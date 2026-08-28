Terza giornata al XVII Campionato Interprovinciale per velisti con disabilità – Svelare senza Barriere

Vittorie per le squadre di Desenzano 2 e per gli esordienti di Castiglione.

Al Gruppo Nautico Dielleffe di Desenzano del Garda salgono a dieci le prove disputate. Domani la conclusione della manifestazione considerata il clou di Svelare senza Barriere, l’iniziativa basata interamente sul volontariato divenuta modello di inclusione sociale.

Oltre al titolo di Campioni Interprovinciali, saranno assegnati il IX Trofeo Luigina, il 2° Memorial Cino Anelli, e i Trofei realizzati da Walter Xausa.

Desenzano del Garda– Il forte temporale e la grandinata del primo mattino avevano fatto temere il peggio, ma la voglia degli equipaggi di scendere in acqua e, soprattutto, di divertirsi ha avuto la meglio. Con l’arrivo del sole e del vento, seppur debole, è stato così possibile disputare regolarmente altre due prove nel Golfo di Desenzano del Garda, valide per la terza giornata del XVII Campionato Interprovinciale per velisti con disabilità, momento clou di Svelare senza Barriere, l’iniziativa basata interamente sul volontariato, voluta e ideata nel 2008 dal Gruppo Nautico Dielleffe e divenuta modello di inclusione sociale.

Protagonisti delle due vittorie di giornata la Squadra 2 di Desenzano-Rivoltella (Educatrice Naomi Bottaccini con Roberta Bompieri e Michele Ugolini) e la Squadra 1 di Castiglione delle Stiviere, al loro esordio al Campionato (Educatore Nicola Datteri con Luca Annibale e Andrea Beschi).

La manifestazione vede impegnati sette equipaggi in rappresentanza delle cinque Associazioni Fobap Anffas Brescia, Anffas Desenzano-Rivoltella, Cooperativa C.D.D. Collaboriamo di Leno (presenti fin dal 2008), Anffas Mantova (dal 2024) e, per la prima volta, la Cooperativa Sociale Fiordaliso di Castiglione delle Stiviere.

“Ogni Associazione sta regatando a bordo delle quattro imbarcazioni del GND -tre J92 e un Dehler 29- ed è rappresentata da uno o due equipaggi formati da due persone con disabilità, un loro accompagnatore responsabile e un nostre osservatore dell’organizzazione.- ha spiegato il presidente del Gruppo Nautico Dielleffe, Gianluigi Zeni -Svelare senza Barriere evidenzia gli effetti positivi della Vela come strumento di inclusione e intervento nel disagio sociale, fisico e mentale, attraverso un programma che si sviluppa durante tutto l’anno e culmina in questo Campionato, momento di incontro tra le diverse Associazioni.”

Molto apprezzata da tutti i regatanti la formula adottata quest’anno che prevede sulla stessa barca due equipaggi di squadre differenti. “Dopo i match race dei primi anni, questa nuova formula ci ha sorpreso in positivo e ha permesso una maggiore collaborazione fra le squadre e più possibilità di relazionarsi con persone che conosciamo poco – è il parere condiviso dai partecipanti – Un aspetto molto positivo è che facciamo squadra, si interagisce, si parla e si crea un gruppo allargato fra le Associazioni. La barca è un’unica Squadra! Bello e divertente.”

“Oggi giornata un po’ più difficile rispetto ai giorni scorsi. Dopo il temporale di stamattina presto, pensavamo che venisse su aria e invece, abbiamo avuto cielo coperto e pochissimo vento.-ha commentato il presidente del Comitato di Regata, Raffaele Valsecchi coadiuvato in queste giornate da Francesco Salvini e Salvatore Secci, e affiancato dai volontari del GN Dielleffe coinvolti a terra e in acqua -Malgrado questo, siamo riusciti a disputare due prove regolari permettendo a tutte le Squadre di completare cinque regate e quindi di applicare uno scarto. Domani, per finire il programma, mancano due regate cioè la sesta prova per ogni squadra, e si determinerà la classifica finale di questo campionato.”

XVII Campionato Interprovinciale per velisti con disabilità si concluderà domani, sabato 29 alle ore 14 con la premiazione alla presenza di tutti i concorrenti, delle autorità e degli organizzatori-volontari. Oltre al titolo di Campione Interprovinciale 2026, saranno assegnati il IX Challenge Luigina -il trofeo in marmo di Carrara istituito nel 2016 per ricordare l’amica Luigina Bressanelli Iozzi-, il Memorial Cino Anelli -un pezzo unico realizzato con alluminio riciclato dalla sarda Shivachic di San Teodoro, omaggio affettuoso e riconoscente per un grande Amico, già sindaco di Desenzano per due mandati (1998-2002 e 2007-2012), che sostenne il progetto di Svelare Senza Barriere e della nuova sede del sodalizio fin dagli esordi- e otto sculture donate dall’artista Walter Xausa.

Il XVII Campionato Interprovinciale per velisti con disabilità, inserito nel calendario della XIV Zona Fiv, è organizzato con il patrocinio del Comune Città di Desenzano del Garda e il supporto di Cembre, BCC Carate Brianza e Treviglio, Lancar, Centrale del Latte di Brescia, Caffè Cartapani, Consorzio Grana Padano, Pescheria Abate, Azienda Gobbi Frattini, Anna Calzature e di altri sostenitori.

Foto Giancarlo Marini

Le Squadre impegnate in questa 17° edizione:

Fondazione Anffas di Desenzano-Rivoltella: SQUADRA 1: Educatore Giorgio Calanna con Massimo Tomenzoli e Alessandro Tuterti;

SQUADRA 2: Educatrice Naomi Bottaccini con Roberta Bompieri e Michele Ugolini.

Coop. C.D.D. sociale onlus Collaboriamo di Leno: SQUADRA 1 Educatori Angelo Boselli/Emanuela Mombelli Boselli con Ermanno Bresciani e Manuel Borboni.

Anffas onlus di Mantova: SQUADRA 1 Educatrice Alice Baronio con Cinzia Vezzù e Andrea Vanni; SQUADRA 2 Educatore Moris Bellini con Fiorenza Boselli e Serena Soncina.

Fobap Anffas Onlus di Brescia: SQUADRA 1 Educatore Riccardo Cerqui con Lorenzo Vantaggi e Valerio Grassi.

Coop. Sociale Fiordaliso di Castiglione delle Stiviere: SQUADRA 1: Educatore Nicola Datteri con Luca Annibale e Andrea Beschi.