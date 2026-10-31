La Cinquanta 2026 del Circolo Nautico Santa Margherita: Partiti sabato 31 ottobre con onda e vento

La tredicesima edizione de La Cinquanta, organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con la Darsena dell’Orologio e con il supporto di OM Ravenna, Antal, OneSails Nord-Est, Venezianico e Cantina Colli del Soligo, ha preso il via oggi sabato 31 ottobre, nelle acque antistanti la passeggiata a mare di Caorle.

La regata, riprogrammata dopo le condizioni meteo proibitive dello scorso weekend, ha visto al via una flotta numericamente ridotta rispetto alla lista iscritti, ma decisamente competitiva. Ad accogliere gli equipaggi, una giornata fresca e limpida, con bora intorno ai 12 nodi e onde da est, residue del maltempo dei giorni scorsi, alte oltre il metro.

Le prime imbarcazioni a partire sono state quelle del gruppo Rating, alle ore 9.00, seguite mezz’ora più tardi dalla flotta Open, che ha trovato una bora più distesa e un moto ondoso in attenuazione.

La Cinquanta si corre sul percorso Caorle-Lignano-Grado e ritorno, per le categorie X2 e XTutti, ed è l’ultima prova del Trofeo Caorle X2 XTutti, il circuito che comprende anche La Ottanta, La Duecento e La Cinquecento, queste ultime inserite nel Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela.

I primi passaggi al cancello davanti alla Chiesa della Madonna dell’Angelo hanno visto protagonista Mecube, Farr 400 di Stefano Novello, in gara nella categoria XTutti, nella X2 invece, si è subito acceso un interessante testa a testa tra Baby Cartouche, IMX-38 dell’equipaggio misto formato da Irene Bezzi e Sergio Blosi, e Hauraki, il competitivo Millenium 40 di Mauro e Giovanni Trevisan.

Nel gruppo Open, partenza decisa per gli udinesi Tommaso Comelli e Leonardo Betto a bordo dell’X-41 Foxy Lady, affiancati da Give me Five, Arya 415 di Alessandro Stella.

La flotta procede spedita di bolina, sospinta da una bora sostenuta. Le condizioni meteo potrebbero favorire una conclusione anticipata della regata rispetto al tempo limite, fissato alle ore 8.00 di domenica 1° novembre.

Le premiazioni si terranno nel parterre della Darsena dell’Orologio alle ore 11.30 di domani, con la proclamazione anche dei vincitori assoluti del Trofeo Caorle X2 XTutti e X2 Mixed 2026 che riceveranno il Trofeo Antal e gli orologi di Venezianico.

Sponsor de La Cinquanta è Om Ravenna, azienda meccanica che realizza strutture e carpenterie metalliche su misura per edilizia a uso industriale e civile, insieme ai Partner Antal, azienda con un’offerta completa per il piano di coperta di imbarcazioni a vela dai 30 ai 140 piedi, Cantina Colli del Soligo, produttrice di pregiati vini tra i quali il Prosecco DOC e DOCG, Onesails, leader nella produzione di vele ad alta tecnologia per regata e crociera e Venezianico, azienda italiana specializzata nella creazione di orologi automatici di alta qualità. Technical Partner sono Trim e Dial Bevande.

Informazioni nei social Circolo Nautico Santa Margherita e nel sito cnsm.org.

Foto: M. Caramel/CNSM