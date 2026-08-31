Italiani Giovanili in Singolo Kinder Joy of moving di Ravenna: penultimo giorno di regate

Terzo e penultimo giorno di regate a Ravenna per i Campionati Italiani Giovanili in Singolo Kinder Joy of moving 2026, giornata interessante e varia, con programma rispettato per tutte le classi, vento che ha impiegato un po’ a entrare ma poi dopo le 14 si è steso fino ai 10 nodi, consentendo anche alle tavole iQFOiL di volare sui foil.

Essendo la penultima giornata di gare, i piazzamenti, i punteggi e le posizioni in classifica crescono di importanza, è importante non sbagliare, i migliori si preparano alla volata finale di martedi 1 settembre, con le ultime prove a caccia dei titoli e dei podi con la cerimonia di premiazione e chiusura prevista nel pomeriggio.

Per il campionato organizzato dai due circoli di Ravenna: il Circolo Velico Ravennate e l’Adriatico Wind Club, e con il supporto del Comune di Ravenna Capitale italiana del Mare 2026, e da Sport Valley Emilia-Romagna, la soddisfazione di un ospite illustre: il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni è arrivato verso le 14 – praticamente insieme allo stendersi del vento – ed è uscito in mare dove ha seguito le evoluzioni su tutti i campi di regata.

I RISULTATI DOPO IL TERZO E PENULTIMO GIORNO

CLASSE OPTIMIST FLOTTA GOLD (DOPO 8 PROVE)

La flotta Gold con i primi 75 dopo le qualifiche ha disputato tre prove, mentre la Silver si è fermata a una sola regata. Il problema di oggi sono state le molte ripetizioni di partenze, causate dalla presenza di parecchie barche oltre la linea, non tutte rilevabili dal Comitato, con la conseguenza di dover interrompere e ripetere la procedura.

La classifica conferma al primo posto Raffaele Nugnes (LNI Napoli) che non sbaglia un colpo e aumenta il vantaggio (3-5-3). Al secondo posto staccato di 8 punti il romano Flavio Rocchetti (CV3V) (1-8-47), mentre al terzo posto balza la prima femminile, Annalie Meoni (FV Malcesine) (5-6-16), lasciando al quarto Matteo Mazzola (FV Peschiera) (34-4-1) e al quinto Matteo D’Addabbo (CV Bari) (15-24-53).

La classifica femminile alle spalle di Annalie Meoni (FV Malcesine) vede al secondo Matilde De Angelis (CV3V) ottava assoluta (18-18-44) mentre al terzo sale Carol Veneri (CV Bari) undicesima (7-22-22).

CLASSE ILCA 6 GOLD (DOPO 8 PROVE)

La flotta Gold (il miglior 50% degli iscritti dopo due giorni di Qualifiche) ha disputato tre prove, mentre la Silver si è fermata a due.

Rivoluzione in testa alla classifica, dove passa al comando Claudio Crocco (FV Riva) grazie a una giornata notevole (1-1-3), anche se con appena 1 punto di vantaggio sul secondo, Vos Manuel Henk (FV Malcesine) (3-23-1), e sei sul terzo posto, dove si rivede Enrico Morina (FV Riva) (5-2-5). Quarto e quinto sono più staccati: Arturo Laszlo Sassi (CV Roma) e Lorenzo Ghirotti (Fraglia Vela Riva), bronzo al Mondiale Youth 2026, chiamati alla rincorsa domani nel giorno finale.

Guida la classifica femminile la sempre ottima Giulia Marella (CV Venezia) sempre ottava assoluta (17-4-29). Seconda staccata è Livia Beltrano (LNI Ostia) diciassettesima (9-12-20), terza Allegra Sciolari (CS Bracciano) diciannovesima (27-15-46), più distante al quarto posto Sofia Gisele Berteotti (FV Riva) ventiseiesima e Roberta Moschino (LNI Formia), trentaquattresima.

La flotta ILCA 6 Silver è guidata dopo due prove da Irene Vaglini (CN Livorno), davanti a David Cesare (Tognazzi MV) e a Lucrezia Micieli (CV Kaucana).

CLASSIFICA ILCA 4 MASCHILE (DOPO 7 PROVE)

La classe ILCA 4 completa due regate nelle due flotte maschile e femminile. In vista del giorno finale in testa compie un balzo il siciliano Filippo Noto (SV Barcola e Grignano) (1-1), che stacca gli avversari di 20 punti. Il secondo è Leandro Scialpi (FV Riva) (8-2)) e terzo Diego Brera (CV Ravennate) (9-15).

CLASSIFICA ILCA 4 FEMMINILE (DOPO 7 PROVE)

Quanto alle ragazze, dopo sette prove sembra imprendibile con 25 punti di margine Martina Corno (Orza Minore) (1-2), davanti a Arianna Anelli (CV Roma) (6-3) e a Irene Cozzolino (LNI Napoli) (11-8). Per il podio ancora in corsa anche Zala Sterni (Sirena KNT) (14-13) quarta e Marta Tarantino (CCR Lauria) (4-14) quinta.

CLASSIFICA TECHNO 295 UNDER 13 (DOPO 9 PROVE)

La classe del windsurf per i giovanissimi sia Under 13 che Under 15 è l’unica che ha portato a termine il programma completo finora con tre prove al giorno e nove totali, anche grazie a numeri che hanno reso più agevole la gestione dei campi di regata.

