CHIOGGIAVELA 2026 PARTE CON IL VENTO GIUSTO

Rally della Laguna Sud e Meteorosa & Young aprono la XVª edizione con due giornate di vela, giovani, collaborazione e partecipazione.

Il prossimo appuntamento è domenica 6 settembre con “Navigare Insieme”

CHIOGGIA – Una partenza nel migliore dei modi per la XVª edizione di ChioggiaVela. Il primo weekend della manifestazione ideata dal Circolo Nautico Chioggia insieme al Comune di Chioggia, con il supporto di Pro Loco Chioggia Sottomarina e VelaVeneta ha regalato due giornate di sole, condizioni meteo favorevoli e soprattutto tanta vela, inaugurando ufficialmente una kermesse che fino al 20 settembre porterà a Chioggia regate, giovani, inclusione, cultura del mare e divulgazione scientifica.

Un avvio che ha confermato anche lo spirito con cui il Circolo Nautico Chioggia ha costruito questa quindicesima edizione: una manifestazione aperta alla città, capace di coinvolgere associazioni, circoli, armatori, giovani e appassionati.

RALLY DELLA LAGUNA SUD, OLTRE 25 IMBARCAZIONI AL VIA

Il primo appuntamento, sabato 29 agosto, è stato affidato al Rally della Laguna Sud, organizzato dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Chioggia.

Sono state oltre 25 le imbarcazioni che hanno preso parte alla manifestazione, affrontando un percorso articolato tra la laguna e il mare aperto.

La flotta ha navigato attraverso alcuni degli scenari più suggestivi della Laguna Sud, raggiungendo la bocca di Porto di Malamocco, per poi fare ritorno verso Chioggia in mare aperto, dalla bocca di Malamocco fino a quella di Chioggia.

Una giornata caratterizzata da condizioni meteo ideali, con sole e vento da Sud-Ovest tra i 5 e i 10 nodi, che hanno permesso agli equipaggi di godere appieno del percorso.

Al termine delle due prove, a conquistare la vittoria è stato HADAR, Dehler 38 di Roberto Zagolin, davanti a 4MONKEYS di Sforza Gianpietro e SAFRAN di Alberto Gandolfo.

Un risultato che ha premiato non solo la qualità degli equipaggi, ma anche il lavoro organizzativo della Lega Navale di Chioggia, capace di portare in acqua una flotta numerosa.

METEOROSA & YOUNG, LA DOMENICA È DEI GIOVANI

Domenica 30 agosto la vela è rimasta protagonista con il secondo appuntamento del calendario: Meteorosa & Young, una giornata dedicata in particolare agli equipaggi giovani della classe Meteor.

Tre le prove disputate sul campo di regata, organizzate dallo Yacht Club Padova, con una flotta composta da giovani velisti da tutto il Veneto.

Una giornata che ha avuto un significato particolare anche per la collaborazione dimostrata dagli armatori della flotta Meteor di Chioggia.

Le imbarcazioni private sono state infatti messe a disposizione per consentire ai giovani equipaggi di partecipare alla regata, mentre gli stessi armatori hanno collaborato anche al posizionamento delle barche sul campo di regata.

Un esempio concreto di come una manifestazione come ChioggiaVela possa diventare occasione di collaborazione tra società sportive, armatori e giovani.

Quanto alla parte sportiva la vittoria di Meteorosa è andata ad Engy (1-1-1) con a bordo Michele e Giorgia Bellemo ed Elisa di Francesco, che ha preceduto Why Not (2-2-2) di Stimamiglio Maria Grazia. Nella classifica riservata agli equipaggi Young la vittoria è andata ad Asiatyco (1-1-1) di Asia Perini con Daniela Berto e Giulio Borsatti, che hanno preceduto Purplespy di Marini Enrico (4-2-2) e Maui di Basso Orazio (2-3-3).

