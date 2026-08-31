Giochi del Mediterraneo: Italia in finale con 9 barche a Taranto

Dopo l’esito delle batterie disputate questa mattina nelle acque del mar Piccolo, l’Italia sarà presente domani e mercoledì nelle finali dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 con nove imbarcazioni.

Nel doppio maschile secondo posto per Josef Marvucic e Marco Prati, preceduti al traguardo di meno di due secondi dalla Serbia dei vicecampioni mondiali 2026 Pimenov e Mackovic. Bene anche il singolista leggero Luca Borgonovo che si piazza dietro il greco Gkaidatzis per appena 79 centesimi. Avanzano anche i singolisti, entrambi terzi nelle rispettive eliminatorie, Gaia Umbra Chiavini ed Edoardo Rocchi.

Passando alle regate per l’assegnazione delle corsie, nel doppio misto Senior seconda posizione per Leonardo Tedoldi e Irene Gattiglia. Stesso piazzamento per il doppio leggero femminile di Melissa Schincariol ed Elena Sali e per il doppio leggero maschile di Giovanni Borgonovo e Tito Christoforakis. Terzi Elena Sali e Niccolò Gandola nel doppio misto Pesi Leggeri, e quarte Aurora Spirito e Sara Borghi nel doppio femminile. Eliminata Giulia Grandi nel singolo Pesi Leggeri femminile.

Il programma di domani prevede l’Italia in gara nel singolo femminile con Gaia Umbra Chiavini alle 9:40, nel singolo maschile con Edoardo Rocchi alle 9:55, nel singolo Pesi Leggeri maschile con Luca Borgonovo alle 10:25, nel due di coppia misto con Leonardo Tedoldi e Irene Gattiglia alle 12:25 e nel due di coppia misto Pesi Leggeri con Niccolò Gandola ed Elena Sali alle 12:40. Mercoledì alle 9:10 tocca al doppio femminile di Aurora Spirito e Sara Borghi, alle 9:35 al doppio maschile di Marco Prati e Josef Giorgio Marvucic, alle 9:40 al doppio Pesi Leggeri femminile di Melissa Schincariol ed Elena Sali, alle 9:55 al doppio Pesi Leggeri maschile di Giovanni Borgonovo e Tito Christoforakis.

Nelle immagini (ph Luca Pagliaricci / Canottaggio.org): il doppio maschile Josef Marvucic e Marco Prati, e il singolista leggero Luca Borgonovo