I migliori velisti del mondo pronti per la sfida atlantica

©Vincent Curutchet / The Ocean Race Atlantic

La flotta di The Ocean Race Atlantic è pronta a salpare da New York martedì 1° settembre: i migliori velisti oceanici del pianeta si apprestano ad affrontare questa nuova, iconica sfida.

L’edizione inaugurale della regata vedrà sei team — ciascuno composto da due uomini, due donne e un onboard reporter — sfidarsi in una traversata senza sosta da New York a Lorient, in Francia.

Due momenti chiave: la partenza da NY e lo start ufficiale della regata

-Martedì 1° settembre – Partenza cerimoniale da New York:

-Le imbarcazioni lasceranno il Brooklyn Bridge Marina a partire dalle 11:00 ora locale, in vista della partenza cerimoniale nel porto di New York fissata esattamente per le 12:00 EDT / 16:00 UTC / 18:00 CEST. Lo show di partenza sarà trasmesso in diretta su theoceanrace.com e su diverse emittenti internazionali.

-Mercoledì 2 settembre – Start Ufficiale della Regata:

-La vera e propria regata di 3.000 miglia nautiche verso Lorient prenderà il via ufficialmente alle 06:00 EDT / 10:00 UTC / 12:00 CEST di mercoledì 2 settembre da una linea di partenza virtuale situata a 145 miglia dalla costa. Questa scelta consente di ridurre al minimo il rischio di incontri con la fauna e i mammiferi marini che popolano le aree costiere.

Le previsioni per le prime ore di regata di mercoledì mattina sono incoraggianti, con venti da nord-est tra i 12 e i 15 nodi attesi dopo una prima fase di arie leggere lungo il trasferimento dal porto di New York alla linea di partenza al largo. Mercoledì 2 settembre andrà in onda uno speciale web sul sito e sul canale YouTube di The Ocean Race per seguire da vicino il via ufficiale.



©The Ocean Race

Barche nuove, regata ad alta velocità

Lunedì, durante la conferenza stampa a New York, i sei skipper hanno confermato l’entusiasmo e la carica alla vigilia dello start.

“Abbiamo investito tantissima energia in questo progetto negli ultimi due anni, e ora è il momento di vedere come risponde la barca,” ha dichiarato Kojiro Shiraishi, skipper esperto di IMOCA al debutto in The Ocean Race con il nuovo scafo di DMG MORI. “C’è ancora tanto da scoprire su questa nuova imbarcazione. Questa regata rappresenta un test fondamentale per il mezzo e per noi stessi. Daremo il massimo per imparare e crescere come squadra.”

“È entusiasmante gareggiare con un mezzo nuovo,” ha commentato Boris Herrmann, skipper di Team Malizia, anch’esso al debutto con una nuova imbarcazione. “Sarà una grande incognita: non sappiamo ancora come ci comporteremo rispetto agli avversari, specialmente contro DMG. Sarà uno spettacolo tutto da seguire.”

“Non vedo l’ora di sfidare questi grandi velisti e in particolare le due barche nuove — dobbiamo ancora scoprire se sono veloci, velocissime o inarrivabili!” ha scherzato Paul Meilhat (United by the Ocean), già vincitore dell’ultima The Ocean Race Europe. “Sarà una sfida aperta e davvero divertente.”

“Vogliamo spingere al massimo dal primo all’ultimo miglio,” ha affermato Francesca Clapcich, skipper di 11th Hour Racing. “Quando le condizioni lo permettono, spingere il mezzo al limite con un equipaggio così ben preparato è una sensazione incredibile. La nostra barca è estremamente affidabile, il che ci dà la sicurezza per dare sempre il 100%. Non ho tante marce da gestire: ho solo la ‘tutta avanti’! Tireremo le somme all’arrivo a Lorient.”

“Abbiamo una barca diversa (più datata e senza foil) e l’equipaggio con meno esperienza,” ha spiegato Conrad Colman, skipper di MSIG Europe. “Questo mi carica di responsabilità, ma porta con sé una gioia immensa: vedere l’entusiasmo nei loro occhi la prima volta che la barca entra in planata sulle onde è qualcosa di speciale. Stiamo costruendo le basi per il giro del mondo di gennaio.”

“Ci siamo divertiti molto a New York, ma adesso è il momento di regatare,” ha concluso Oliver Heer, skipper di Embrace the Challenge. “Le previsioni promettono un’atlantica impegnativa e non vediamo l’ora di prendere il largo.”

©Vincent Curutchet / The Ocean Race Atlantic

Grazie New York

Negli ultimi giorni al Brooklyn Bridge Marina, l’evento e l’Impact Partner 11th Hour Racing hanno coinvolto la cittadinanza con iniziative dedicate alla vela e alla tutela degli oceani. Tra gli appuntamenti principali, il summit “At the Helm”, focalizzato su sport e leadership con esperti internazionali, le uscite in mare Try Sailing con Brooklyn Bridge Sail, e un workshop per giovani donne in collaborazione con la Women’s Sports Foundation.

Come seguire The Ocean Race Atlantic

L’esperienza per gli appassionati sarà completa e interattiva:



–Live Tracker & Streaming: Il cartografico ufficiale targato PredictWind offrirà dati di navigazione e dirette video a bordo in tempo reale.

-Show di Partenza da New York: In streaming martedì 1° settembre dalle 12:00 EDT / 16:00 UTC / 18:00 CEST su theoceanrace.com, YouTube e su emittenti partner come DAZN.

-Daily Show “OnBoard Live”: A partire dal 2 settembre (giorno dello start ufficiale), ogni giorno alle 17:00 CEST, 30 minuti di collegamenti in diretta con le barche in oceano.

-Virtual Regatta: Il gioco ufficiale permette agli appassionati di sfidare gli skipper reali scegliendo la propria rotta verso con il meteo in tempo reale. Disponibile qui.

