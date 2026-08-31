Italiani Giovanili in Singolo Kinder Joy of moving di Ravenna: secondo giorno di regate

Ravenna regala una domenica di vela perfetta, per la seconda giornata dei Campionati Italiani Giovanili in Singolo Kinder Joy of Moving 2026, con quasi 500 giovani veliste e velisti di 13-19 anni arrivati da tutta Italia. Ancora una volta le condizioni meteo sono state molto favorevoli, con cielo azzurro e vento per tutto il giorno: da Nord Ovest in mattinata, per poi ruotare in senso orario nel corso del pomeriggio, mantenendo una intensità media intorno a 8-9 nodi. Solo un drastico calo del vento nel secondo pomeriggio ha causato l’annullamento di qualche batteria e limitato il programma.

Nel porto e intorno ai due circoli organizzatori, il Circolo Velico Ravennate e l’Adriatico Wind Club, c’è grande animazione, la grandezza dell’evento si vede dalle centinaia di vele che punteggiano il mare. Imponente l’organizzazione necessaria a mettere in acqua quasi quattrocento derive, tra Optimist e ILCA 4/6, e un centinaio di windsurf Techno 293 e iQFOiL, dagli scivoli e dalla spiaggia. La soddisfazione generale dei partecipanti – atleti, coach, accompagnatori – anche grazie alle ottime condizioni meteomarine e alle tante regate, ripaga l’impegno della Federazione e di circoli.

Dopo due giorni queste le classifiche (tra parentesi il numero di regate (prove) corse) in tutte le classi. Da segnalare che con le regate di oggi si è chiusa la fase di qualifica: da domani le flotta saranno divise in Gold e Silver, con il primo 50% che concorrerà ai titoli e ai podi.

I RISULTATI DOPO IL DAY 2

CLASSE OPTIMIST (DOPO 5 PROVE)

La sesta prova è conclusa solo da una batteria e dunque annullata anche per l’altra. La clsse chiude le qualifiche con cinque regate.

In testa sempre Raffaele Nugnes (LNI Napoli) anche oggi convincente con 1-3. Al secondo posto staccato solo di 2 punti il romano Flavio Rocchetti (CV3V) (5-2), e al terzo Macek Ilja Nej (YC Cupa) (3-6).

La classifica femminile è rivoluzionata e vede al primo posto Annalie Meoni (FV Malcesine), ottava assoluta (2-10), al secondo Matilde De Angelis (CV3V) nona (10-9) e al terzo Guia Legisa (SVBG), undicesima (4-50).

CLASSE ILCA 6 (DOPO 5 PROVE)

Dopo cinque prove chiude le qualifiche in testa Lorenzo Ghirotti (Fraglia Vela Riva), bronzo al Mondiale Youth 2026 (17-1), davanti a Vos Manuel Henk (FV Malcesine) (4-2) e a Claudio Crocco (FV Riva) (1-4).

Prima femminile sempre Giulia Marella (CV Venezia) che sale ottava assoluta (6-3), davanti a Allegra Sciolari (CS Bracciano) ventesima (6-21) e a Sofia Gisele Berteotti (FV Riva) ventiduesima (3-38).

CLASSIFICA ILCA 4 MASCHILE (DOPO 5 PROVE)

La classe ILCA 4 completa due regate, ma la seconda a fatica e con vento in forte calo, opportunamente accorciata dal Comitato dopo tre lati. C’è molta competizione tra i laseristi più giovani e la Giuria conta parecchi interventi con penalità, il che complica la definizione delle classifiche provvisorie. Al comando dopo cinque prove c’è sempre il siciliano Filippo Noto (SV Barcola e Grignano) (1-), secondo Leandro Scialpi (FV Riva) (3-) e terzo Cesare Pierdomenico (CV Portocivitanova) (5-8).

CLASSIFICA ILCA 4 FEMMINILE (DOPO 5 PROVE)

Prima con 10 punti di margine dopo cinque prove Martina Corno (Orza Minore) (6-2), seconda Zala Sterni (Sirena KNT) (10-1) e terza Anna De Angelis (CV Ravennate) (dnc-8).