La classifica in vista del giorno conclusivo si presenta emozionante: al comando a pari punti ci sono Daniele Gambino (4-1-1 i piazzamenti di giornata) e Luca Macaluso (CV Sferracavallo) (2-3-3), terzo è Alessandro Diamanti (SEF Stamura) (1-5-2) a soli 2 punti dalla coppia di testa. Quarto e quinto (due atleti locali dell’Adriatico Wind Club: Lorenzo Innocenti e Filippo Margiotti) possono ancora tentare un assalto al podio.

La classifica femminile vede sempre prima Maria Giunta (CCR Lauria) ottava assoluta (9-ocs-6), seconda Ginevra Licalsi (CV Sferracavallo) decima (10-9-10) e terza Bianca Sofia Sirena (WCC Cagliari) undicesima (11-10-13). Più staccate Giorgia Tamburello e Allegra Cusimano (CCR Lauria), quarta e quinta.

CLASSIFICA TECHNO 295 UNDER 15 (DOPO 9 PROVE)

La lotta per il titolo si infiamma con il siciliano Adriano Samonà (CV Sferracavallo) (2-5-2), che deve guardarsi dalla rimonta di Lori Solaro D’Agata (Windsurfing Cagliari) (1-1-3) che ora è secondo a soli 5 punti. Terza e prima femminile Alessandra Porcu (CN Arzachena) (3-2-5), a pari punti con Nicolò Mancusi (CS Bracciano) (6-4-9): sarà volata per il podio assoluto. Più staccati Vincenzo Clausi (CV Sfarracavallo) e Filippo Verità (Adriatico Wind Club).

Nella classifica femminile per il secondo posto sorpasso di Diana Futura Airò Farulla (CCR Lauria) nona assoluta (5-9-8), su Lucilla Biondi (Windsurfing Livorno) decima (13-10-14).

CLASSIFICA iQFOiL YOUTH MASCHILE (DOPO 11 PROVE)

Ben cinque regate oggi per la flotta maschile Youth della tavola olimpica foil, con vela ridotta, approfittando del vento che ha consentito il volo in foiling. In testa sembra senza rivali Lorenzo Maroadi (FV Malcesine ) (5-12-2-1-1), che precede il locale Matteo Montanari (Adriatico Wind Club) (6-9-3-4-2) e al terzo posto Pierluigi Caproni (LNI Cagliari) (2-2-5-6-bfd). Provano a inserirsi nella lotta per il podio Leonardo Bertugelli (LNI Cagliari) quarto e Luca Pacchiotti (FV Malcesine) quinto.

CLASSIFICA iQFOiL YOUTH FEMMINILE (DOPO 10 PROVE)

Dopo 5 prove la classifica delle ragazze è guidata da Vittoria Marconi (LNI Civitavecchia) (1-1-3-2-2), seconda Elisa Bruno (SEF Stamura) (3-2-2-4-3), terza Marta Valente (CN L’Approdo) in forte rimonta (6-3-1-1-1). Vicina al podio anche Ginevra Giunti (Planet Bracciano), quarta. Al quinto più lontana Laura Andrea Schirru (Polisportiva Quartu).

CLASSIFICA iQFOiL JUNIORES MASCHILE (DOPO 11 PROVE)

Anche le tavole Juniores maschili riescono a completare cinque regate piene. Al comando ormai imprendibile con 20 punti di vantaggio Filippo Iengo (LNI Civitavecchia) (cinque primi), secondo Jan Orlowski (WC Cagliari) (2-5-bfd-4-3) e terzo Krzysztof Orlowski (WC Cagliari) (3-2-10-6-9). Corsa al podio apertissima per quarto Claudio Capitta (WC Cagliari) e per il quinto

Luis Burkhart (CS Torbole).

CLASSIFICA iQFOiL JUNIORES FEMMINILE (DOPO 10 PROVE)

Elettra Fulgenzi (SEF Stamura) plana sul giorno conclusivo con una striscia clamorosa di 10 vittorie su 10 regate. Secondo posto per Greta Alesi (CV Sferracavallo) (2-3-3-bfd-2) e al terzo Giulia Maglioni (WC Cagliari) (3-2-2-2-3). Il podio di queste tre non è in discussione, anche se al quarto posto spera Sofia Maria Sabbia (CCR Lauria) e al quinto Paola Bofisè (CCR Lauria).

LE CLASSIFICHE COMPLETE, AGGIORNATE, ANCHE DELLE FLOTTE SILVER, A QUESTO LINK – Il sito dove trovare le classifiche aggiornate in tempo reale, anche dopo le eventuali decisioni della Giuria, è il seguente: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/15073/event

CONCLUSIONEMartedi 1 settembre ultimo giorno di regate con partenza delle prime prove sempre tra le 12:00 e le 13:00 con uscite in mare dalle 11:00. La festa della vela giovanile italiana si concluderà al rientro con la cerimonia di premiazione e chiusura dal palco del FIVillage.

SPONSOR E PARTNER

L’evento è supportato dal title sponsor Kinder Joy of moving, e dai fornitori ufficiali FIV Armare, Metasail, Garmin, oltre che partner istituzionali: Sport Valley Emilia Romagna, Comune di Ravenna Capitale del Mare 2026 e gli altri sponsor locali: Gruppo CAMST, SAPIR e Myo+.