Gran Finale ai Campionati Italiani Giovanili in Singolo Kinder Joy of moving di Ravenna

Conclusi a Ravenna i Campionati Italiani Giovanili in Singolo Kinder Joy of moving 2026, con una giornata finale ad alta intensità: vento da 10 a 12 nodi, programma regate pienamente rispettato e volate appassionanti per conquistare gli ambiti titoli italiani e i relativi podi.

Il bilancio dell’organizzazione del Circolo Velico Ravennate e dell’Adriatico Wind Club, con il supporto del Comune di Ravenna Capitale italiana del Mare 2026, e Sport Valley Emilia-Romagna, è estremamente positivo: 473 veliste e velisti teenager tra 13 e 19 anni arrivati da tutta Italia sono stati accolti, hanno completato il programma agonistico e vissuto giorni di partecipazione sportiva e amicizia e tornano a casa soddisfatti.

La festosa cerimonia di premiazione e chiusura, sul podio del FIVillage quasi al tramonto, ha raccolto gran parte degli equipaggi e delle squadre dei 105 circoli partecipanti, provenienti da tutte le 15 Zone dell’organizzazione periferica della Federazione Italiana Vela.

Sono intervenuti: il Vicepresidente FIV Giuseppe D’Amico, il presidente del Comitato Organizzatore Matteo Plazzi, l’assessore alle politiche della salute, sociali, volontariato e famiglie del Comune di Ravenna Roberta Mazzoni, Gaia Marani dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico settentrionale, il presidente dell’Adriatico Wind Club Giovanni Forani e la presidente della XI Zona FIV Emilia-Romagna, il Principal Race Officer Gianluca Fantini.

Sul palco si sono succeduti atleti e rispettivi allenatori saliti su ben 18 podi per le quattro classi in gara: Optimist, ILCA 4, ILCA 6, Techno 293, iQFOiL. A consegnare i premi, tra gli altri, anche i consiglieri federali FIV Nadia Meroni e Ivan Branciamore, il council member di World Sailing Walter Cavallucci. Applausi, sorrisi, gioie che non si dimenticheranno facilmente. E adesso… tutti a scuola!

TUTTI I TITOLI E I PODI DI RAVENNA 2026

CLASSE OPTIMIST ASSOLUTA

La classe giovanile in singolo per eccellenza si conferma la più numerosa con 150 concorrenti. Tante regate per decretare una classifica sicuramente credibile, che consegna il titolo italiano 2026 a Raffaele Nugnes (LNI Napoli). Piazza d’onore sul podio per Matteo Faraoni (LNI Ostia), terzo posto a Flavio Rocchetti (CV3V).

CLASSE OPTIMIST FEMMINILE

Il titolo Optimist femminile va alla gardesana Annalie Meoni (FV Malcesine), secondo posto in rimonta per la timoniera locale Elettra Valieri (CV Ravennate) e terzo posto sul podio per Matilde De Angelis (CV3V).

CLASSE ILCA 6 UNDER 17 MASCHILE

Il podio ILCA 6 per i timonieri Under 17 laurea campione italiano il gardesano Enrico Morina (FV Riva) che completa una stagione notevole dopo il titolo europeo ILCA 4. Secondo Under 17 è Davide Cafagna (CV Muggia), terzo Pietro Gainelli (FV Malcesine).

CLASSE ILCA 6 UNDER 17 FEMMINILE

Il podio non si completa in questa categoria, con solo due timoniere iscritte, titolo non assegnato: nell’ordine chiudono Sofia Gisele Berteotti (FV Riva) e Martina Volpicella (CV Bari).

CLASSE ILCA 6 UNDER 19 MASCHILEIl nuovo campione italiano giovanile ILCA 6 Under 19 è Claudio Crocco (FV Riva), sul secondo gradino del podio si piazza Vos Manuel Henk (FV Malcesine) e terzo Arturo Laszlo Sassi (CV Roma).

CLASSE ILCA 6 UNDER 19 FEMMINILE

Il titolo femminile va a Giulia Marella (CV Venezia) già aritmetico da ieri, seconda Livia Beltrano (LNI Ostia) e terza Allegra Sciolari (CS Bracciano).