CLASSIFICA TECHNO 295 UNDER 13 (DOPO 6 PROVE)

Resta al comando anche se meno brillante di ieri Luca Macaluso (CV Sferracavallo) (3-5-4 i piazzamenti di giornata), al secondo posto con 1 solo punto di distacco il locale Lorenzo Innocenti (Adriatico Wind Club) (4-8-1) mentre sale al terzo con una ottima giornata Alessandro Diamanti (SEF Stamura) (2-1-2). La classifica femminile vede sempre prima Maria Giunta (CCR Lauria) ottava assoluta (10-6-8), seconda Ginevra Licalsi (CV Sferracavallo) decima (8-11-10) e terza Bianca Sofia Sirena (WCC Cagliari) undicesima (12-10-13).

CLASSIFICA TECHNO 295 UNDER 15 (DOPO 6 PROVE)

Rafforza il primo posto il siciliano Adriano Samonà (CV Sferracavallo) (10-2-2), al secondo sale Nicolò Mancusi (CS Bracciano) (4-5-1), e al terzo Lori Solaro D’Agata (Windsurfing Cagliari) (1-4-13).

Nella classifica femminile si conferma prima Alessandra Porcu (CN Arzachena) quarta assoluta (14-7-4), seconda Lucilla Biondi (Windsurfing Livorno) nona (16-11-3) e terza Diana Futura Airò Farulla (CCR Lauria) decima (6-10-6).

CLASSIFICA iQFOiL YOUTH MASCHILE (DOPO 6 PROVE)

Due prove per la flotta maschile Youth della tavola olimpica foil, con vela ridotta. In testa appare imprendibile Lorenzo Maroadi (FV Malcesine ) (1-1), che precede il locale Matteo Montanari (Adriatico Wind Club) (2-2) e al terzo posto Pierluigi Caproni (LNI Cagliari) (3-3).

CLASSIFICA iQFOiL YOUTH FEMMINILE (DOPO 4 PROVE)

La flotta Youth femminile invece riesce a completare solo una prova, perché il calo del vento non consente alle tavole di volare sui foil. Dopo 5 prove la classifica è guidata da Vittoria Marconi (LNI Civitavecchia) (1), seconda Ginevra Giunti (PS Bracciano) (4), terza Elisa Bruno (SEF Stamura) (3).

CLASSIFICA iQFOiL JUNIORES MASCHILE (DOPO 4 PROVE)

Anche le tavole Juniores maschili riescono a completare due regate piene, in condizioni limite. Al comando sempre Filippo Iengo (LNI Civitavecchia) (1-dnc), secondo Jan Orlowski (WC Cagliari) (2-2) e terzo Luis Burkhart (CS Torbole) (5-6).

CLASSIFICA iQFOiL JUNIORES FEMMINILE (DOPO 4 PROVE)

Una sola regata invece per le ragazze juniores della tavola olimpica. La vince Elettra Fulgenzi (SEF Stamura) che è a punteggio pieno e precede al secondo posto Greta Alesi (CV Sferracavallo) (3) e al terzo Giulia Maglioni (WC Cagliari) (2).

LINK ALLE CLASSIFICHE AGGIORNATE

Il sito dove trovare le classifiche aggiornate in tempo reale, e sempre provvisorie in attesa di eventuali code in sala Giuria, è il seguente: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/15073/event

IL DOPO REGATA AL FIVILLAGE

Anche in questa domenica 30 agosto il dopo regata è stato animato, con merende e giochi per tutti, e il consueto momento di incontro e riflessione. Il tema del giorno è stato l’interessante “Le Vele al Sole: proteggiti,” in collaborazione con IMI per promuovere la fotoprotezione e la prevenzione dei tumori della pelle tra i giovani velisti.

DOMANI (oggi ndr)

Lunedi 3 agosto terzo giorno di regate con partenza delle prime prove intorno tra le 12:00 e le 13:00 con uscite in mare dalle 11:00. La festa della vela giovanile italiana continua fino a martedi 1 settembre, giorno nel quale è prevista la cerimonia di premiazione e chiusura dal palco del FUVillage.

SPONSOR E PARTNER

L’evento è supportato dal title sponsor Kinder Joy of moving, e dai fornitori ufficiali FIV Armare, Metasail, Garmin, oltre che partner istituzionali: Sport Valley Emilia Romagna, Comune di Ravenna Capitale del Mare 2026 e gli altri sponsor locali: Gruppo CAMST, SAPIR e Myo+.