, ChioggiaVela 2026 è pronta a mollare gli ormeggi. Domani, sabato 29 agosto, prenderà ufficialmente il via la XV edizione della manifestazione ideata dal Circolo Nautico Chioggia insieme al Comune di Chioggia, con il supporto di Pro Loco Chioggia Sottomarina e VelaVeneta.

Un’edizione che si svilupperà per quasi un mese, fino a domenica 20 settembre, attraverso otto appuntamenti capaci di unire regate, giovani, inclusione, cultura del mare e divulgazione scientifica.

A inaugurare il programma sarà il tradizionale Rally Laguna Sud, organizzato dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Chioggia, una navigazione dedicata alle piccole imbarcazioni attraverso alcuni degli scenari più suggestivi della laguna meridionale.

Il testimone passerà quindi, domenica 30 agosto, alla Meteor Young, appuntamento dedicato agli equipaggi giovanili della classe Meteor, pensato per favorire la crescita sportiva dei giovani velisti e creare un percorso che proseguirà anche nelle successive iniziative della manifestazione.

«Siamo alla vigilia di una nuova edizione di ChioggiaVela e arrivarci, per il quindicesimo anno consecutivo, è già un risultato importante – sottolinea il presidente del Circolo Nautico Chioggia, Michele Bellemo –. Il nostro obiettivo non è soltanto inseguire i grandi numeri dello scorso anno, che hanno rappresentato per noi motivo di grande orgoglio. Vogliamo soprattutto continuare a far vivere il Circolo alla città, aprendo sempre di più le nostre porte alle associazioni, ai giovani e a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della vela».

Proprio il rapporto con la città sarà uno dei fili conduttori dell’edizione 2026. «ChioggiaVela è una manifestazione sportiva, culturale e sociale, ma non dobbiamo dimenticare che alla base c’è anche una forte componente agonistica – prosegue Bellemo –. La competizione fa parte della vela e vogliamo continuare a mantenerla viva, perché crediamo che anche l’agonismo, quando vissuto nel modo giusto, sia uno straordinario strumento di crescita».

Un percorso che entrerà nel vivo domenica 6 settembre con Navigare Insieme, realizzato in collaborazione con Titoli Minori, una delle novità più significative di questa quindicesima edizione. I ragazzi saranno accolti nella sede del Circolo Nautico Chioggia e potranno conoscere più da vicino il mondo della vela, cimentarsi in attività pratiche e vivere un’esperienza a contatto con il mare.

Il 12 settembre sarà invece la volta della Bart’s Bash, la grande regata internazionale dedicata alla memoria del velista olimpico Andrew Simpson, che porterà anche Chioggia a partecipare a un evento velico disputato contemporaneamente in tutto il mondo.

E proprio in occasione della Bart’s Bash, ChioggiaVela tornerà a mettere in primo piano il tema dell’inclusione. Un’imbarcazione di Gianluca Memmo, grazie alla collaborazione con gli Amici del Mare, sarà dedicata all’esperienza dei ragazzi con disabilità, che potranno assistere direttamente dall’acqua alla partenza della regata e vivere da vicino l’atmosfera, l’emozione e anche la componente agonistica di una competizione velica.

«Vogliamo che questi ragazzi non siano semplicemente spettatori, ma possano sentirsi parte della manifestazione – spiega Bellemo –. Vedere una partenza, gli equipaggi che si preparano, le barche che si animano e vivere tutto questo direttamente dall’acqua significa entrare davvero nel nostro mondo. È un’esperienza che per noi ha un valore enorme e che rappresenta perfettamente lo spirito che vogliamo dare a ChioggiaVela».

Il weekend proseguirà domenica 13 settembre con Il Mare Insieme, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova, dedicato alla conoscenza dell’ambiente marino e lagunare e alla divulgazione scientifica.

IL 19 SETTEMBRE IL GRANDE APPUNTAMENTO CON IL TROFEO CHIOGGIAVELA

Il momento clou arriverà sabato 19 settembre, quando il programma della XV edizione entrerà nella sua fase più spettacolare.

