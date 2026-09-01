Giochi del Mediterraneo: un argento e due bronzi per il Canottaggio azzurro a Taranto

La prima delle due giornate di finali dei Giochi del Mediterraneo a Taranto vede l’Italia conquistare un argento nel doppio misto Pesi Leggeri e due bronzi nel singolo leggero maschile e nel doppio misto Senior.

Niccolò Gandola (SC Lario) ed Elena Sali (SC Bissolati) si classificano al secondo posto nel doppio misto leggero. Determinante il forcing finale sulla Tunisia per guadagnare una posizione negli ultimi 300 metri e tagliare così il traguardo 4.53 dopo la Grecia, oggi mattatrice con sei successi in altrettante finali.

Terzo posto per Leonardo Tedoldi (Fiamme Gialle) e Irene Gattiglia (RSC Cerea) nel doppio misto. Azzurri preceduti da greci e croati al termine di una finale in cui gli azzurri lottano a lungo per l’argento.

La giornata si è aperta con il bronzo conquistato dal singolista leggero Luca Borgonovo (SC Gavirate), capace di mantenere il secondo posto dietro al greco Gkaidatzis per 1750 metri prima di subire il sorpasso del turco Ali Kabadayi.

Nelle finali dei singoli, Gaia Umbra Chiavini ed Edoardo Rocchi chiudono rispettivamente al quarto e quinto posto.

Sarà il doppio femminile di Aurora Spirito e Sara Borghi a inaugurare, domani alle 9:10, il programma della seconda giornata di finali azzurre. Alle 9:25 sarà il momento del doppio maschile con Josef Marvucic e Marco Prati. Alle 9:40 tocca al doppio leggero femminile di Elena Sali e Melissa Schincariol. Alle 9:55 l’ultimo atto dei Giochi di Taranto 2026 vede protagonista il doppio leggero maschile di Tito Christoforakis e Giovanni Borgonovo.

Nelle immagini (ph Luca Pagliaricci / Canottaggio.org): il doppio misto PL Niccolò Gandola ed Elena Sali; il doppio misto Leonardo Tedoldi e Irene Gattiglia; il podio del singolo PL con Luca Borgonovo

Risultati e Liste di partenza



Liste di partenza 02/09



Tabella riassuntiva risultati azzurri

