Italiani Giovanili in Singolo Kinder Joy of moving di Ravenna: prima giornata pienissima!

Esordio con una prima giornata di vela da urlo per i Campionati Italiani Giovanili in Singolo Kinder Joy of Moving 2026 a Ravenna: le condizioni meteo sono state praticamente perfette, con il cielo che si è andato schiarendo nella mattinata e il vento che ha soffiato per tutto il pomeriggio tra 10-12 nodi e fino a sfiorare i 20 nel tardo pomeriggio, ruotando progressivamente verso destra fino a stabilizzarsi da Est.

L’impegno organizzativo per il Circolo Velico Ravennate, che ospita le classi Optimist (150 barche), ILCA 4 (120) e ILCA 6 (110), è significativo: far uscire dagli scivoli così tante barche nei tempi previsti, gestire l’uscita dalle rive evitando il centro del canale dove passano le navi, portare prima possibile gli equipaggi sui rispettivi campi di regata. Una sfida vinta grazie al lavoro di tanti volontari.

Situazione analoga seppure più agevole per l’Adriatico Wind Club, che ospita i windsurf delle classi Techno 293 (42 tavole) e iQFOiL (51 tavole), che escono dalla spiaggia per raggiungere i campi di regata situati a poca distanza dalla costa.

Il bilancio del primo giorno è dunque positivo: gli Optimist (con la flotta divisa ijn due batteria Blu e Gialla da 75 barche ciascuna) hanno disputato tre prove, i windsurf Techno 293 tre prove sia nella flotta Under 13 che in quella Under 15. Anche la classe ILCA 6 (flotta divisa in due batterie Rossa e Gialla, da 55 barche ciascuna) ha disputato tre prove, così come gli ILCA 4, anch’essi divisi in due batterie. Quattro regate invece per i windsurf classe iQFOiL, nelle diverse categorie Youth e Junioires.

I RISULTATI DEL DAY 1

CLASSE OPTIMIST (DOPO 3 PROVE)

Perentorio avvio per Raffaele Nugnes (LNI Napoli), in testa con tre primi su tre regate nelle batterie! Al secondo posto molto vicino il romano Flavio Rocchetti (CV3V) (2-1-1 nelle proprie batterie), e al terzo Matteo D’Addabbo (CV Bari) (10-3-2). La prima della classifica femminile è la palermitana Elena Guidi (CV Sferracavallo), nona assoluta (13-11-6), davanti a Carol Veneri (CV Bari), decima (12-4-15) e a Guia Legisa (SVBG), dodicesima (25-3-5).

CLASSE ILCA 6 (DOPO 3 PROVE)

In testa alla prima classifica due timonieri a pari punti: Vos Manuel Henk (FV Malcesine) (1-4-3) e il riminese Enrico Morina (FV Riva), campione europeo ILCA 4 (1-4-3 in diversa batteria). Terzo Lorenzo Ghirotti (Fraglia Vela Riva), bronzo al Mondiale Youth 2026 (4-1-4). Prima femminile Giulia Marella (CV Venezia) decima assoluta (6-5-9), davanti a Livia Beltrano (LNI Ostia) diciannovesima (12-8-26) e a Allegra Sciolari (CS Bracciano) ventunesima (13-11-23).

CLASSIFICA TECHNO 295 UNDER 13 (DOPO 3 PROVE)

In testa scatta con un bel primo giorno Luca Macaluso (CV Sferracavallo) (1-1-3), che precede nel terzetto di testa due surfisti locali, entrambi Adriatico Wind Club: secondo Lorenzo Innocenti (3-3-2) e terzo Filippo Margiotti (5-5-1). Le prime femminili sono Maria Giunta (CCR Lauria) nona assoluta (7-9-9), Ginevra Licalsi (CV Sferracavallo) decima (9-12-10) e Bianca Sofia Sirena (WCC Cagliari) undicesima (10-11-11).

CLASSIFICA TECHNO 295 UNDER 15 (DOPO 3 PROVE)

Guida la classifica dei più grandi il siciliano Adriano Samonà (CV Sferracavallo), grazie a un ottimo avvio (1-1-3), al secondo posto la sarda Alessandra Porcu (CN Arzachena) (2-7-1) e al terzo il locale Filippo Verità (Adriatico Wind Club) (4-2-4). Seconda femminile Lucilla Biondi (Windsurfing Livorno) settima assoluta (10-4-11) e terza Diana Futura Airò Farulla (CCR Lauria) (9-9-17).

CLASSIFICA iQFOiL YOUTH MASCHILE (DOPO 4 PROVE)

Ottimo avvio al comando per Lorenzo Maroadi (FV Malcesine ) (1-1-2-1), secondo Lica Pacchiotti (FV Malcesine) (2-2-bfd-4), terzo in ripresa il locale Matteo Montanari (Adriatico Wind Club) (7-10-1-2).

CLASSIFICA iQFOiL YOUTH FEMMINILE (DOPO 4 PROVE)

In testa Ginevra Giunti (PS Bracciano) (2-1-7-1), seconda la marchigiana Elisa Bruno (SEF Stamura) (1-3-6-2) e terza Vittoria Marconi (LNI Civitavecchia) (3-2-1-4). Classifica corta e valori molto vicini.

CLASSIFICA iQFOiL JUNIORES MASCHILE (DOPO 4 PROVE)

Parte in fuga con quattro primi Filippo Iengo (LNI Civitavecchia), secondo Luis Burkhart (CS Torbole) (7-2-4-3) e terzo Carlo Alberto Graziano (LNI Civitavecchia) (2-3-8-4).

CLASSIFICA iQFOiL JUNIORES FEMMINILE (DOPO 4 PROVE)

Anche qui una dominatrice con quattro su quattro al primo giorno: Elettra Fulgenzi (SEF Stamura), seconda Greta Alesi (CV Sferracavallo) (2-2-3-2) e terza Maria Sofia Sabbia (CCR Lauria) (3-3-5-4).

CLASSIFICA ILCA 4 (DOPO 3 PROVE)

La classifica della classe ILCA 4, molto numerosa e competitiva, è ancora in elaborazione al momento di chiudere questo comunicato. Il sito dove trovare le classifiche aggiornate in tempo reale, e sempre provvisorie in attesa di eventuali code in sala Giuria, è il seguente: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/15073/event

IL DOPO REGATA AL FIVILLAGE

In collaborazione con il CESTHA (Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat) di Ravenna e con One Ocean Foundation si è parlato di “Vela e cambiamenti climatici”, presente sul palco insieme a interventi scientifici il Vice presidente FIV Giuseppe D’Amico.

Domenica 30 agosto secondo giorno di regate con partenza delle prime prove intorno alle 13:00. La festa della vela giovanile italiana continua fino a martedi 1 settembre.