Alle 14, nelle acque antistanti il Lido di Sottomarina, prenderà il via il Trofeo ChioggiaVela, la regata open che rappresenta il cuore agonistico della manifestazione e che, giunta alla quindicesima edizione, richiamerà imbarcazioni ed equipaggi provenienti dal Veneto e dall’Alto Adriatico.

«Il 19 settembre vivremo il momento centrale di questa edizione, con la partenza del Trofeo ChioggiaVela. Non abbiamo l’ossessione di ripetere necessariamente i numeri straordinari dello scorso anno – precisa il presidente del Circolo Nautico Chioggia –. Se arriveranno saremo naturalmente felicissimi, perché dietro quei numeri c’è stato e continua a esserci tantissimo lavoro. Ma il vero obiettivo è un altro: far capire che le associazioni sportive della città non sono realtà chiuse, ma luoghi aperti, che possono essere vissuti da tutti».

Al termine della giornata, la vela lascerà progressivamente il mare aperto per entrare nel cuore della città. Sarà infatti la Meteor al Crepuscolo a regalare uno degli appuntamenti più suggestivi di ChioggiaVela, con le imbarcazioni impegnate in un percorso lagunare nel Bacino di Vigo, tra il Circolo Nautico Chioggia e piazzetta Vigo, mentre la luce del giorno lascerà spazio al tramonto.

«È un momento che ogni anno ci emoziona – conclude Bellemo – perché la vela entra letteralmente nel cuore di Chioggia. Vedere i Meteor navigare al crepuscolo nel nostro bacino, davanti al Circolo e a piazzetta Vigo, è qualcosa di unico e rappresenta alla perfezione il rapporto tra la nostra città e il suo mare».

La XV edizione si chiuderà domenica 20 settembre con la novità di ChioggiaVela Derive, appuntamento dedicato alle derive e in particolare ai giovani. Le imbarcazioni del Circolo Nautico Chioggia saranno affiancate anche da alcuni 470 provenienti dalla Lega Navale di Belluno per una giornata di sport e divertimento su un percorso a boe nelle acque della laguna.

A seguire, presso la sede del Circolo Nautico Chioggia, si terranno le premiazioni finali, in un momento conviviale aperto a soci, equipaggi, associazioni, simpatizzanti e alla città.

«Invitiamo tutti a venire a vivere ChioggiaVela – è l’appello finale di Bellemo –. Venite al Circolo, venite alle regate, partecipate agli appuntamenti. Questa manifestazione nasce per il mare, ma soprattutto nasce per Chioggia. Vogliamo che il Circolo Nautico sia sempre più una casa aperta alla città e che ChioggiaVela diventi un’occasione per incontrarsi, conoscere la vela e condividere insieme sport, cultura e inclusione».

Con lo slogan “La nostra casa è il mare”, la XV edizione di ChioggiaVela è dunque pronta a prendere il largo. Da domani, 29 agosto, al 20 settembre, Chioggia tornerà a raccontare il proprio rapporto con il mare attraverso una manifestazione che, anno dopo anno, continua a crescere senza perdere la propria identità.

ChioggiaVela è organizzata dal Circolo Nautico Chioggia insieme al Comune di Chioggia, con il supporto di Pro Loco Chioggia Sottomarina e VelaVeneta. Partner dell’iniziativa sono: Panathlon Chioggia, Chioggia Yacht Group, Darsena San Felice, Darsena Mosella, Darsena Le Saline, Lega navale Italiana sez. di Chioggia, Lega navale Italiana sez. di Padova, Il Portodimare, Yacht Club Vicenza, Yacht Club Padova, Yacht Club Albarella, I Venturieri, Titoli Minori, Amici per il Mare, Classe Meteor – Flotta di Chioggia, Rally della Laguna, Meteorsharing. L’evento è reso possibile grazie al contributo di ROWE, Despar, Cantiere Clodia.