CLASSIFICA ILCA 4 UNDER 16 MASCHILE

Conquista il titolo il siciliano Filippo Noto (SC Marsala), piazza d’onore a Martino Mittner Paone (CV Venezia) e terzo posto a Tolotra Juliano Bemanoro (CV Venezia).

CLASSIFICA ILCA 4 UNDER 16 FEMMINILE

Vince il titolo basato sulla classifica delle timoniere Under 16 Irene Cozzolino (LNI Napoli). Seconda Marta Tarantino (CCR Lauria) e terza Margherita Giannantonio (CV Bellano).

CLASSIFICA ILCA 4 UNDER 18 FEMMINILE

Vince il titolo Under 18 ILCA 4 Martina Corno (Orza Minore), davanti a Zala Sterni (Sirena KNT) e a Maria Alba Zardetto (CV Venezia).

CLASSIFICA ILCA 4 UNDER 18 MASCHILE

Campione italiano ILCA 4 U18 si laurea il gardesano Leandro Scialpi (FV Riva), secondo il timoniere locale Diego Brera (CV Ravennate), terzo Emanuele Vincenzi (LNI Ostia).

CLASSIFICA TECHNO 295 UNDER 13 MASCHILE

La classe del windsurf con la tavola dislocante (senza foil), dedicata alla formazione dei più giovani, ha completato il programma in tutte le categorie.

Il podio: campione italiano giovanile Under 13 2026 è Daniele Gambino (CV Sferracavallo), precedendo di 2 punti il secondo Luca Macaluso (CV Sferracavallo), sul terzo gradino del podio Alessandro Diamanti (SEF Stamura).

CLASSIFICA TECHNO 295 UNDER 13 MASCHILE

Il podio femminile consacra campionessa italiana 2026 Maria Giunta (CCR Lauria), seconda Ginevra Licalsi (CV Sferracavallo) e terza Bianca Sofia Sirena (WCC Cagliari).

CLASSIFICA TECHNO 295 UNDER 15 MASCHILE

Il titolo va al siciliano Adriano Samonà (CV Sferracavallo) (2-5-2), secondo Loris Solaro D’Agata (Windsurfing Cagliari) (1-1-3) e terzo Nicolò Mancusi (CS Bracciano).

CLASSIFICA TECHNO 295 UNDER 15 FEMMINILE

La campionessa italiana femminile è Alessandra Porcu (CN Arzachena), al secondo posto Diana Futura Airò Farulla (CCR Lauria), mentre terza è Lucilla Bondi (Windsurfing Livorno).

CLASSIFICA iQFOiL UNDER 19 MASCHILE

Tante manche e tanto foiling oggi per le tavole olimpiche volanti. Titolo italiano Youth a Lorenzo Maroadi (FV Malcesine), secondo Pierluigi Caproni (LNI Cagliari), e terzo il locale Matteo Montanari (Adriatico Wind Club).

CLASSIFICA iQFOiL UNDER 19 FEMMINILE

Vince il titolo italiano Vittoria Marconi (LNI Civitavecchia), secondo gradino del podio per Elisa Bruno (SEF Stamura) e terza Marta Valente (CN L’Approdo).

CLASSIFICA iQFOiL UNDER 17 MASCHILE

Titolo italiano con trionfo e distacco siderale per Filippo Iengo (LNI Civitavecchia), secondo posto in rimonta per Claudio Capitta (WC Cagliari) e terzo Krzysztof Orlowski (WC Cagliari).

CLASSIFICA iQFOiL UNDER 17 FEMMINILE

Campionessa italiana con una striscia di 14 vittorie su 15 regate si laurea la marchigiana Elettra Fulgenzi (SEF Stamura). Secondo posto con sorpasso finale per Giulia Maglioni (WC Cagliari) e terzo a Greta Alesi (CV Sferracavallo).

LE CLASSIFICHE FINALI COMPLETE E UFFICIALI A QUESTO LINK – Il sito dove trovare le classifiche aggiornate in tempo reale è il seguente: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/15073/event