Concluso con successo il XVII Campionato Interprovinciale per velisti con disabilità – Svelare senza Barriere

Al Gruppo Nautico Dielleffe si è concluso l’evento clou di Svelare senza Barriere basato interamente sul volontariato e divenuto modello di inclusione sociale. La Fondazione Anffas di Desenzano-Rivoltella bissa il successo della passata edizione.

Ai neo Campioni Interprovinciali Giorgio Calanna, Massimo Tomenzoli e Alessandro Tuterti anche il 2° Memorial Cino Anelli.

Alla Cooperativa Fiordaliso di Castiglione delle Stiviere il IX Trofeo Luigina.

A tutti i partecipanti consegnati anche i Trofei realizzati dall’artista Walter Xausa.

Desenzano del Garda– Con la vittoria della Squadra 1 della Fondazione Anffas di Desenzano-Rivoltella formata dall’Educatore Giorgio Calanna con Massimo Tomenzoli e Alessandro Tuterti si è concluso con successo uno splendido XVII Campionato Interprovinciale per velisti con disabilità, appuntamento clou di Svelare senza Barriere, l’iniziativa basata completamente sul volontariato, nata nel 2008 da un’idea del Gruppo Nautico Dielleffe e divenuta ormai modello di inclusione sociale, capace di evidenziare gli effetti positivi della Vela come strumento di intervento nelle diverse aree del disagio sociale, fisico e mentale.

Dopo Leno (vincitori nel 2008, ’11, ’14, ’17, ’19 e 2023), Brescia (nel 2010, ’15 e 2016) e Mantova (2024), è stata ancora una volta Desenzano-Rivoltella (già vincitrice nel 2009, ’12, ’13, ’18, e 2025 ma con un equipaggio diverso) a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro di questa manifestazione, meravigliosa realtà di sport, inclusione e volontariato inserita nel calendario della XIV Zona Fiv e organizzata con il patrocinio del Comune Città di Desenzano del Garda.

Sul podio anche le Squadre 1 della Cooperativa C.D.D. sociale onlus Collaboriamo di Leno (Educatore Angelo Boselli con Ermanno Bresciani e Manuel Borboni) e dell’Anffas onlus di Mantova (Educatrice Alice Baronio con Cinzia Vezzù e Andrea Vanni).

Seguono nell’ordine la Coop. Sociale Fiordaliso di Castiglione delle Stiviere (Educatore Nicola Datteri con Luca Annibale e Andrea Beschi, la Squadra 2 Anffas Desenzano-Rivoltella (Educatrice Naomi Bottaccini con Roberta Bompieri e Michele Ugolini), la Squadra 2 Anffas Mantova (Educatore Moris Bellini con Fiorenza Boselli e Serena Soncina) e la Fobap Anffas Onlus Brescia (Educatore Riccardo Cerqui con Lorenzo Vantaggi e Valerio Grassi). Le Associazioni sono state rappresentate da uno o due equipaggi – ognuno composto da due persone con disabilità, un educatore responsabile e un osservatore dell’organizzazione- che si sono alternati a bordo delle quattro imbarcazioni del GNDielleffe, tre J92 e un Dehler 29.

Molto apprezzata da tutti i regatanti la nuova formula, che ha previsto sulla stessa barca due equipaggi di squadre differenti, favorendo una maggiore collaborazione fra i team e offrendo più occasioni per relazionarsi, interagire e fare squadra fra le diverse Associazioni.

Tutti i regatanti sono stati premiati anche con le sculture donate dall’artista Walter Xausa -autore di Inside Two Sails, la scultura contemporanea più alta del Lago di Garda installata sul Lungolago Battisti-, perchè come è stato detto nel corso della premiazione “Indipendentemente dalla classifica, ognuno ha già vinto qualcosa di molto più importante. Ha dimostrato che il vento soffia per tutti e che il lago non chiede chi sei, ma soltanto di avere il coraggio di spiegare le vele. Questo è Svelare senza Barriere. Finché ci sarà anche una sola persona pronta a salire a bordo con il sorriso, varrà sempre la pena continuare a navigare insieme.”

