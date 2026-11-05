GARMIN ROMA SAILING WEEK 2027: APERTE LE ISCRIZIONI ALLA NUOVA SFIDA D’ALTURA DEL TIRRENO

-Dal 10 al 18 aprile la regata erede della storica Roma per Due: pubblicato il bando della prova d’altura, con 317 miglia senza scalo da Riva di Traiano a Capri e ritorno;

Il Circolo Nautico Riva di Traiano e il Reale Yacht Club Canottieri Savoia insieme per una settimana di regate d’altura e costiere. Iscrizioni entro il 10 marzo.

Civitavecchia – Sono aperte le iscrizioni ai diversi appuntamenti della Roma Sailing week tra cui la nuova Roma per Uno, la Roma per Due e la Roma per Tutti, la prova d’altura al centro della nuova Garmin Roma Sailing Week. Con la pubblicazione del bando prende forma la sfida che partirà il 10 aprile alle ore 12 dal Porto Turistico Riva di Traiano, portando solitari, coppie ed equipaggi nel Golfo di Napoli, prima del ritorno a Civitavecchia.

In programma dal 10 al 18 aprile 2027, la Roma Sailing Week raccoglie l’eredità della Roma per Due, nata nel 1994, e ne amplia il programma. Organizzata dal Circolo Nautico Riva di Traiano e dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia, la manifestazione riunirà la Roma per Uno, Due e Tutti, la Riva per Uno, Due e Tutti e la nuova Roma Inshore, con due giornate di prove costiere nel fine settimana conclusivo.

La principale novità riguarda proprio la Roma: un percorso di circa 317 miglia nautiche, senza scalo e senza assistenza esterna, che porterà la flotta da Riva di Traiano al passaggio tra Ventotene e Santo Stefano, quindi nel Golfo di Napoli, lungo il litorale da Castel dell’Ovo a Torre del Greco, verso Punta Campanella e Capri, prima della risalita verso il traguardo. Una rotta che rafforza il legame tra i due circoli organizzatori nell’anno dell’America’s Cup a Napoli.

La regata, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela e dell’Unione Vela d’Altura Italiana, con il patrocinio della Lega Navale Italiana, è aperta a imbarcazioni cabinate a vela, monoscafi e multiscafi. Tre le formule di partecipazione: in solitario, in coppia o con equipaggio, con classifiche nelle divisioni Libera, IRC e ORC. Il tempo limite per concludere la prova è fissato alle ore 11 del 16 aprile.

In palio, oltre alle vittorie di classe, i trofei che accompagnano la storia della competizione, tra cui il Trofeo Ventrella, il Trofeo Paolo Venanzangeli e il Trofeo Ammiraglio Di Giovanni.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate online sul sito della manifestazione entro le ore 23:59 del 10 marzo 2027, Il saldo e la documentazione richiesta dal bando dovranno essere completati entro il 1° aprile.

Per le imbarcazioni provenienti da altri porti è prevista ospitalità gratuita al Porto Turistico Riva di Traiano dal 7 al 19 aprile, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni e iscrizioni su www.romasailingweek.com.