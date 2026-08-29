Otto maschile e doppio misto in semifinale

Dopo la vittoria nel quattro di coppia maschile a firma di Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, l’Italia qualifica anche l’otto maschile e il doppio misto per le semifinali di domani mattina, ultima giornata dei Mondiali Assoluti in corso ad Amsterdam.

Formula time trials per le gare pomeridiane al fine di garantire maggiore equità all’interno del campo di regata. Per entrambi gli equipaggi, settimo tempo complessivo. L’otto di Nunzio Di Colandrea, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Giuseppe Vicino, Matteo Lodo e Giovanni Codato, con al timone Alessandra Faella, realizza il tempo di 5.32.46, superiore a quelli registrati da Gran Bretagna, Stati Uniti, Australia, Olanda, Germania e Romania. Semifinale domani alle 10:12 con Atleti Indipendenti Neutrali, Australia, Stati Uniti, Romania e Lituania.

Niels Torre e Sophie Souwer fermano il cronometro a 6.43.42, preceduti da Olanda, Irlanda, Svizzera, Spagna, Stati Uniti e Romania. Domani la semifinale è fissata alle 10:27 con Austria, Stati Uniti, Irlanda, Svizzera e Ungheria.

Nono tempo complessivo in batteria per l’otto femminile di Clara Guerra, Giorgia Pelacchi, Angelica Merlini, Alice Gnatta, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Laura Meriano e Alice Codato, con al timone Emanuele Capponi. Domani le azzurre sono attese dalla finale B alle 13:15 con Australia, Germania e Cina.

Nella foto (ph Julia Kowacic / Canottaggio.org): l’otto maschile