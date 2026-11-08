Silver Skiff: trionfo per il serbo Pimenov e la britannica Henry con record del percorso

Nel segno di Serbia e Gran Bretagna. La trentacinquesima edizione della Silver Skiff, regata di fondo di 11 km organizzata dalla Reale Società Canottieri Cerea con oltre 750 partecipanti, ha incoronato i suoi nuovi campioni al termine di una sfida serrata e ricca di colpi di scena. Doppio record del percorso, quello femminile resisteva addirittura da 25 anni.

L’impresa di giornata porta la firma del serbo Nikolaj Pimenov, capace di aggiudicarsi la vittoria fermando il cronometro sul tempo di 40’15″980. Con questa prestazione di alto profilo, Pimenov riscrive la storia della manifestazione, abbattendo il primato del percorso che apparteneva all’azzurro Gabriel Soares (40’16″748, stabilito nel 2022).

Pimenov ha superato il tre volte campione olimpico croato Martin Sinkovic, che ha chiuso con l’argento in 40’42″237. Il podio è completato dall’olandese Jan van der Bij, medaglia di bronzo in 40’43″478.

Il miglior tempo tra gli azzurri è stato firmato da Leonardo Salerno (SC Gavirate), vicecampione europeo Under 23, nono assoluto, davanti a Pietro Zampaglione (SC Armida), 11° assoluto. Subito alle sue spalle il campione europeo Under 19 Eduardo Moschella Primicerio (Tevere Remo) e, a seguire, Paolo Falossi (SC Cerea) 13°, Gabriele Fanelli (SC Cerea) 14°, Alessandro Gardino (SC Armida) 18° e Federico Martin (SC Cerea) 20°.

In campo femminile successo autorevole della britannica Lauren Henry, che ha dominato gli 11 km torinesi tagliando il traguardo in 43’03″532 e battendo così lo storico record femminile di Elisabetta Brugo (43’11” stabilito nel 2001).

Piazza d’onore per la vincitrice delle edizioni dal 2022 al 2024, l’olandese Roos de Jong (44’29″511), mentre la medaglia di bronzo va alla Svizzera grazie a Fabienne Schweizer (44’35″503).

A difendere i colori azzurri nelle posizioni di vertice è stata Eleonora Nichifor (SC Cerea), prima italiana al traguardo con un 15° posto assoluto. A ruota le compagne di circolo della Cerea Irene Gattiglia (16ª) e Isabella Mihalescu (17ª), seguite dalla campionessa europea e mondiale Under 19 Alizée Ribolzi (SC Corgeno, 20ª).

Nelle immagini (ph COL SilverSkiff): Nikolaj Pimenov; Lauren Henry