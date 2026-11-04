Avaria alle vele da andature portanti per il Class 40 di Matteo Sericano

Dopo le prime 24 ore di regata alla Route du Rhum, che avevano visto Matteo Sericano combattere alla pari nel gruppo di testa, anche in top 5, lo skipper genovese, che naviga sul Class 40 Lucente, sta attraversando una fase difficile della sua transatlantica in solitaria, 3.542 miglia da Saint Malo a Pointe à Pitre.

Nella giornata di ieri e in quella di oggi ha perso molte miglia rispetto al gruppo di testa a causa di una serie di problemi alle vele da andature portanti, in particolare ai gennaker A2 e A4 che nell’andatura molto sostenuta, e con onda incrociata, delle prime 48 ore, hanno subito delle rotture.

Sericano ha lavorato ininterrottamente per cercare di riparare le vele a bordo, ma attualmente non sono in condizione di essere issate nuovamente, e quindi Lucente naviga ad andatura ridotta. Un momento psicologicamente duro, anche perché all’orizzonte c’è una grande depressione in avvicinamento alla zona delle Azzorre, con cui gli skipper dovranno negoziare il passaggio.

“Non buone notizie da bordo” racconta Matteo in un aggiornamento al suo team a terra. “Le vele che ho provato a riparare, ora sono all’interno della barca, sono ancora rotte. Non so come fare in realtà, o meglio lo so ma ho quasi finito tutto il materiale per fare la riparazione. In questo momento significa che posso usarle se non c’è molto vento, quindi dopo l’enorme depressione che abbiamo davanti, per la seconda parte della gara.

Ma la brutta verità è che ho perso 2-3 nodi velocità, praticamente non ho le vele per fare correttamente andature di poppa, quindi…la gara contro gli altri è finita al momento, ma esiste ancora l’avventura e la gara contro me stesso. Comunque, proverò a ripararle di nuovo, ma non penso di usarle fino alla seconda parte della gara, per i venti leggeri. Sto cercando di pensare che questo è un sogno, non voglio trasformare tutto questo in un incubo. Quindi prenderò piacere da quello che riesco a fare, sarà come una gara contro di me, spero non così noiosa, ma è parte del gioco”.

Matteo Sericano e Lucente si trovano attualmente 400 miglia a nordest dell’Arcipelago delle Azzorre, a 2600 miglia dal traguardo di Pointe à Pitre in Guadalupa.

Matteo Sericano in questa campagna Route du Rum è sostenuto da Ropeye, Aquilia Consulting, Treedom, Indemar, Camozzi, HWG Sababa, Moonshine, Toio e il Lisa R Sailing Team con cui Sericano ha una lunga collaborazione sportiva.

Chi è Matteo Sericano

Matteo Sericano va a vela fin da bambino con i primi bordi in Optimist, per poi bruciare le tappe una volta diventato adolescente. A 15 anni ha partecipato alla sua prima Giraglia Rolex Cup per scoprire il fascino della navigazione d’altomare, ma dopo un periodo di regate sulle barche d’altura nella testa di Matteo è scattata la molla dell’Oceano. Nel 2016 entra nello shore team di Alberto Bona per preparare la campagna Mini transat del torinese, poi diventa preparatore del Class 40 Enel Green Power di Bona-Fantini. Nel 2019 il primo grande salto, con la Mini Transat in solitaria nella categoria prototipi, interrotta prematuramente, mentre stava lottando per le posizioni di vertice, a causa della collisione con un oggetto non identificato.

Nel 2021 ci riprova, e questa volta raggiunge il suo obiettivo e il sogno da ragazzo, di completare una traversata atlantica in solitaria e in regata. Subito dopo sono arrivate le vittorie in Figaro 3, in coppia con Pietro D’Alì al Nastro Rosa veloce nel 2022, il periplo dell’Italia da 1492 miglia, e con Cecilia Zorzi al Double Mixed Offshore 2023. Nelle ultime stagioni si è diviso tra il suo progetto Class 40, e le regate con il Ker 46 Lisa R dove ricopre il ruolo di navigatore. www.matteosericano.com