“La quarta e ultima giornata è stata caratterizzata da sole, caldo estivo e pochissimo vento. Siamo usciti con un po’ di Peler che speravamo durasse un po’ di più ma invece è calato. Siamo comunque riusciti a fare due prove di cui una ridotta e alla fine abbiamo portato a casa tutto il programma completo del campionato. Tutti molto contenti. Regate combattute e organizzazione del DL F, come al solito impeccabile”- ha commentato il presidente del Comitato di Regata, Raffaele Valsecchi che in queste giornate è stato coadiuvato da Francesco Salvini e Salvatore Secci, e affiancato dai volontari del GN Dielleffe coinvolti a terra e in acqua. Tra loro, oltre al presidente Zeni, Betti Bonomini, Annalisa Bulgari, Antonio Diaco, Roberto Ferlucci, Mara Giorgi, Andrea Iozzi, Maurizio Maffi, Giancarlo Marini, Gianni Saccomani, Pietro Tasquier, Alessia Valbusa, Adriano Zambolo, Silvia Zeni Negri e Sergio Zumerle.

Dodici, pertanto, le prove disputate complessivamente nelle quattro giornate e tanti i momenti conviviali presso la sede del sodalizio presieduto da Gianluigi Zeni. Dopo il tradizionale pranzo tutti assieme presso la sede del GNDielleffe, si è svolta la coinvolgente premiazione dell’iniziativa già definita dal Presidente Fiv Francesco Ettorre “Il lato più bello della Vela italiana”.

Oltre a premiare tutti partecipanti con gadget e riconoscimenti, è stato anche consegnato il IX Trofeo Challenge Luigina Bressanelli Iozzi istituito nel 2016 per ricordare l’amica scomparsa in quell’anno e rappresentato da una vela in marmo di Carrara. A vincerlo quest’anno è stata la Cooperativa Sociale Fiordaliso di Castiglione delle Stiviere, in quanto, “pur essendo esordienti al Campionato, sono riusciti a vincere una prova di giornata”. Fra gli amici intervenuti alla premiazione, il vice sindaco di Desenzano Stefano Medoli, l’assessore Pietro Avanzi e l’ex Sindaco Rosa Leso, il Presidente della FVD Stefano Loda, Alessandra Anelli, Walter e Massimiliano Xausa, il Direttore Anffas Mantova Valentina Salandini, il Presidente, il vice presidente e la Consigliera di Collaboriamo Giambattista Gabossi, Franco Berardi e Paola Bregoli, il Presidente e il Direttore dei Servizi Anffas Desenzano Maurizio Maffi e Sara Bertolotti.

La cerimonia si è conclusa con la consegna ai vincitori assoluti di questa diciassettesima edizione, la Squadra 1 della Fondazione Anffas di Desenzano-Rivoltella, del 2° Trofeo Memorial Cino Anelli, un pezzo unico realizzato con alluminio riciclato dalla sarda Shivachic di San Teodoro, voluto per ricordare un grande Amico, già sindaco di Desenzano per i mandati 1998-2002 e 2007-2012, che sostenne il progetto Svelare Senza Barriere e quello della nuova sede fin dagli esordi.

“Siamo molto grati a tutti coloro i quali hanno partecipato a questa edizione e alla premiazione: la loro presenza nella nostra sede e la gioia negli occhi di tutti i partecipanti ci hanno ripagato ancora una volta degli sforzi richiesti nel portare avanti un Progetto come Svelare senza barriere, spronandoci a continuare in questa direzione.” ha detto un emozionato Presidente Zeni. Grande la soddisfazione e l’entusiasmo dei protagonisti di questa splendida manifestazione, contraddistinta da tanto divertimento, impegno, normalità e solidarietà e organizzata dal GN Dielleffe come coronamento di un anno di impegno e lavoro del progetto Svelare senza Barriere. Soddisfazione è stata espressa anche dai rappresentanti delle Associazioni coinvolte per i progressi fisici e mentali ottenuti in questi anni grazie a Svelare senza Barriere.

L’intero evento è organizzato con il supporto di Cembre, BCC Carate Brianza e Treviglio, Lancar, Centrale del Latte di Brescia, Dac Flero, Caffè Cartapani, Consorzio Grana Padano, Pescheria Abate, Azienda Gobbi Frattini, Anna Calzature e di altri sostenitori.