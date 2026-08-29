Mondiali Assoluti: ad Amsterdam bronzo per il due senza di Lodo e Codato

Ad Amsterdam, dove sono in corso i Mondiali Assoluti, l’Italia conquista il bronzo nella specialità del due senza maschile con Matteo Lodo (Fiamme Gialle) e Giovanni Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate). Gli azzurri, quarti al passaggio dei 1500, sfoderano grande carattere, aumentano il ritmo e, con un serrate a 43 colpi, scalzano la Romania. Azzurri terzi al traguardo dei 2000 metri, a 3.06 dalla Nuova Zelanda campione mondiale e 1.88 dall’Australia.

L’Italia ritorna così sul podio ai Mondiali nove anni dopo il successo di Sarasota 2017. Allora in barca, con capovoga Giuseppe Vicino, c’era proprio il prodiere Lodo, oggi protagonista di una rimonta strepitosa insieme a Codato.

“Tornare sul podio del due senza dopo nove anni è una emozione grandissima. A parte un paio di cose da correggere, abbiamo disputato una grandissima gara. Sapevamo che la Nuova Zelanda poteva contare su una velocità maggiore rispetto alla nostra, ma noi abbiamo puntato tutto sulla seconda parte di gara e questa strategia ha pagato – sono parole di Lodo – Sono rientrato a inizio anno dopo le Olimpiadi di Parigi e ho trovato davvero un bel clima. Giovanni è stato un grande compagno di barca, siamo cresciuti gara dopo gara”.

“Sapevamo che questo era il nostro tipo di gara, condivisa anche dalla Romania. Abbiamo cercato di mantenerci a ridosso dopo il piccolo vantaggio che si sono presi in partenza perché sapevamo di poter contare sulle nostre migliori energie per la fase finale del percorso – afferma Codato – Questo anno, per me e Matteo, è stato straordinario se consideriamo da dove siamo partiti. Ai Mondiali siamo riusciti a confermare il bronzo degli Europei e della Coppa del Mondo ma questa di Amsterdam è stata probabilmente la nostra miglior gara. Io sono riuscito ad apprendere molto da Matteo, in generale ci siamo messi l’uno a disposizione dell’altro alla ricerca del miglior risultato possibile”. Lodo e Codato saranno in gara anche domani pomeriggio nella specialità dell’otto maschile.

Il due senza femminile di Laura Meriano (CS Carabinieri/SC Garda Salò) e Alice Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate) termina la sua finale al quarto posto. E’ la conferma tra le potenze mondiali di specialità, con lo stesso risultato conseguito a Shanghai 2025. Le azzurre sono protagoniste di un’ottima prima parte di gara, con il secondo posto ai 1000 dietro alla Romania, prima di esser attaccate e superate da Francia e Stati Uniti. Il podio sfuma per due secondi e nove decimi.

Sesto posto per Clara Guerra (Fiamme Gialle/Pro Monopoli) e Alice Gnatta (Fiamme Gialle/CUS Torino) nel doppio femminile dopo aver lottato a lungo per il quarto posto insieme a Polonia e Canada. Un risultato di grande valore che premia i progressi dell’equipaggio, già vincitore in Coppa del Mondo a metà giugno a Plovdiv.

Nell’ultima gara del programma di oggi, ritardato di un’ora e mezza a causa di un temporale, Giacomo Perini (Fiamme Gialle) conquista l’accesso alla finale del singolo maschile PR1 con il secondo posto dietro l’inglese Pritchard.

Niels Torre e Marco Selva, quinti in finale B, concludono i Mondiali all’undicesimo posto nel doppio maschile. La singolista Sophie Souwer non supera l’ostacolo dei quarti, il sesto posto vale l’accesso alla finale D programmata domani alle 10:05.

Il programma di domani vedrà l’Italia impegnata in una finale in specialità olimpica e in una paralimpica. Appuntamento alle 12:21 con il quattro di coppia maschile (Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili), chiamato a difendere il titolo mondiale conquistato a Shanghai 2025, e alle 11:10 con Giacomo Perini nel singolo maschile PR1.

A seguire, nel pomeriggio, le batterie dell’otto femminile (15:33), con Clara Guerra, Giorgia Pelacchi, Angelica Merlini, Alice Gnatta, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Laura Meriano e Alice Codato con al timone Emanuele Capponi, e dell’otto maschile (15:46) di Nunzio Di Colandrea, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Giuseppe Vicino, Matteo Lodo e Giovanni Codato con al timone Alessandra Faella. Alle 16:05 la batteria con il doppio misto con Sophie Souwer e Niels Torre.

Oltre a Sophie Souwer, in mattinata anche i due quattro senza per le rispettive finali B: quella femminile (Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini e Giorgia Pelacchi) alle 10:45 e quella maschile (Davide Comini, Salvatore Monfrecola, Emanuele Gaetani Liseo e Alessandro Gardino) alle 10:50.

Nelle foto (ph Julia Kowacic / Canottaggio.org): Giovanni Codato e Matteo Lodo sul podio e in azione ad Amsterdam

Tabella riassuntiva risultati azzurri

