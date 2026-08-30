L’Italia chiude i Mondiali di Amsterdam con il sesto posto dell’otto maschile. Domani a Taranto i Giochi del Mediterraneo

L’Italia conclude i Mondiali Assoluti di Amsterdam con la sesta posizione dell’otto maschile, la settima del doppio misto e l’ottava dell’otto femminile.

In mattinata Nunzio Di Colandrea, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Giuseppe Vicino, Matteo Lodo e Giovanni Codato, con al timone Alessandra Faella, si erano qualificati per la finale delle ammiraglie eliminando la Romania campione d’Europa. Grande festa per il pubblico olandese al termine dell’ultimo atto della competizione, con i padroni di casa campioni mondiali per sei centesimi davanti alla Gran Bretagna e cinquantatré sull’Australia. Italia vicina alle posizioni di vertice per poco più di metà percorso prima di staccarsi sensibilmente, causa anche il notevole dispendio di energie impiegato poco più di tre ore prima per centrare la qualificazione.

Niels Torre e Sophie Souwer, dopo il quarto posto conseguito in semifinale, vincono la finale B del doppio misto piazzandosi così al settimo posto dei Mondiali.

L’otto femminile, con Clara Guerra, Giorgia Pelacchi, Angelica Merlini, Alice Gnatta, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Laura Meriano, Alice Codato e al timone Emanuele Capponi, chiude secondo in finale B con sorpasso finale ai danni della Germania. Italia ottava forza dei Mondiali in questa specialità.

Da Amsterdam a Taranto. Da domani a mercoledì il Canottaggio azzurro sarà di scena a Taranto con dieci equipaggi al via dei Giochi del Mediterraneo.

Si parte con le batterie del singolo Senior femminile (inizio ore 9) e maschile (9:20), con in gara Gaia Umbra Chiavini ed Edoardo Rocchi. A seguire tocca ai Pesi Leggeri, prima i singoli femminili (9:40) con Giulia Grandi e poi quelli maschili (10) con Luca Borgonovo.

Alle 10:20 la preliminary race del doppio femminile, con al via Aurora Spirito e Sara Borghi. Alle 10:30 scattano le batterie del doppio maschile, con l’Italia rappresentata da Josef Marvucic e Marco Prati.

A conclusione di mattinata le ultime preliminary race: alle 10:50 il doppio Pesi Leggeri femminile con Elena Sali e Melissa Schincariol, alle 11 il doppio Pesi Leggeri maschile con Tito Christoforakis e Giovanni Borgonovo, alle 12:30 il doppio misto con Leonardo Tedoldi e Irene Gattiglia e alle 12:50 il doppio misto Pesi Leggeri con Niccolò Gandola ed Elena Sali. Martedì e mercoledì giornate dedicate alle finali.

Nella foto (ph Julia Kowacic / Canottaggio.org): l’otto maschile

Riepilogo Risultati 30/08