BELLEMO: «UN GRANDE SUCCESSO DI SPORT E COLLABORAZIONE»

«È stata una partenza veramente stupenda e la meteo ci ha assistito – commenta il presidente del Circolo Nautico Chioggia, Michele Bellemo –. Ieri abbiamo inaugurato la kermesse con il Rally della Laguna Sud organizzato dalla Lega Navale di Chioggia e con più di 25 iscritti abbiamo avuto un grande successo organizzativo».

«È stata una bellissima giornata – prosegue Bellemo – con le barche che hanno affrontato il percorso lagunare fino al porto di Malamocco e poi il ritorno in mare aperto fino a Chioggia. Due belle prove che hanno visto gli equipaggi lottare per i primi posti. Alla fine ha vinto Hadar, secondo 4Monkeys e terzo Safran».

Il presidente del Circolo Nautico Chioggia sottolinea quindi il valore della seconda giornata: «Oggi abbiamo vissuto una giornata altrettanto meravigliosa con Meteorosa & Young, dedicata soprattutto agli equipaggi giovani. Ma voglio ringraziare in modo particolare gli armatori della flotta Meteor di Chioggia, che hanno permesso lo svolgimento della regata mettendo a disposizione le loro barche e collaborando anche al posizionamento sul campo di regata. È stato veramente un grande successo anche di collaborazione».

«Abbiamo avuto giovani dalla provincia di Padova, dalla provincia di Treviso, da Chioggia e dal Circolo Nautico, ma anche da altre società sportive – aggiunge Bellemo –. Si sono confrontati in tre bellissime prove organizzate dallo Yacht Club Padova. Direi che, come weekend inaugurale, la partenza è stata davvero ottima».

DOMENICA 6 SETTEMBRE “NAVIGARE INSIEME”

Archiviato il primo weekend, ChioggiaVela si prende qualche giorno di pausa prima di tornare protagonista domenica 6 settembre con Navigare Insieme, uno degli appuntamenti più significativi della XVª edizione.

L’iniziativa sarà realizzata in collaborazione con Titoli Minori e Gli Amici del Mare di Gianluca Memmo e porterà il tema dell’inclusione direttamente all’interno della sede del Circolo Nautico Chioggia.

Un’occasione per i ragazzi di conoscere più da vicino il mondo della vela, vivere il Circolo e sperimentare attività legate al mare.

Ma sarà anche un’occasione per tutta la città: la sede del Circolo Nautico sarà infatti aperta ai cittadini per una visita e per conoscere più da vicino una realtà sportiva che vuole essere sempre più parte integrante della vita di Chioggia.

«Ci riposiamo durante la settimana e ci vediamo tutti quanti domenica 6 al Circolo Nautico con Navigare Insieme, con Titoli Minori e gli Amici del Mare di Gianluca Memmo – conclude Bellemo –. Vi aspettiamo tutti in sede per vedere la nostra realtà sociale, che vogliamo sia aperta a tutta la città di Chioggia».

La XVª edizione di ChioggiaVela è dunque partita con il piede giusto. Dopo il primo weekend dedicato alla vela d’altura e ai giovani della classe Meteor, la manifestazione proseguirà ora con un programma che porterà progressivamente in primo piano inclusione, divulgazione, agonismo e rapporto tra il Circolo Nautico e la città.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 6 settembre.

ChioggiaVela è organizzata dal Circolo Nautico Chioggia insieme al Comune di Chioggia, con il supporto di Pro Loco Chioggia Sottomarina e VelaVeneta. Partner dell’iniziativa sono: Panathlon Chioggia, Chioggia Yacht Group, Darsena San Felice, Darsena Mosella, Darsena Le Saline, Lega navale Italiana sez. di Chioggia, Lega navale Italiana sez. di Padova, Il Portodimare, Yacht Club Vicenza, Yacht Club Padova, Yacht Club Albarella, I Venturieri, Titoli Minori, Amici per il Mare, Classe Meteor – Flotta di Chioggia, Rally della Laguna, Meteorsharing. L’evento è reso possibile grazie al contributo di ROWE, Despar, Cantiere Clodia.