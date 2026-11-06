CAMPIONATI ZONALI 2026, CONCLUSA LA STAGIONE DELLA XII ZONA FIV – VENETO: ONLINE LE CLASSIFICHE FINALI DI TUTTE LE CLASSI

Con le classifiche finali di Micro e Hansa 303 si chiude la stagione 2026: nove classifiche, sette classi, dagli Optimist ai Meteor. Tutti i risultati sono online sulla pagina dei Campionati Zonali

I Campionati Zonali 2026 della XII Zona FIV – Veneto sono conclusi. Con l’arrivo delle classifiche finali del Micro e dello Hansa 303, Singolo e Doppio, la pagina delle classifiche dei Campionati Zonali è completa: per ogni classe sono pubblicate la classifica finale con tutte le prove, gli scarti e il punteggio netto.

Sono nove classifiche per sette classi: ILCA 6, ILCA 4, Dinghy 12′, Optimist (Divisione A e Divisione B), Meteor, Micro e Hansa 303 (Singolo e Doppio). Si va dai 4 equipaggi del Doppio Hansa ai 31 timonieri della Divisione A Optimist, dalle 8 prove dello Hansa alle 20 del Dinghy.

ILCA 6 e ILCA 4

Il Campionato Zonale ILCA 2026 comprende, da normativa, le regate dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026. Nell’ILCA 6 il titolo va a Zaccaria Buttignol (Compagnia della Vela) con 37 punti netti dopo 11 prove. Secondo Leo Ruppi (Circolo della Vela Mestre) con 42, terza Giulia Marella (Compagnia della Vela) con 48, prima delle ragazze. In classifica 26 timonieri.

Nell’ILCA 4, 9 prove e 21 timonieri, il campionato si è deciso per un punto: Giacomo Ruzzon (Circolo Nautico Chioggia) chiude con 17 punti davanti a Martino Paone Mittner (Compagnia della Vela) con 18. Terzo Luca Bartelucci (Circolo Nautico Chioggia) con 25.

Dinghy 12′

È la classifica con più prove della stagione: 20, con 5 scarti e 28 timonieri. Campione zonale Carlo Ravetta con SUDOMAGODO (Circolo della Vela Mestre), 25 punti netti. Seguono Andrea Strassera con Astra II (46) e Luigi Della Valle con Bell’ambriana (57), entrambi del Circolo della Vela Mestre.

Optimist

Tredici prove, chiuse con la Veleziana Optimist di ottobre. In Divisione A (31 timonieri) vince Alessandro Vianello (Compagnia della Vela) con 14 punti, davanti a Filippo Baldin (Compagnia della Vela, 25) e Nicolò Basso (Associazione Velica Lido, 30). In Divisione B (13 timonieri) il titolo è di Pietro Pavan (Diporto Velico Veneziano) con 14 punti; seconda Benedetta Boscolo Berto (Circolo Nautico Chioggia, 16), terza Dana D’Amico (Diporto Velico Veneziano, 26). Il racconto della stagione è nell’articolo dedicato all’Optimist.

Meteor

Quindici prove nel campo di Sottomarina, 14 barche. Campione zonale ENGY di Stefano Pistore (Circolo Nautico Chioggia) con 18 punti, seguita da ASIATYCO di Corrado Perini (Circolo Nautico Chioggia, 20) e da BLOODY MARY di Margherita Mesini (Il Portodimare, 25). Tutti i dettagli nell’articolo sul Campionato Zonale Meteor.

Micro

Tredici prove con 3 scarti e 13 barche in classifica. Il titolo va a Silvia Annoé con FRECCIA ROSSA (Circolo della Vela Mestre): 20 punti netti e una stagione di grande regolarità, sempre tra le prime tre in tutte le prove valide. Secondo Giacomo Gaiani con MELA AZZURRA (Canottieri Mestre) con 38 punti, terzo Luca Fantin con WIND OF CHANGE (Canottieri Mestre) con 46.

Hansa 303, Singolo e Doppio

Lo Hansa 303 ha classifiche separate per Singolo e Doppio, 8 prove con 2 scarti. La regata di recupero del 24 ottobre a Malamocco, organizzata dalla LNI Venezia, si è chiusa con una sola prova e nessun equipaggio della XII Zona classificato (qui il resoconto): le classifiche finali restano quindi quelle delle prove di aprile e giugno.

Nel Singolo campione Alberto Zallot (Circolo della Vela Mestre) con 10 punti e cinque vittorie di prova consecutive. Secondo Francesco Mander con 12, terza Linda Santacroce con 21, entrambi del Circolo della Vela Mestre. Nel Doppio vincono Stefano Furlan e Marcello Scuderi (Circolo Velico Mariclea Club) con 7 punti, davanti a Carlo e Luca Vianello (Circolo della Vela Mestre, 13) e a Lucio Chiozzotto (LNI Venezia, 14).

Le classifiche e i ringraziamenti

Tutte le classifiche finali, prova per prova, sono consultabili sulla pagina xiizonafiv.it/classifiche-campionati-zonali.

Il Comitato XII Zona FIV – Veneto ringrazia i circoli che hanno organizzato le tappe dei Campionati Zonali, i Comitati di Regata e i Giudici che le hanno seguite in acqua e a terra, e Franco Pappagallo, che ha curato le classifiche per tutta la stagione. Ai campioni zonali e a tutti i timonieri e gli equipaggi in classifica vanno i complimenti della Zona. Appuntamento alla stagione 2027.

Fonte: classifiche ufficiali dei Campionati Zonali 2026 (Comitato XII Zona FIV – Veneto). Immagine in evidenza: elaborazione XII Zona FIV su foto di Matteo Bertolin / Compagnia della Vela. Foto nel testo: Compagnia della Vela, Classe Meteor, Matteo Bertolin / Compagnia della Vela.